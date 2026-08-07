Tek parti dönemi dâhil bugüne kadar birçok parti kuruldu. Kimi iktidara geldi, kimi iktidar ortağı oldu, kimi de tabela partisi olmaktan öteye geçmedi. Ama hiçbir partinin bagajı, "Yeni bir yol açacağız" diye yola çıkan Yeni Parti kadar yüklü olmadı.

Adı yeni ama içinde siyasetin bütün hastalıklarını barındırıyor. En başta Ekrem İmamoğlu vesayetiyle yola çıkıyor. İçinde farklı siyasi hizipler var, lobiler var, bölgecilik yapanlar var ama en önemlisi genel başkanından belediye başkanına haklarında hem "yolsuzluk, rüşvet ya da irtikâp" iddiası var hem de onlarca dava açılmış durumda.

Siyasi tarihe geçecek son fezlekeyi duydunuz... Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "zincirleme rüşvet" fezlekesi, yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

Güler misin ağlar mısın?

'EKOSİSTEM'İN NİMETLERİ

Bırakın yakın arkadaşları Veli Ağbaba ile Burhanettin Bulut ya da tutuklanan ve suçüstü yapılan belediye başkanları hakkında söylenenleri, bizzat ülkeye "Demokrasi ve şeffaflık getireceğim" diyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bile "zincirleme rüşvet" iddiası var.

Bu siyasette bir ilk... Anlaşılan terk ettikleri CHP'de öyle "zincirleme bir menfaat" ilişkisi kurulmuş ki, tepeden tavana herkes o suçun parçasına dönüşmüş. Çok yazıldı, her şey İBB'de kurulan, Antalya'da, Bursa'da, İzmir Menemen'de, Uşak'ta ya da İzmit'te hatta partinin genel merkezinde herkesi kapsama alanına alan bir "sistem"le başladı ve hız kesmeden de devam ediyor.

Nereye dokunsanız yeni bir rezalet patlıyor.

Son fezlekede, bu sistemin genel merkeze uzanan boyutu ele alınıyor. Yerel seçim ve kurultay süreçlerinde milyonlarca liralık maddi menfaat sağlandığına dikkat çekiliyor.

Daha önce kamuoyuna yansıyan 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon liralık para trafiği, tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleriyle sunuluyor.

Dosyada yok yok... VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta temini gibi onlarca belgeli veri var. Bugüne kadar da bu iddiaların hiçbirine cevap verilmiş değil.

Savcılık bu delillerden yola çıkarak, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel hakkında iki ayrı "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçundan yeterli şüphe oluştuğu kanaatine varıyor ve yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor.

Bu ağır yükle yeni biri siyasi yolculuk yapılabilir mi? Özgür Özel, aklanmadan, bu yükü üzerinden atmadan topluma nasıl yeni bir iktidar vaat edecek?

YENİ PARTİ'NİN 4 ATLISI

Siyaset açısından taşınması zor bu fotoğrafa rağmen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, birkaç gün önce çok iddialı konuştu: "Değerli arkadaşlar, Yeni Parti'miz şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin partisi olacak."

Şaşırtıcı ama öyle olacaksa, önce Yeni Parti'nin yeni bir hamleyle bu sürece öncülük etmesi gerekiyor. Bu hem Yeni Parti'nin yeniliğine yakışır hem de siyasetin geleceği açısından örnek teşkil eder.

İşe de Özel önce kendisinden başlamalı ve dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyerek ezber bozmalı. Şu ana kadar yaptıklarına bakarak, Özel'in böyle ezber bozan bir çıkış yapamayacağı çok açık. Ama partisinin geleceğini kurtarmak için şunu yapabilir: 4 arkadaşını feda edebilir.

Yeni Parti'nin dört atlısı, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut, Turan Taşkın Özer ve Özgür Karabat yargı önüne çıkartılırsa Özel'i bilmem ama en azından şimdilik Yeni Parti büyük bir yükten kurtulur.