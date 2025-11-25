Önce, Türkiye ekonomisine dair iki kritik mesajı hatırlatayım...

Sonra, Rusya-Ukrayna Barış Plânı bağlamında ekonomik çıkarların ülkelerin kaderini nasıl şekillendirdiğini vurgulayayım. Ve böylece, -türlü güçlüklere rağmen- Türkiye'nin ne kadar özgün bir konumu olduğunu anlatmaya çalışayım...

İlk mesaj, 23 Kasım 2025 tarihli... Benim de izleme fırsatı bulduğum G20 Güney Afrika Zirvesi'nden dönüş yolunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı şu değerlendirmenin altını çizelim:

"... Dünya ekonomisi son birkaç yılda yaşadığımız sıkıntılardan çok yara aldı. Salgından tutun sıcak çatışmalara, adına 'ticaret savaşları' denilen zorlayıcı süreçlerden göçlere, iklim krizi ve doğal felaketlere kadar birçok ağır sınama ile karşı karşıya kaldık. Türkiye olarak tüm bu süreçlerden biz de etkilendik. Ancak bütün zorlu imtihanlardan başarıyla çıkmasını bildik ve hızla toparlanıyoruz!"

Diğer tespit ve ekli çağrı ise 18 Kasım 2025 tarihli... TBMM Grup Toplantısı'nda MHP lideri Devlet Bahçeli'nin -bence hak ettiği ölçüde gündemde yer alamayan- açıklaması...

"... Ne ekonomi eski ekonomidir, ne de dünya eski dünyadır... Ekonomide yeni bir hikâyeye, milli ve manevi değerlerimizle temerküz etmiş yepyeni bir zihniyet devrimine ertelenemez ihtiyacın olduğunu görmeliyiz!"

***

Yaikilemine hapsedilen bu talihsiz ülkeyediye sunulan belgeninözündetipikkapitalist reçete olduğunu göz ardıedemeyiz. Hatırlanacağı üzere BaşkanTrump, Rusya ile süren savaş boyuncaUkrayna'ya yapılan ABD silah yardımlarınıfinanse etmeyi öncelemiş veKiev'e, nadir toprak elementlerini işletmehasılatını paylaşma esaslı anlaşmayıdayatmıştı. Aynı zihniyetin bukez yine cin bir fikir geliştirdiği anlatılıyor.Amerikan tarafı, Rusya'nın ağırlıklıolarak Avrupa bankalarında dondurulan300 milyar dolarını merkeze alanbir formülü hayata geçirmeye çalışıyor.Bu, bir bakıma Ukrayna'nın kalkınmasıiçin ABD inşaat firmalarının üstleneceğirolün, parasal karşılığı anlamınageliyor. Yani ABD, Rusya'nın uluslararasıvarlıklarının bir bölümünü kendişirketleri üzerinden, proje bazlı olarakUkrayna için (!) kullanmayı hedefliyor.Avrupa'ya ise NATO yükümlülüklerininyerine getirilmesi, Ukrayna'nınmilli savunma sisteminin düzenlenmesive güvenlik garantileri sunulmasıkalıyor.Çok kutuplu denilen yeni dünya düzeni, ABD öncülüğünde modern sömürgeciliğin yeni bir versiyonuna dönüşüyor. Ülkeler; ticaret duvarlarını yükseltmekle kalmıyor, kalınlaştırıyor da. Savunma harcamaları ise baş döndürücü şekilde artıyor.basiretli yönetimi, doğrurisk analizi ve erkenden yol almanınözgüveni ile benzerlerinden pozitifayrışıyor. Her vesile ile kapısı çalınansaygın devlet kimliğini pekiştiriyor!