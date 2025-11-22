Küresel belirsizlik ortamı, yakın tarihte hiç olmadığı kadar ülkelerin kaderini ve kararlarını belirleyecek eşiğe geldi, dayandı. Hal böyle olduğu içindir ki dış konjonktürü yönetebilecek, riskleri bertaraf edebilecek "etkili liderlik" görünür gelecekte en önemli faktör hatta aktör olarak karşımıza çıkacak.
Sizler, bu satırları okurken bizler, G20 Zirvesi marjında Güney Afrika Cumhuriyeti'nde (GAC) olacağız.
Biraz sonra değineceğim gündem maddeleri ve G20'ye sunulan bir rapor, dünyadaki uyanışın habercisi olduğu kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıllardır seslendirdiği "global adalet arayışındaki" haklılığının da tescili niteliğinde.
Bu yılki G20'de farklı nedenler ve engeller dolayısıyla Donald Trump, Şi Cingping, Vladimir Putin yok.
Ama çok kritik bir gerçeklik var. Kanımca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Johannesburg'a gelmeye teşvik eden bir gerçeklik bu. GAC'nin, 2023 sonunda başlattığı ve hâlâ uluslararası kamuoyunun merkezinde yer alan "Filistin Dosyasını"özellikle hatırlatmak gerek. GAC, 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'na başvurarak İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki eylemlerinin "soykırım niteliği taşıdığı" iddiasıyla dava açtı ve acil koruma tedbirleri talep etti. Adalet Divanı, 26 Ocak 2024'te ara tedbir kararı vererek Filistinlilerin temel haklarının korunmasına yönelik uluslararası yükümlülükleri teyit etti. Ardından Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, 20 Mayıs 2024'te Netanyahu ve Gallant dahil üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri istedi. Bu girişim Güney Afrika tarafından "hukukun üstünlüğü adına memnuniyetle karşılanan bir adım" olarak değerlendirildi.
***Gelelim G20'nin GAC tarafından seçilen temasına ve 4 ana gündem başlığına...