Tarih: 10 Kasım 2025. Yer: Beyaz Saray... 80 yıl aradan sonra ilk kez bir Suriye Devlet Başkanı Washington DC'de. Masada, ABD Başkanı Donald Trump. Ve tam karşısında... Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani... Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack. Bu heyete kritik bir isim daha katıldı. SDG'nin Suriye Ordusu'na entegre edilmesinin konuşulduğu, İsrail-Suriye sınırının masaya yatırıldığı toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bulunması stratejik değerdeydi. O fotoğraf bölgesel denklemde Türkiye'nin ağırlığını göstermesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın etkinliğini teyit etmesi bakımından da önemliydi.

***

İç içe birden fazla toplantı gerçekleştirilmesihakikaten dikkate değer.Yani Türkiye'ninmüdahil olduğu veya Türkiye ile konuşulmasıgerekli başlıklar bir hayli fazlaydı.Esasen Beyaz Saray'da, Şara yönetiminin DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona katılımı için bir imza töreni düzenlenecekti. Bu vesileyle Türkiye'ye davet iletilmesi de düşünülmüştü. Tam bu sırada Barrack, Bakan Fidan'a özel bir davet daha iletti:

***

Şara ve ekibi Başkan Trump ile görüşmeye başladıktan bir süre sonra Dışişleri Bakanı Fidan da Oval Ofis'teydi. O anki hassas konu,İsrail'in, Suriye politikasının ele alındığı sırada Trump, Bakan Fidan'a dönerek,diye sordu. Fidan, Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğünün, güvenlik ve istikrarının Türkiye için önemini çarpıcı biçimde anlattı vemesajı verdi.Suriye dosyasındade açıldı. Şara, Bakan Fidan'dan bu meseleyi ve son gelişmeleri Başkan Trump'a aktarmasını istedi. Fidan, SDG'nin, Suriye Ordusu'na entegrasyonu aşamasında,tespitini paylaştı. Bunun üzerine Trump SDG ile yeni bir tur görüşme yapması için Barrack'a talimat verdi ve CENTCOM'u da görevlendirdi.Ankara açısından bundan sonra Trump'ın sahadaki baskı limiti önemli olacak. 10 Mart Mutabakatı'na uymakta direnç gösteren SDG'nin ömrünü, Trump'ın sabır sınırı belirleyecek. SDG'nin, ABD'yi de dinlememesi durumunda gözler, askeri operasyon seçeneğini sıcak tutan Türkiye'ye çevrilecek.

***