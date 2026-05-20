OSMAN MÜFTÜOĞLU

B12 vitamini beynimiz için adeta bir "sinir sistemi yakıtı" gibidir. Ama ilginç bir gerçek var:

Bazı insanların kanında yeterince B12 olduğu halde beyin hücreleri bu vitaminden tam yararlanamayabiliyor.

Yani sorun bazen "B12 eksikliği" değil, B12'nin doğru kullanılamaması...

İşte son yıllarda longevity ve nörobilim dünyasının en çok konuştuğu konulardan biri de bu.

B12 BEYİNDE NE İŞ YAPAR?

B12 vitamini özellikle:

• Sinir hücrelerinin korunması

• Miyelin kılıfının yapımı

• Hafıza merkezlerinin desteklenmesi

• DNA tamiri

• Enerji üretimi

• Homosistein kontrolü için kritik öneme sahip.

Özellikle yaşlanan beyinde B12 eksikliği veya işlev bozukluğu ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

KANDA NORMAL ÇIKIP HÜCREDE EKSİK OLABİLİR

En önemli ayrıntılardan biri şu:

Kan testinde B12 "normal" görünse bile hücre içinde aktif çalışmıyor olabilir.

Çünkü mesele sadece kandaki miktar değil, vitaminin hücreye taşınması ve kullanılabilmesi.

Bu nedenle bazı kişilerde:

• Unutkanlık

• Beyin sisi

• Yorgunluk

• Denge problemleri

• Konsantrasyon kaybı

• Ellerde ayaklarda uyuşma olmasına rağmen klasik B12 testi normal çıkabiliyor.

BEYİN NEDEN B12'Yİ KULLANAMAZ?

Bunun birkaç önemli nedeni var.

YAŞLANAN MİDE

Yaş ilerledikçe mide asidi azalıyor. Bu durum B12'nin gıdalardan ayrıştırılmasını zorlaştırıyor.

Özellikle 50 yaş sonrası bu problem çok yaygın.

MİDE KORUYUCULAR VE METFORMİN

Uzun süre mide koruyucu ilaç kullanımı ve metformin tedavisi B12 emilimini azaltabiliyor.

Bu nedenle diyabet hastalarında gizli B12 eksikliği oldukça sık görülüyor.

GENETİK FAKTÖRLER

Bazı kişilerde metilasyon mekanizmaları genetik olarak daha yavaş çalışabiliyor.

Özellikle MTHFR gibi gen varyasyonları B12 ve folat kullanımını etkileyebiliyor.

BAĞIRSAK PROBLEMLERİ

SIBO, gastrit, çölyak, bağırsak geçirgenliği gibi sorunlar da emilimi bozabiliyor.

HOMOSİSTEİN NEDEN ÖNEMLİ?

B12'nin görevini yapıp yapmadığını anlamanın yollarından biri homosistein düzeyine bakmak.

Homosistein yükseldiğinde:

• damar yaşlanması

• beyin küçülmesi

• Alzheimer riski

• kardiyovasküler sorunlar artabiliyor.

Bu nedenle sadece B12 değil:

• Homosistein

• Metilmalonik asit (MMA)

• Folat

• B6 vitamini de birlikte değerlendirilmeli.

HERKES TAKVİYE KULLANMALI MI?

Hayır.

Ama bazı kişilerde destek ciddi fark yaratabiliyor:

• 50 yaş üstü bireyler

• Veganlar

• Vejetaryenler

• Metformin kullananlar

• Mide koruyucu kullananlar

• Kronik bağırsak problemi olanlar özellikle risk altında.

ÖNEMLİ OLAN SADECE "YÜKSEK B12" DEĞİL

Longevity tıbbında artık sadece kandaki rakama bakılmıyor.

Asıl soru şu:

"Beyin hücresi B12'yi gerçekten kullanabiliyor mu?"

Çünkü bazı insanlarda sorun eksiklik değil, biyolojik kullanım bozukluğu olabilir.