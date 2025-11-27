Terörsüz Türkiye çabasına sözde destek olmak... Özünde ise "ama" diye şartlar ileri sürmek.

Düne ilişkin hafızanın dayattığı duygusallık ile geleceğe dair rasyonellik arasında gidip gelmek...

Bir hususun altını kalın kalın çizelim:

"Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, terörsüz bir Türkiye, terörsüz bölge ve adil bir dünya vizyonu üzerine inşa ediliyor. Yani... Türkiye hem gerçek anlamda iç barışını sağlamak hem de bölgemizdeki adaletsizlikleri gidermek için çalışıyor!"

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan üç milletvekilinin (Yıldız, Yayman, Koçyiğit) İmralı'da gerçekleştirdiği görüşme gerek usulü gerekse esası bakımından sıcaklığını koruyor. Komisyon adına kurulan o tarihi temasın, ana doğrultusu itibariyle MİT'in ve DEM Parti İmralı Heyeti'nin şimdiye kadar yaptığı konuşmaların içeriğiyle örtüştüğü anlaşılıyor. Çözümün yol haritası, sürecin dinamik ilerlemesi nedeniyle elbette güncellemeleri gerektiriyor. Buna rağmen "PKK terör örgütünün silahtan arındırılması" ile "Suriye'nin kuzeyindeki SDG terör yapılanmasının 10 Mart 2025'te Şam Yönetimi ile tesis ettiği mutabakata mutlak uyumu" önceliğini koruyor.

***

Hali hazırda PKK (BTÖ), peyderpey silah bırakıyor. Ama bu adım biraz da metazori ilerliyor. Örgüt her ne kadar Türkiye'den tamamen çekildiğini, Zap'ta mağaraları boşalttığını açıklasa da sahadan farklı bilgiler de geliyor. Örneğin, silahların Sincar-Mahmur, Kamışlı- Haseke hattına aktarılması arayışına dair duyumlar alınıyor.Örgüt, sürecin inişli-çıkışlı seyrinibağlıyor. Dağınıkyapının ve iç istişare süreçlerinin seri kararalmayı geciktirdiğini ileri sürüyor. Ayrıca, öncekiçözüm sürecinde dağdan inip Türkiye'yedönen örgüt kadrosundan isimlerin tutuklanmasındandem vurup,bahanesini de sıralıyor.

***