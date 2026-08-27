Sizi, önce Haziran 2015'e götürmek istiyorum... Orta Doğu'da haritaların yeniden çizilmek istendiği, emperyalist plânların Türkiye için ciddi milli güvenlik tehdidi oluşturduğu şartlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çarpıcı açıklamayı birlikte hatırlayalım:

"Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz!"

Bu mesaj, bugünlerde yeniden dolaşımda...

Sebebi çok açık.

Suriye'deki SDG/YPG yapılanmasının feshedildiğinin ilân edilmesi üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sergilenen kararlı duruşa atıfla bir paylaşım yaptı. Altı özellikle çizilmesi gereken cümlesi, Terörsüz Türkiye-Terörsüz Bölge çabası bakımından manifesto niteliğindeydi...

... Bölgenin bütün halkları için gerçek güvence; ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır.

Böylece, aradan geçen 10 yılı aşkın sürede verilen büyük mücadeleden sonra, unutulmaması gereken hususlar bir kez daha kayda geçmiş oluyor:

Türk yurdu için beka meselesi varsa gerisi teferruattır.

Yarın, Siyonist kurguların peşinde koşmaya heves edecekler varsa, yanlış hesap yapmasınlar!

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