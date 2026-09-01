Dünyanın kalbi sayılan bölgemizde dünyanın kaderini de etkileyecek gelişmeler yaşanıyor. ABD-İran savaşı bitmek bilmiyor, Siyonist Netanyahu saldırgan ve işgalci siyasetini sürdürüyor, kuzeyde Ukrayna-Rusya savaşı daha da genişleyecek mi yoksa sona mı yaklaşılıyor belli değil.

Tam bu noktada dünyanın gözü kulağı barış umudu veren Türkiye'de ve lideri Başkan Erdoğan'da... Türkiye'nin NATO içindeki gücü, Ukrayna-Rusya savaşında üstlenebileceği rolü, bölgede yeni bir barış ekseni oluşturan Mekke İttifakı'daki aktif inisiyatifi bir süredir küresel mahfiller tarafından dikkatle izleniyor.

Şimdi bu meraka Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi de katıldı. Türkiye 2012 Düşenbe Ziirvesi'nde bu yana ŞİÖ'nün diyalog ülkesi. Başkan Erdoğan, ilk kez 2022'de Semerkant'ta zirveye katıldı. Hindistan'da yapılan 2023 zirvesi hariç sonraki bütün zirvelerde vardı.

Dün Başkan Erdoğan bir kez daha Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teydi.

Tarih en çetrefilli döneminde gerçekleşen bu zirveyi de bütün dünya Türkiye'de yapılan NATO toplantısı ve yeni devreye sokulan Mekke İttifakı kadar ilgiyle izleyecek.

Bu zirvede yeni küresel hattın iki gücü Rusya ve Çin, Hürmüz krizinin en önemli aktörü İran, İsrail'le yeni ittifak hesapları yapan Hindistan ve tabi ki başta Kırgızistan ve Kazakistan olmak üzere Türk Cumhuriyetleri…

SİYASET, TİCARET VE FETÖ ETKİSİ

Herhalde savaş tamtamlarının çalındığı bu konjonktürde yapılacak bu zirvenin en ilginç ülkesi, NATO'nun en etkili askeri gücüne sahip aynı zamanda Pakistan ve Suudi Arabistan'la Mekke İttifakı oluşturan Türkiye olacak.

En çok merak edilen de Başkan Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacakları ikili görüşme… AB ülkelerinin hem kışkırtıp hem de diken üstünde durduğu, Rusya'nın da savaşı Avrupa'ya yayma iddialarının dillendirildiği bir dönemde bu görüşme bölgeye rahat bir "nefes" olabilir.

Kırgızistan gezisinde sadece bu soruların cevabı merak edilmiyor. Kırgızistan Türkiye için önemli bir ülke. Hem ikili siyasi ve ticari ilişkiler açısından hem de bir dönem FETÖ gibi girdiği her ülkeyi içeriden kuşatan bir yapının etkinliğinin azaltılması açısından önemli. Her iki alanda da önemli gelişmeler var.

FETÖ etkinliği gerilerken, eğitim ve ticari ilişkiler neredeyse üçe katlanmış durumda. Çok değil 7 yıl önce, 2019'da geldiğimde Türk iş adamı Aydın Mistaçoğlu'nun açtığı otel ve AVM yatırımı ön plandaydı. Şimdi bunun çeşitlendiği, madencilikten turizme birçok alanda karşılıklı yeni ilişkiler kuruluyor.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı Karma Ekonomik Komisyon toplantısında sanayi, enerji, sağlık, turizm gibi birçok alanda 77 maddelik Eylem Planı imzalanmıştı. Bu çaba rakamlara da yansıyor: Türkiye yatırım açısından yüzde 8.5'lik payla beşinci ülke konumunda ve 350 Türk firması faaliyet sürdürüyor.