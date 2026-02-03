Küreselleşme ile tetiklenen büyük güç mücadeleleri ve karanlık iş birliklerinin iç içe geçtiği karmaşık yapı, komplo teorilerini bile çırak çıkaracak boyuta vardı. Dünyadaki kirli ilişkilerin toplandığı "Epstein ağı!" ise ibret verici, hatta sarsıcı iğrenç gerçekleri ifşa etti. Bu mide bulandırıcı düzenin, Türkiye'ye değen kritik noktasında yine FETÖ ve yine meşru hükümeti yıpratmaya dönük kampanyaların somut ipuçları deşifre oldu.
Epstein ağı, küresel sistemi yöneten görünmez elitlerin varlığına, bu tür bir sistemin nasıl çalıştığına dair son derece rahatsız edici ama bir o kadar da öğretici örnek olarak karşımıza çıktı.
Böylesi pisliğe bulaşmış ilişkiler dizisinin farklı istihbarat servisleri tarafından fark edilmiş ve şartlara göre isim bazında yönlendirilmiş olması ihtimali de çok yüksek!
Biliyoruz ki…
Çağımızda küresel sistemin kaderini etkileyen kararlar sadece görünürdeki seçilmiş aktörlerce alınmıyor.
Finans, istihbarat, teknoloji ağları arka planda belirleyici oyuncu oluyor. Biraz sonra profilini vereceğimiz Epstein gibi figürler ise bu ağlara ara bağlantı sağlıyor!
***
Jeffrey Epstein kimdi?
Amerikalı
bir finansör ve "yüksek profilli nüfuz tüccarı"
idi. Siyasetçiler, iş insanları,
akademisyenler ve kraliyet mensuplarıyla
kurduğu temaslar belki de onun bile
boyunu aşmıştı. Özel uçağı Lolita Express ve
Karayipler'deki özel adasındaki marjinal partileriyle
biliniyordu. "Cinsel istismar"
tanımının
dahi yetersiz kaldığı akıl ve vicdan dışı
bir şebeke kurmuş, küresel elitleri de bu sistemin
parçası yapmıştı. Yani Epstein olayı, yalnızca
bir istismar hadisesi değil; güç, para,
siyaset ve cezasızlık algısının kesişim kümesinin
fotoğrafıydı. Sonunda… İlginçtir kameraların
çalışmadığı, gardiyanların ağır ihmalinin
bulunduğu bir anda Newyork'ta tutulduğu
cezaevinde sırlarıyla intihar (!) etti.
Bizim açımızdan Epstein ağı ile FETÖ örgütlenmesi arasındaki benzerlikler ve sonrasına ilişkin bağlantı ve arayışlar çok dikkat çekici…
1- Epstein;
ultra zenginler, siyasetçiler ve akademik çevrelerle yakın ilişkiler kurmuştu.
FETÖ
de özellikle ABD ve Avrupa'da siyasiler, akademi ve düşünce kuruluşları ile iş çevrelerine sızma stratejisi izlemişti.
2- Epstein
'ın etkili düşünce kuruluşları ve üniversitelere bağış yaptığı bilinmekteydi.
FETÖ
'nün de güvenli yaşama alanı bulduğu ABD'de kalabilmek için Kongre üyeleri, danışmanlar ve sivil ağlarla temas kurduğu, seçim kampanyalarına bağış yaptığı belgelenmişti.
3- Epstein
'ın, "şantaj amaçlı bir istihbari ağın parçası"
olduğu iddia edilmişti.
FETÖ
'nün de yabancı istihbarat servisleriyle ilişkili olduğuna dair çok sayıda yargı kararı vardı.
***
Gelelim işin bundan sonraki kısmına...
ABD Temsilciler Meclisi'nin "Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesi"
(House
Committee on Oversight and Accountability)
kaynaklı bazı bulgulara…
Açık kaynak bilgileri de gösteriyor ki 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'
i, Türkiye'ye iade veya üçüncü ülkeye sınır dışı edilme telaşı sarmış. FETÖ'nün ABD'deki faal elemanları bilhassa federal soruşturmalarda uzman ve ünlü isimlerin dosyalarını almasıyla bilinen avukat Reid Weingarten
ile anlaşmış. Epstein'ın erişime açılan e postaları arasında FETÖ ile ilintili açık/örtülü bir mesaj trafiği olduğu belirtiliyor. Weingarten ile Epstein arasındaki elektronik postalarda; FETÖ liderinin iade süreci, medya yönetimi ve stratejik iletişim konularında paylaşımlar yapıldığı vurgulanıyor
Epstein'ın, henüz isimlerini bilemediğimiz kimi aktörler tarafından ülke yönetimi ve liderliği ile ilgili spekülatif aktarımlar sonrasında Türkiye'yi merak ettiği de artık bir sır değil. Neye, ne kadar bulaştığı ise belirsizliğini koruyor
Özetle…
Küresel ağlara, her türden algoritmalarına, kapalı devre işleyişlerine ve sapkınlıklarına karşı; "kadim değerler bütünü ve millî kimlikle hareket etmek", "ahlâki duruşu ve erdemli insan tavrını"
tüm dünyada rol model olarak yaygınlaştırmak, tahmin ettiğimizin de ötesinde anlam kazanmış durumda!