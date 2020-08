Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok laik- Kemalist yazar sık sık FETÖ'yle ilgili Başkan Erdoğan'ın "aldatıldım" sözüne atıf yapıp eleştiriyor. Doğrusu bu, onların hiçbir zaman özeleştiri yapmadıklarının işareti ve ne yazık ki bir kısmı farkında değil bir kısmı da bilinçli yapıyor.

Bilinçli yapanlardan biri de Kılıçdaroğlu. Son kurultayda yine aynı şeyi söylüyor:

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hiçbir devlet başkanı, başbakan veya cumhurbaşkanı aldatıldım dememiştir ve aldatılmamıştır."

Kılıçdaroğlu'nun "dememiştir" sözünü geçiyorum ama "aldatılmamıştır" sözü tamamen sallama. Çünkü tarihe bakılsa onlarca örnek bulunur. Sadece, "İsmet Paşa nasıl yanıldı?" yazımda yer verdiğim birini anlatayım. İsmet Paşa ile ABD Başkanı Johnson arasında yaşanan o meşhur mektup hikayesini herkes bilir. Johnson bizzat İsmet Paşa'nın imzaladığı 1947 Antlaşması'na dayanarak o mektupta şöyle der:

"Bir saldırıda ABD'nin temin ettiği malzemeleri kullanamazsınız."

Bu söz İsmet Paşa'yı şoke eder. Ancak ABD'nin pervasızlığı bununla da bitmez. İsmet Paşa ABD'ye gittiğinde, bu kez "Bahçenizde gezerken bile sizi görebiliyoruz" diye tehdit edilir.

Paşa, döndükten sonra şu değerlendirmeyi yapar:

"ABD'nin sorumluluğuna inanıyordum, yanılmışım demektir."

Bu aldatılma değil de nedir? Kılıçdaroğlu, Kemalist yazar M. Emin Değer'in "Oltada Balık Türkiye" kitabını okusa bu gerçeği görür. Ama ne yazık ki okumaz ve derdi gerçeği görmek değil, çarpıtmaktır.

***

Bodrum'dan geçen ünlüler



Bodrum'un kendine özgü bir turizm potansiyeli var. Bu nedenle küresel dalgalanmalardan, siyasi ambargolardan pek etkilenmiyor. Çünkü siyasilerden, ultra zenginlere, ünlü sanatçılardan, orta sınıfa her kesimden insanın Bodrum'la daha kalıcı bir ilişkisi var. Bu yüzden Bodrum koronadan daha az etkilenen tatil beldelerinin başında geliyor.

Korona günlerinde de önemli yabancı devlet adamı, siyasetçi, zengin ve ünlü sanatçı Bodrum'u unutmadı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in kızları Bodrum'un hiç değişmeyen konuklarıydı. Bu yıl da başta Rus oligarkları olmak üzere çok sayıda ünlü zengin de yatıyla Yalıkavak Marina'yı mesken tuttu.

Yerlilere gelince... Temmuz ayından itibaren çok sayıda siyasi aktör birkaç günlüğüne de olsa Bodrum'a uğradı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Erdoğan Toprak, Hakkı Süha Okay, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı dikkat çeken isimlerdi.

Spor ve iş dünyasının önemli isimleri de Bodrum'daydı. Erol Sabancı, Nihat Özdemir, Mehmet Ali Aydınlar, Yıldırım Demirören, Fuat Tosyalı, Sabri Yiğit, Sinan Vardar, Bedros Şirinoğlu ve Acun Ilıcalı.

Bir de yarı Bodrumlu olanlar var; Aydın Doğan, Mehmet Ali Yalçındağ, Mehmet Ağar, Fatih Terim, Ceylan Öztanık, eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın, Gündoğan'ın müdavimlerinden sevgili ağabeylerim Mehmet Barlas ve Yavuz Donat.

Kabadayı dünyasını da es geçmemek gerek, öne çıkan iki isim var: Alaattin Çakıcı ve Necdet Ulucan.

Tabi "Kambersiz düğün olmaz" deyip sözü son dönemde Bodrum aşkına tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na getirelim. Daha seçilir seçilmez soluğu Bodrum'da alan İmamoğlu, onca tartışmaya rağmen Bodrum kaçamaklarından vazgeçmedi ve artık Bodrumlu da oldu. Geçen yılın sonunda eşi Dilek İmamoğlu adına Bodrum Yahşi'de Adnan Polat'ın yeğeni Aytekin Polat'tan muhteşem bir villa satın aldı. Bundan sonraki adım herhalde yat almak olur. Yoksa aldı mı?

Neyse, alır mı almaz mı bilemem ama bütün bunlar benim radarıma takılanlar. Çok daha fazla insanın Bodrum'a geldiği biliniyor. Bu da Bodrum'un her daim cazibesini yitirmeyeceğini gösteriyor.