OSMAN MÜFTÜOĞLU

Bir dönem ekonominin yıldızı petroldü. Sonra teknoloji oldu. Şimdi ise yeni bir kavram konuşuluyor: Joyconomy. Yani mutluluk, neşe, sosyal bağlar ve aidiyet duygusu üzerine kurulu yeni ekonomi.

Paylaşılan görselde de vurgulandığı gibi wellness dünyasında önemli bir paradigma değişimi yaşanıyor. İnsanlar artık sağlığı sadece kendi başlarına spor yaparak, diyet uygulayarak ya da takviye kullanarak aramıyor. Sağlık giderek daha fazla bir "birlikte yaşanan deneyim" haline geliyor.

Yalnızlık yeni sigara mı?

Son yıllarda yapılan çalışmalar kronik yalnızlığın kalp hastalıkları, depresyon, demans ve erken ölüm riskini anlamlı şekilde artırdığını gösterdi. Bazı araştırmalar yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisinin günde 10-15 sigara içmeye yakın olabileceğini öne sürüyor.

Bu nedenle yeni wellness akımları şu ortak noktada buluşuyor:

● Koşu kulüpleri

● Dans grupları

● Nefes çalışmaları

● Topluluk etkinlikleri

● Gönüllülük faaliyetleri

● Alkolsüz sosyal buluşmalar

Amaç sadece eğlenmek değil; sosyal bağları güçlendirmek.

Dans gerçekten antidepresandan güçlü mü?

Görselde atıf yapılan 2024 tarihli BMJ analizinde, depresyon tedavisinde farklı fiziksel aktiviteler karşılaştırıldı. Özellikle dansın depresyon belirtilerini azaltmada oldukça güçlü sonuçlar verdiği bildirildi. Bunun nedeni sadece hareket etmek değil; müzik, ritim, sosyalleşme ve aidiyet duygusunun aynı anda devreye girmesi olabilir.

Longevity'nin yeni formülü

Uzun yaşam artık sadece:

● Daha düşük şeker

● Daha düşük kolesterol

● Daha iyi tansiyon

demek değil.

Yeni denklem şunu söylüyor:

Healthspan = Biyoloji + Psikoloji + Sosyal Bağlar

Başka bir ifadeyle;

Kaslarınızı spor salonunda güçlendirebilirsiniz. Kalbinizi yürüyüşle koruyabilirsiniz. Ama beyninizi ve ruhunuzu çoğu zaman başka insanlarla birlikte iyileştirirsiniz.

OSMAN HOCA DİYOR Kİ

Geleceğin wellness merkezlerinde yalnızca laboratuvarlar, MR cihazları veya biyolojik yaş testleri olmayacak. Koşu kulüpleri, dans etkinlikleri, sohbet grupları, gönüllülük projeleri ve sosyal bağlantı alanları da olacak.

Çünkü longevity biliminin yeni keşiflerinden biri şu:

Ömrü sadece ilaçlar değil, insanlar da uzatıyor.

Belki de önümüzdeki yılların en değerli "takviyesi" bir vitamin değil, güçlü bir dostluk olacak.