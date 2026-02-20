OSMAN MÜFTÜOĞLU

Bedenimizin saati gözümüzden ayarlanır. Sabah ışık, akşam karanlık sinyali alamayan bir beyin hem uyku hem metabolizma dengesini kaybeder.

Sabah ışığı neden şart?

Güne doğal gün ışığıyla başlamak sirkadiyen saati resetler. Kortizol yükselir, melatonin baskılanır ve beden "uyanma moduna" sağlıklı biçimde geçer.

Uyku üzerindeki etkisi

Sabah 10–20 dakikalık açık hava ışığı akşam melatonin salgısının zamanında başlamasını sağlar. Bu da daha hızlı uykuya dalma ve daha derin uyku demektir.

Metabolizma üzerindeki etkisi

Işık, sadece uyanıklığı değil insülin duyarlılığını da etkiler. Sabah ışık alan bireylerde gün içi kan şekeri regülasyonu daha dengeli seyreder.

Akşama doğru loşluk neden gerekli?

Akşam parlak ışık ve ekran maruziyeti melatonin salgısını geciktirir. Bu da uyku saatini kaydırır ve gece metabolik toparlanmayı bozar.

Gece ışık–insülin ilişkisi

Gece geç saat ışık maruziyeti, sirkadiyen ritmi bozarak insülin direncini artırabilir. "Gece atıştırmaları"nın zararı sadece kalori değil, zamanlama hatasıdır.

Yağ yakımı ve hormon dengesi

Büyüme hormonu ve melatonin karanlıkta artar; bu hormonlar hücresel onarım ve yağ metabolizmasında rol oynar. Gece ışık kirliliği bu süreci zayıflatır.

Uyku kalitesi ve sabah enerjisi

Akşam loş ortam ve ekran kısıtlaması sabah daha düşük istirahat nabzı ve daha iyi HRV ile ilişkilidir. Bu da daha iyi toparlanma ve metabolik denge anlamına gelir.

Pratik öneri

Sabah mümkünse ilk 30 dakika içinde gün ışığı alın. Akşam saat 20.00'den sonra ışığı azaltın, ekranları kısın ve yatmadan en az 1 saat önce "dijital gün batımı" başlatın.

Sonuç basit ama güçlüdür:

Sabah ışık biyolojik saati kurar, akşam loşluk onu korur. Uyku ve metabolizma bu iki emre sadakatle çalışır.