ÖZLEM DOĞANER

FED dün akşam faiz kararını verdi. Her adımı elbette bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için fon kaynaklarının akışı anlamında oldukça önemli. Bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını verecek. Herhangi bir faiz değişikliği yapması beklenmese de önümüzdeki dönem için vereceği mesajlar önemli.

Yılın ilk 9 ayı tamamlanırken enflasyon yüzde 52 seviyelerinde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz eylülde enflasyonda 40'lı seviyelerin görüleceğini ifade etti. Yılmaz, "Yıl sonunda Orta Vadeli Program'daki tahminimiz yüzde 41.5" ifadesini kullandı. Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17.5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti. Uluslararası kurumlar da enflasyon beklentilerinde iyimser. Sene sonu için orta vadeli programda yüzde 41.5'lik bir enflasyon beklentisi hakim. Bu yıl hedeflere yakınsanacağı tahmin ediliyor. 2025 için yüzde 17.5'lik beklenti var. Hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki sene sonu için rahatlıkla yüzde 20'nin altındaki seviyeleri enflasyonda görebileceğimizi ifade etti. Araştırmacılar ve analistlerle yaptığım sohbetlerde para politikasında katedilen yolun oldukça olumlu olduğunu ifade ediyorlar. Ancak bunun yanı sıra maliye politikalarında daha fazla adım atılması beklentisi hakim. Tablo böyleyken, ekimden itibaren faiz indirimi söyleminin artarak devam etmesini bekliyorum. Özellikle reel sektör yüksek faizle baskı altındayken MB üzerinde de psikolojik baskı artacaktır. Bu demektir ki, MB her ne yapacaksa iletişimini iyi yapmak zorunda.

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BORSA İSTANBUL'DA DİPTEN DÖNÜŞLER BAŞLADI MI?

Geçen hafta perşembe günü seans içerisinde 9.400'ün altına sarkan endeks 200 günlük hareketli ortalamadan döndü. Endeks perşembe dahil son 5 işlem gününde kısmi de olsa yükselişler kaydederek 9.800 puan seviyesine geldi. Ama hacimler hâlâ zayıf. Dün endeks 62 milyar TL'lik hacimle güne nokta koydu. Bankacılık ve sigortacılık endeksi yükseliş kaydetti. Bugün Merkez Bankası'nın kararı önemli olacak. Sıkılaşmada geleceğe dair mesajlar, piyasaları hareketlendirir. Ayrıca gelecek dönemde merkez bankasının kararları ile hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcı seviyesinde de yükselişin başlamasını bekliyorum. Endekste 10.200 puan seviyesinin aşılmasıyla yeni bir yola gireceği kanaatindeyim.

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A PARA 6 YAŞINDA

Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 6. yaşını kutluyor. 17 Eylül 2018 tarihinde yola çıkarken Türkiye'nin ilk yerli ekonomi kanalı olarak ekonomiyi, "doğru, anlaşılır, Türkiye gözünden bakarak" anlatmaya kararlıydık. Finanstan sanayiye, teknolojiden tarıma her alana mercek tuttuk. Pek çok ilki gerçekleştirdik. Ekibimizin çalışkanlığı, yöneticilerimizin desteği ve izleyicilerimizin teveccühü ile 6 yılı geride bıraktık. Pandemi, küresel enflasyon ve resesyon sarmalı, ticaret savaşları, depremler, felaketler, savaşlar, gerginliklerle dolu zor 6 yıl. Dev projelerin hayata geçtiği, Karadeniz'den doğalgaz çıkarılıp TOGG'un yollara düştüğü müjdeleri de bol 6 yıl. Desteği olan herkese ama özellikle izleyicilerimize sonsuz teşekkür ediyorum. İyi haberler vereceğimiz nice yıllara.