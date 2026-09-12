"İki damla gözyaşı..."

Aslında her şeyi özetliyordu.

Gümüşhane-Trabzon-AnkaraŞam... 3'ü kız, 5 kardeş "babası ile buluşmak" için büyük bir hayat yolculuğuna çıkmışlardı. 4 ila 14 yaşları arasındalar. Abla biraz Arapça biliyor, küçükler sadece Türkçe konuşabiliyor...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne emanet Suriyeli çocukların "eve dönüşlerine" tanıklık etmemizi önerdiğinde fazla düşünmeden "evet" dedim.

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Savaşın başladığı yıllardan sonra ilk kez geldiğim Şam, 8 Aralık Halk Devrimi'nden bugüne, hızla toparlanmaya başlamış. Geçen seneye kadar günde 1 saat elektrik verilebilen Şam, şimdilerde 12 saat elektriğe kavuşmuş. Ama... Hemen her binanın çatısına güneş panelleri kurulmuş. Şehir her manada aydınlanma dönemine girmiş. Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki protokol yolu Katar finansmanı ile tamamlanmış.

Emevi Camii ise eski ihtişamına kavuşmuş. Cuma Namazı'nda tıklım tıklım dolan Cami'de, AYYILDIZ rozetimizi görenler, bize muhteşem ev sahipliği yaptılar.

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Dün, Türkiye'den gelen 7 çocuk önce Suriye devletine, ardından ailelerine teslim edildi.Bakan Göktaş, savaşların en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu vurguladı vededi.Suriye Aile Bakanıise kapsayıcı bir mesaj verdi:Ama yine de bir büyük kavuşmanın, çok daha büyük ayrılığa, hüzne dönüşmesi karşısında insan tuhaf hislerle doluyor. Öyle ki... Uçakta bizimle yolculuk yapan kardeşlerin ablası, Aile Bakanımız Mahinur hanıma sarılırken,diye sorduğunda insan, ayrılığa üzülse mi, babasına/memleketine kavuştuğuna sevinse mi bilemiyor!

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Ve1970'li yıllarda inşa edilen devlet destekli yetimhaneye girdiğimizde adetaile karşılaşıyoruz. Dram da sevinç de iç içe. Meslektaşımızannelik duygusu ile hemen küçük bir çocuğu kucağına alıp, uyutmaya çalışıyor. Eli de boş gelmemiş. Renkli çıkartmalar, çikolatalar dağıtıyor. O sırada duvardaki yazı dikkatimizi çekiyor.Bugün Suriye'ye gittiğinizde Türk Devletinin büyüklüğüne, Türk milletiningücüne ve Cumhurbaşkanıın tabana yansıyan küresel liderliğine şahit oluyorsunuz.O halde yazımızı şöyle noktalayalım: