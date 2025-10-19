Türk tiyatrosu dünyayı geziyor

Türk tiyatrosu sınırları aşıyor. Ödüllü oyunlardan klasiklere, usta oyunculardan yeni kuşaklara kadar pek çok isim, bu kez Avrupa’dan Asya’ya uzanan sahnelerde Türkiye’yi temsil ediyor

Son yıllarda Türk tiyatrosu sadece sahnede değil, dünyada da alkış topluyor. Oyunlarımız birer birer Avrupa'nın ve dünyanın dört bir yanında perde açarken oyuncularımız da sadece yerli seyircinin değil, yurt dışında yaşayan Türklerin de kalbine dokunuyor. Örneğin Afife Tiyatro Ödülleri'nde En İyi oyun dahil 5 ödülle adından bahsettiren, Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı Medea Material geçtiğimiz ay Arnavutluk'taydı. Ayşe Emel Mesci'nin rejisini üstlendiği Sükun Işıtan'ın etkileyici performansıyla hayat bulan oyun Uluslararası Çağdaş Tiyatro Festivali "Skampa"da seyirciyle buluştu.







Begüm Birgören ve Oya Başar'ın rol aldığı Plastik Aşklar adlı oyunda yakın zaman önce Londra'daydı. Şehrin kültür takviminde yerini alan oyun, Türk tiyatrosunun güçlü kadın oyuncularını uluslararası arenaya taşıdı.

Geçtiğimiz sezonun en sevilen oyunlarından Aşk Listesi romantik komediyi Avrupa sahnelerine taşıyor. Hakan Bilgin, Sevinç Erbulak ve Yosi Mizrahi'nin rol aldığı oyun, 31 Ekim'de de Londra'da sahnelenecek. Serkan Üstüner'in yönettiği kahkaha garantili oyun, "Hayalinizdeki insanın bütün özelliklerini seçme şansınız olsaydı, beyaz bir kağıda neler yazardınız?" sorusundan hareketle kadın erkek ilişkilerine yönelik söylemleri ve başarılı oyunculuk performanslarıyla seyirciden ilgi görmeye devam ediyor.







Sadece komedi değil, nostalji de bu yolculukta yerini alıyor. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin müzikli oyunu Hey Gidi Günler 24 Ekim'de Berlin'de sahneye çıkıyor. Daha önce pek çok kez Almanya da oyun sahneye koyan ikili, baba mirasını ve tiyatro tutkusunu Avrupa'daki Türklerle buluşturmaya devam ediyorlar.







Kerem Atabeyoğlu ile Almula Uluer Atabeyoğlu, tiyatromuzun en kıymetli yazarlarından Memet Baydur'un Güne Bakan Cam Kırıkları oyunuyla 21 Eylül'de Londra'da Tabart Tiyatrosunda seyirci karşısına çıkmışlardı. Kendi dünyalarına kapanmış iki yalnız insanın, yalanlar, gerçekler, kahkahalar ve gözyaşlarıyla bezenmiş hikayesini anlatan ödüllü oyun, 8 Kasım'da Dubai sahnesine konuk oluyor.







Nedim Saban'ın kurucusu olduğu Tiyatrokare de Ahududu, Ağaçlar Ayakta Ölür ve Şen Makas gibi uzun ömürlü oyunları seyirciyle buluşturmaya devam eiyor. Ekip, bu kez Azerbaycan yolcusu. Melek Baykal'ın başrolünde yer aldığı Şen Makas, 1 Kasım'da Bakü'de sahnelenecek.

Kemal Başar'ın kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi de yurtdışının gediklilerinden. Sezon açılışını Tut Elimden Rovni ile Güney Kore'de yapan Başar Türkmenistan sınırında özerk bir devlet olan Karakalpakstan'ın başkenti Nukus'da ahnelediği oyunla adından bahsettirmişti. Ayrıca Cyrona Rock da Romanya Sibiu Uluslararası Festivali'nde sahnelenmişti. Neticede bu turneler sayesinde hemen her replikte Türkiye'nin sesi yankılanıyor.