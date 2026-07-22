OSMAN MÜFTÜOĞLU

"Osman Hocam, beynimi genç tutmak için hangi takviyeyi kullanayım?"

Belki de cevabım sizi şaşırtacak: Önce kulaklığınızı takın!

Çünkü bilim dünyasından gelen yeni veriler, müziğin sadece ruhumuzu dinlendirmediğini, beynimizi de yaşlanmaya karşı koruyabileceğini gösteriyor. Üstelik bunun için pahalı ilaçlara ya da karmaşık tedavilere değil, sevdiğiniz şarkılara zaman ayırmanız bile fark yaratabilir.

Monash Üniversitesi araştırmacılarının 10.800'den fazla yaşlı bireyin verilerini değerlendirdiği geniş kapsamlı çalışma, düzenli müzikle iç içe olan kişilerin bilişsel sağlıklarını daha uzun süre koruyabildiğini ortaya koydu.

DEMANS RİSKİNDE YÜZDE 39'A VARAN AZALMA

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu şu:

70 yaşından sonra düzenli müzik dinleyen kişilerde demans gelişme riski yaklaşık %39 daha düşük bulundu.

Daha da ilginci, aktif olarak bir müzik aleti çalan yaşlı bireylerde demans riski yaklaşık %35 azaldı.

Yani beyniniz sadece müzik dinlemeyi değil, müzik yapmayı da çok seviyor.

BEYNİMİZ KONSER VERİRKEN

Müzik dinlediğimizde yalnızca kulaklarımız çalışmaz.

Hafıza merkezleri devreye girer.

Duygularımız harekete geçer.

Dikkat sistemimiz canlanır.

Ritim duygusu motor bölgeleri çalıştırır.

Eski anılar yeniden canlanır.

Beynin farklı bölgeleri aynı orkestranın üyeleri gibi kusursuz bir uyum içinde çalışmaya başlar. İşte bu yoğun zihinsel aktivite, sinir hücreleri arasındaki bağlantıları güçlendirerek bilişsel rezervi artırabilir.

ENSTRÜMAN ÇALMAK BEYNE YAPILAN EN GÜZEL YATIRIMLARDAN BİRİ

Bir piyano tuşuna dokunurken ya da bağlama çalarken aslında beyniniz olağanüstü bir egzersiz yapar.

Notaları okur…

Parmak hareketlerini planlar…

Ritmi takip eder…

Sesi değerlendirir…

Belleği kullanır…

Bütün bunlar saniyeler içinde gerçekleşir.

Bu nedenle birçok nörobilimci, enstrüman çalmayı beynin yapabileceği en kapsamlı zihinsel egzersizlerden biri olarak değerlendiriyor.

HANGİ MÜZİK DAHA FAYDALI?

Klasik müzik şart mı?

Hayır.

Araştırmalar, asıl önemli olanın müziğin türü değil, onunla düzenli bağ kurmak olduğunu gösteriyor.

Türk sanat müziği…

Türk halk müziği…

Tasavvuf müziği…

Caz…

Rock…

Pop…

Sizi mutlu eden, duygulandıran, eşlik etmek istediğiniz her müzik beyniniz için değerli olabilir.

MÜZİK, SADECE EĞLENCE DEĞİL TEDAVİYE DESTEK

Elbette müzik tek başına Alzheimer'ı önleyen mucize bir tedavi değildir. Ancak fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, kaliteli uyku, sosyal yaşam ve zihinsel egzersizlerle birlikte düşünüldüğünde beyni koruyan en keyifli alışkanlıklardan biri olabilir.

Hem maliyeti düşük…

Hem yan etkisi yok…

Hem de insanın ruhuna iyi geliyor.

Böyle bir "tedaviyi" kim istemez?

OSMAN HOCA DER Kİ…

Her gün yürüyüş yapın…

Her gün yeni bir şey öğrenin…

Her gün biriyle sohbet edin…

Ve her gün sevdiğiniz birkaç şarkıyı mutlaka dinleyin.

Çünkü bazen bir melodi, yalnızca hatıraları değil, gelecekteki anılarınızı da koruyabilir.

Kaynak: Monash University, Emma Jaffa, Prof. Joanne Ryan ve çalışma arkadaşları. 10.800'den fazla yaşlı bireyi kapsayan kohort çalışması, 2026.