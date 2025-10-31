Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katılmak için giderken, aklımın bir yerinde hep şu soru vardı: Acaba birilerini ötekileştirmeden cumhuriyeti, cumhuriyetin demokrasiyle buluşmasını ne zaman ortak kutlayacağız?

Ya da Türkiye'nin cumhuriyetle buluşmasından yıllar sonra yıldızının parladığı bir zaman diliminde bunu başaramıyorsak ne zaman başaracağız?

Tören öncesi gelen ilk haber negatifti: "CHP ve İyi Parti katılmayacak..." DEM Parti ise davet edilmemiş. Yine de Külliye'de törenin yapıldığı salona girdiğimde gözüm önce siyasi aktörleri aradı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, iki eski Başbakan Tansu Çiller ve Binali Yıldırım ilk gözüme çarpanlar. Sonra Mehmet Şimşek, Yılmaz Tunç ve Yaşar Güler gibi yeni bakanlar ile AK Parti'nin ilk hükümetinden bugüne kadar görev yapan çok sayıda eski bakan dikkatimi çekiyor.

Bu isimlere, bugün farklı partiler kurarak AK Parti karşısında siyaset yapan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da eklemek gerekiyor. Bu ikilinin çok el sıkarak dolaşmaları dikkatlerden kaçmadı. Zaten son günlerde de bu ikiliyle ilgili çok şey yazıldı, konuşuldu. Meclis'in açılışıyla başlayan söylentiler arasında AK Parti'ye geçişten bile söz edildi.

Bunu biraz da CHP'nin giderek yalnızlaşmasından korkan fondaş medya köpürtüyor ama ne o parti mensupları ne de AK Partililer bu duruma sıcak bakmıyor.

Resepsiyonda Cumhur İttifakı'na yakın Önder Aksakal, Zekeriya Yapıcıoğlu, muhalefet cephesine yakın Fatih Erbakan ve Mahmut Arıkan da vardı.

Sohbetlerde İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'ye ilgisinden, dünyanın nereye gittiğine dair farklı yaklaşımlardan söz edilse de en çok merak edilen ve konuşulan, MHP ve Lideri Devlet Bahçeli oldu.

Anıtkabir'deki anma törenine başta Celal Adan olmak üzere 4 isimle katılan MHP'nin resepsiyonda hiçbir temsilcisinin olmaması doğal olarak konuşuldu, hatta spekülasyonu bile yapıldı. Kimi bürokratik atamalardan, kimi de terörsüz Türkiye sürecinin yavaş gitmesinden dolayı MHP'nin "hoşnut" olmadığını söylüyordu.

Tören sırasında MHP'ye yakın isimler, "Ortada sorun yok, sadece Devlet Bey katılmadığı için kimse de katılmadı" dese de olup biteni tören sonrası konuştuğum tecrübeli bir MHP'li açıkladı:

"Ortada bir sorun yok ama mesaj var. Mesajın muhatabı da Cumhurbaşkanı Erdoğan değil, Kıbrıs meselesinde bugüne kadar hiç konuşmayanların birden ortaya çıkıp esip gürlemeleri."

Kulisleri hareketlendiren bu söylentilere rağmen görkemli bir 102'nci yıl resepsiyonu gerçekleşti. Emine Erdoğan'ın ay yıldızlı broşla katıldığı resepsiyonda son noktayı ise Başkan Erdoğan demokrasi vurgulu konuşmasıyla koydu:

"Şu noktayı da her zaman hatırımızda tutmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti devamlılık ilkesine dayalı kadim devlet geleneğimizin en son halkasıdır. Bundan 102 sene evvel ilan edilen cumhuriyetimiz, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle de aynı zamanda milli iradenin şahlanışıdır. Unutmayalım, cumhuriyetin mütemmim cüzü demokrasidir. Cumhuriyeti cumhurla ve demokrasiyle taçlandırma yolculuğu tek parti yıllarında ve darbe dönemlerinde kesintiye uğramış olsa da bir şekilde bu engelleri aşarak bugünlere gelmeyi başarmıştır."