Dünyanın, "İran krizi" ile hop oturup hop kalktığı bu dönemde, tarihi bir ziyarete tanıklık ediyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yılın ilk dış ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da... Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüşmenin gündemi çok yoğun. Öyle ki Erdoğan, TUR uçağında yakın çalışma arkadaşları ile kapsamlı bir değerlendirme daha yapıyor.

İran, Gazze, Suriye, Yemen... Ve elbette savunma sanayii ve enerji alanında umut vaat eden ikili işbirliği...

Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ı kapsayan iki günlük yoğunlaştırılmış programında "Barışın Mimarı" misyonu ile hareket ediyor. Ama hiçbir ülkenin önüne geçmek gibi bir niyeti yok. Aksine, kapsayıcı yaklaşımla "bölgesel sahiplenme" modelini, çatışma coğrafyasına barış tohumu olarak ekmeye çabalıyor. Bölgesel sorunların, bölge ülkeleri tarafından çözülmesi için formüller öneriyor. Örneğin, İran ile ABD arasında İstanbul'da kurulması muhtemel diyalog masasının ev sahibi olması beklenen Türkiye, S.Arabistan, Mısır, Pakistan, BAE, Katar'ın da sürece katkı vermesini önemsiyor. Ankara, rol çalma veya taktik manevra gibi süfli konularla değil doğrudan sonuçla ilgileniyor.

Bölgesel savaşa evrilme tehlikesi bulunan ABD-İran gerilimine diplomatik çözüm geliştirilmesi için birden çok ülkenin gündeme getirdiği reçetenin uyumlaştırılması da Ankara'nın öncelikleri arasında.

An itibarıyla, Başkan Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Arakçi arasında İstanbul'da düzenleneceği duyurulan zirve için tüm hazırlıklar tamam. Fakat buluşmanın üçüncü bir ülkede olması da ihtimal dahilinde.

Neresinden bakılırsa bakılsın...

Dünyayı sarsan krizlerde Türkiye'nin üstlendiği rol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçteki aktif ve atak diplomasisi İran'dan Yemen'e, Sudan'dan Somali'ye, Gazze'ye kadar geniş bir coğrafyada mutlak sonuç üretiyor! Halen, Refah sınır kapısının sınırlı da olsa bir nefes borusu misali Gazzelilere açılması bile Türkiye'nin "insanlık adına, insanca diplomasi ve daha adil bir dünya" iddiasını bir üst lige taşıyor.