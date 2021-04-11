FERHAT ÜNLÜ

Adını, yaşadığı tek yer olan Van Denizi havzasından alan safkan kedinin gözleri gibi sürekli renk değiştiren koronavirüs haritasında turkuaz mavisinden sarıya dönen illerimizden biri; Van. Harita renginin, sarıdan kehribara (turuncu tonu) değil, tekrar turkuaz mavisine döneceği ve 'Van Denizi'nin plajlarının dolup taşacağı günleri sabırsızlıkla bekliyorlar.

Van Denizi diyorum, zira sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sitesinde de bu isimle yer almıyor Van Gölü, fakat aynı zamanda bölge halkı da bu devasa su havzasını bir göl olarak değil, 'iç deniz' olarak görüyor. Bu öyle 'içselleştirilmiş' ki, Edremit Belediyesi'nin Olimpik Binicilik Merkezi'nden Artos Dağı'na baktığınızda gölü deniz seviyesinde gibi hesaplayıp bir anlığına dağın rakımının 3 bin 550 metre değil de, bin 800 metre falan olduğunu zannedebiliyorsunuz.

Geçtiğimiz çarşamba hem aktüel gündemin resmini çekmek, hem de kültür ve turizm stratejilerini anlamak üzere gittiğim Van'da haber ve analiz konusu olacak epey malzeme topladım.



HENDEK'TEN SONRA ÇOK GÖÇ ALDI

En güncelinden başlayalım: Evlatlarını terör örgütü PKK'nın elinden kurtarabilmek için Diyarbakır'da annelerin başlattığı eylem, Van'da da istikrarlı, sağlam adımlarla büyüyor. HDP il binasının önünde toplanan aile sayısı 25'e yükseldi. Bu önemli ve iyi bir gelişme.

Vanlılar, 2019 yerel seçimlerinden sonra kültür ve turizmde özellikle Edremit ilçesinde büyük bir atılım yapacakken bu kez de 'virüs terörü'nün zorunlu kıldığı pandemi tedbirleri nedeniyle kapanmak zorunda kalmışlar. Ancak kısa, orta ve uzun vadeli gelecekten ayrı ayrı umutlular.

Kentte sadece Edremit'le de sınırlı olmayan bir 'kültür turu' yaptık. Resim ve müzik başta olmak üzere sanatsal çalışmaların yapıldığı Kadın Yaşam Merkezi, kadınlarla çocuklar için bilhassa pandemi sürecinde âdeta bir rehabilitasyon alanına dönüşmüş, İŞGEM'e (İş Geliştirme Merkezi) bağlı atölyede unutulmaya yüz tutmuş işleri (misal gümüşçülük) canlandırma girişimleri kentteki hareketliliğe mütevazı bir katkı sağlamış. Binicilik Merkezi, halk arasındaki deyişle at çiftliği de özellikle hafta sonları iç turizmi canlandıran bir proje olmuş.



'VAN GÖLÜ CANAVARI BİZİM DEĞİLDİR'

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın isteğiyle inşa edilen Millet Kıraathanesi de 'bölgenin ilki' olmuş. Özellikle Y, Z kuşağı üyelerinin uğrak yeri olan (çay, çorba bedava... Kitap okumak ve tablet ya da telefonla bile çalışmak için ideal. Şarj sorunu da yok. Starbucks'tan çok daha avantajlı olduğu kesin) kıraathanenin kütüphanesinin zenginliği de raflara şöyle hızlıca göz attığınızda bile anlaşılıyor. Orwell'ın pek bilinmeyen romanı Papazın Kızı bile gözüme çarptı, hesap edin.

Gelelim Van deyince 1990'lı yıllardan bu yana ilk akla gelen şeye... Vanlılar, 'canavar efsanesi'yle ilgili tebessüm de değil, kahkahalarla bile sorulan sorulara alışmışlar artık. Ve bu konuda son derece hazır cevaplar. Van Gölü Canavarı efsanesi için ironiyle yoğrulmuş en politik yorum, Edremit Belediyesi'nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Minür Kiyat'dan geldi: "Van Gölü Canavarı vardır, ama bizim değildir."

Kahvaltısıyla meşhur Van'ın öğle ve akşam yemeğinde de iddialı olduğunu belirtelim. Öyle ki adını, Kurmanci'de -İngilizce'deki lunch gibi öğle yemeğini anlatmak için kullanılan- Firavin'den alan bir mekân bile var şehir merkezinde.

Kahvaltısından kedisine, Akdamar Adası ve Kilisesi'nden -Vizontele filminin sahneleriyle de hafızalara kazınmış- heybetli sönmüş yanardağ (Artos) ile eteklerinde süzülen şirin Gevaş'a, muhayyel Van Gölü Canavarı'ndan, gölün NASA'nın fotoğraf yarışmasında finale kalmasına kadar Van'a ait her şey kültür ve turizmin şaha kalkmasına vesile olacak potansiyele sahip.

Dünyanın halen yaşanılan en eski kentlerinden biri olan Van (Tuşpa), Urartular'ın ve daha önemlisi Zerdüştlüğün tarihsel izlerinin de sürülebildiği ezoterik bir kent ve bu yönüyle de kültür-turizm açısından gelecek vadediyor. Tabii risk haritasının sarıdan turkuaz mavisine dönmesi ve giderek virüs terörünün, 'son virüs kalmayıncaya' dek bitmesi koşuluyla... Şehrin ezoterik kültürünü, turizm ekonomisine tahvil etmenin şartı bu.