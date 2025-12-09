CHP'de kurultay tartışmaları biter mi bilemem ama "İmamoğlu Suç Örgütü" ile ilgili tartışmalar daha yeni başlıyor. Öyle belge ve bilgiler var ki, okudukça şoke olmamak mümkün değil. Herhalde bu da İstanbul'un talihsizliği olacak, 25 yıl sonra seçimi kazanan CHP ekibi yine şaşırtmadı. Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü ekibini İBB'ye taşıyarak yakın tarihin İSKİ Skandalı'nı bile geride bırakan bir rant "sistem"ine imza attı.

İddianamede etkin pişmanlıktan yararlananların verdiği ifadeler, MASAK ve BDDK raporları, banka kayıtları, hesap hareketleri, tapu kayıtları, HTS ve baz kayıtlarıyla teyit edilmiş onlarca iddia ileri sürülüyor. Rüşvet alıp vermeler, para transferleri tek tek anlatılıyor ama en önemlisi herkesin gözünün içine soka soka yaşanan zenginleşme fotoğrafı. Bunun en somut göstergesi de tapu kayıtları.

Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'ndan SGK'dan 4A emeklisi olan Turgut Tuncay Önbilgin'e hepsinin 2019-2024 yılları arasındaki tapu kayıtlarında akıl almaz bir artış var. Bu artışın şifresi de 2020... Hangisinin mal varlığına bakarsanız bakın, 2020 öncesi ve sonrası arasındaki artış dudak uçuklatıyor.

İsterseniz önce çok bilinen ama tekrar etmekte yarar var, örgüt lideri iddiasıyla yargılanacak olan Ekrem İmamoğlu'dan başlayayım. 15 milyon TL'ye alınan Boğaz'daki 3 villa da içinde mi bilmiyorum ama 2021 sonrası düşülen not şöyle:

"Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu isimli şahsın ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi üzerine kayıtlı toplamda 89 adet büro-dükkân- ofis-mesken-konut tapu kaydının olduğu ve 2019 yılından sonra kayıt altına alındığı..."

Örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun 3 aktif tapu kaydının 2021 ve sonrası olduğu, ortağı olduğu şirketler üzerine toplamda 52 adet tapu ve 66 adet araç kaydı bulunduğu, bu araç ve tapu kayıtlarının 2021 yılı ve sonrasında edinildiği görülmüş.

Örgüt yöneticisi Ertan Yıldız... 2014 yılına kadar 1 adet çatı piyesli daire niteliğinde tapu kaydının bulunduğu, 2014-2019 yılları arasında 2 adet mesken, 1 adet ofis, 6 adet rezidans, 1 adet apartman ünite tapu kaydının bulunduğu, 2019 yılından sonra ise 1 adet mesken, 3 adet rezidans, 1 adet süit villa, 3 adet arsa, 1 adet tarla tapu kaydının bulunduğu tespit edilmiş.

Örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'yla ilgili sadece şu not bile çarpıcı: "Şirketinin konkordato ilan ettiği 2019 tarihinde konkordato tedbirlerinin kaldırıldığı, firmanın 2019 yılından itibaren 24 adet tapu kaydının olduğu, bu kayıtların 13 dükkân, 2 adet daire, 8 işyeri, 1 depolu dükkân şeklinde olduğu, ayrıca firma adına 8 adet araç kaydının bulunduğu..."

Örgüt üyesi Ali Rıza Akyüz... 2010 yılı itibarıyla 4B emeklilik kaydı olan Akyüz'ün 20 adet tapu kaydına rastlanmış, bunlardan 9 adedi 2003 yılı ve öncesini kapsarken, 11 adedi ise 2021, 2022 ve 2023 yıllarında tesis edilen asma katlı dükkân, büro, depolu dükkân ve arsa gibi taşınmazlar olduğu...

Örgüt üyesi Süleyman Atik'in 13 adet tapu kaydına rastlanmış, 10 kayıttan 1 tanesinin 2015 yılı tapu kaydı olduğu, 9 tanesinin ise 2021 yılı ve sonrasında kayıt altına alındığı görülmüş.

Firari örgüt üyesi İbrahim Bülbüllü'nün 26 adet tapu kaydının olduğu, 1 kaydın 2012 yılında dubleks mesken, 25 kaydın ise 2021-2022 yıllarında edinilen tapu kayıtları olduğu, Yimtaş Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm-Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin üzerine 15 adet tapu kaydı bulunduğu, 2010 yılında 2 adet, 2017 yılında 10 adet, 2020-2021 yıllarında 3 adet ofis-konut-tarla-arsa nitelikli kaydın olduğu, şirket üzerine toplam 117 adet aracın bulunduğu tespit edilmiş.

Son bir örnek: Tüpraş emeklisi Turgut Tuncay Önbilgin'in 14 adet tapu kaydının olduğu, bu kayıtlardan 3 adedinin 2016 ve öncesi mesken-tarla, 11 adedinin ise 2023 ve sonrası mesken-daire-tarla olduğu görülmüş...

Bu isimler örgüt kurucusu 102 kişiden sadece birkaçı... CHP Genel Başkanı Özgür Özel hâlâ "İddianame boş" diye feryat etse de fotoğraf çok şey anlatıyor.