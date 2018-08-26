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EMRE AKÖZ
26 Ağustos 2018, Pazar EMRE AKÖZ

Sen kendi suratına bak!

Önce zorunlu açıklama: futbol takımına da, onun Portekizli hocası 'ya karşı da, hiçbir özel sevgim, sempatim yoktur.
Gelelim asıl konuya: Geçen pazar S Sport kanalında Brighton- Manchester United maçını izliyorum. Brighton maça çok iyi hazırlanmıştı. Nitekim 25'inci dakikada 1-0 öne geçtiler...
Spiker coşkuyla "Mourinho'nun yüzüne bakın" dedi. Baktık. Adam bozulmuştu tabii. Yüzü asılmıştı. Onun dışında hiçbir fevkaladelik yoktu.
Derken skor 2-0 oldu. Spikerden yine aynı çağrı: "Mourinho'nun yüzüne bakın." Yine baktık. Takımı yenik duruma düşmüş herhangi bir hocanın mimiklerini gördük. Bozulmuştu, canı sıkılmıştı.
Durum 2-1 iken 3-1 olduğunda aynı spiker, aynı laf... E, sıktın ama birader! O anda Mourinho kahkaha atsa, ne bileyim mesela etraftaki kadın seyircilerle ilgilense, rakip takımın hocasına küfredercesine baksa... Yani yüzünde sahalarda az görülen bir ifade olsa neyse. Gayet alelade bir bozulmuş hoca suratına niye bakmamızı istiyorsun?
Aklımın ucundan geçmezken, "United galip gelse de şu spikerin yüzünü görsek" diye düşündüm.

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