ÖZLEM DOĞANER

Bugün piyasaların dikkati Merkez Bankası'nın üzerinde olacak. MB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunu yapacak.

Ocak ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde aylık % 4.84 geldi. Yılın ilk verisi olması nedeniyle bu oran teknik bir detaydan çok daha fazlasını ifade ediyor. Çünkü yılın başında gelen enflasyon, sadece aylık fiyat artışını değil, beklentiler kanalını, fiyatlama davranışlarını ve para politikasının zamanlamasını da etkiliyor.

Önceki raporları hatırlayalım: Ara hedefler 2025 yılı için % 24, 2026 için % 16 ve 2027 için % 9 olarak açıklanmıştı. Ancak 2025 tahmin aralığı, Kasım'daki son enflasyon raporunda % 31–33 bandına yükselmişti. Yıl sonu gerçekleşmesi ise % 30.89 oldu.

Merkez Bankası'nın 2026 yılı için koyduğu orta nokta enflasyon hedefi % 16. Piyasa zaten üst bant olan % 19'u daha rasyonel buluyor, ancak öngörülerini % 23-24 bandında yapıyor. Bu hedefin korunup korunmayacağı açısından Ocak verisi kritik. Zira yılın ilk ayında gelen güçlü artış, yıllık patikayı yukarı çekme riski taşıyor. Bu da Enflasyon Raporu'nda hedef revizyonunu gündeme getirebiliyor.

Bu tablo bize şunu söylüyor: Hedef patikası zaten yukarı revize edilmiş bir zeminde ilerliyor. Dolayısıyla yeni bir yukarı yönlü güncelleme iletişim açısından oldukça hassas.

Merkez Bankası'nın bugün iki seçeneği olacak. Ya tahmin aralığının üst bandını yukarı çekecek ya da "geçici sapma" vurgusunu daha sert bir iletişimle anlatacak. Merkez Bankası yılın ilk faiz kararında aceleci davranmayarak aslında net bir mesaj verdi:

"Enflasyonda kalıcı düşüşü görmeden rahatlamayacağız."

Bu duruş, kısa vadede piyasa beklentilerini bir miktar yukarı çekmiş olabilir. Ancak orta vadede politika güvenilirliğini destekleyen bir çerçeve sunuyor. Özellikle dezenflasyon sürecinde kredibilite, faiz seviyesinden bile daha kritik bir unsur.

Peki ilk toplantıda revizyon gelir mi?

Teknik olarak zemin var.

Psikolojik olarak zamanlama zor. Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflerinde güncelleme ihtimali yüksek görünüyor. Ancak bunun ilk toplantıda yapılmasını beklemiyorum. Çünkü yılın başında gelen bir revizyon, dezenflasyon hikayesinin moral zeminini zedeleyebilir.

Merkez Bankası muhtemelen ilk raporda hedefi koruyup, riskleri ve yukarı yönlü sapma ihtimalini daha güçlü bir iletişimle anlatmayı tercih edecektir. Asıl yön değişikliği için birkaç aylık veri görmek isteyebilir.

Özetle, Ocak verisi alarm değil ama uyarı niteliğinde.

Revizyon kapıda olabilir.

Ancak kapının ilk toplantıda açılmasını beklemiyorum.

Asıl soru şu: Şubat ve Mart verileri, bu kapıyı zorlayacak mı?