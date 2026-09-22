BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu. New York'ta hava, dünyanın genel görünümü gibi. Puslu! İnce ince, göz yaşı misali yağan yağmur, birkaç dakika içinde insanı sırılsıklam yapıyor.

Birleşmiş Milletler bu kez, kaybettiği değerleri arıyor... "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla toplanıyor.

Peki ama gerçekte durum ne?

BM'ye 16. kez hitap eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dışında samimiyetle küresel adalet arayan, çözüm öneren, "aileyi çocukları korumalıyız" diyen, "iklim değişikliği ile mücadelede takvime endeksli yol haritası çizen başka lider var mı" diye sorarsanız, bulunduğunuz yerden de cevabını kolayca verebilirsiniz.

***