PINAR YILDIZ YÜKSEL

ABD’de 17 yaşındaki bir genç, ‘Beni sosyal medya bağımlısı yaptılar’ diyerek Meta ve YouTube’a dava açtı. Ve jüri, genci haklı bularak, şirketleri 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti. Emsal olan bu dava, ekran bağımlılığının sadece bireysel bir zafiyet değil, tasarımın hepimizi bağımlı yapmak için kurgulandığını da ortaya çıkardı

ABD'nin Los Angeles şehrinde 17 yaşındaki bir genç Meta ve YouTube'a dava açtı, beni bağımlı hale getirdiler diye... Dava üç sene sürdü ve jüri 17 yaşındaki genci haklı buldu. Meta ve YouTube, 6 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Aslında hepimiz bu çocuğun yerindeyiz, bir nevi sosyal medyaya bağımlıyız. Bunun için de genelde kendimizi suçlarız. Bağımlı olmak irademizi kontrol edemememizin sonucudur, deriz. Ya tam olarak öyle değilse! Bu dava bize madalyonun diğer yüzünü gösterdi: Sosyal medya bağımlılığına sadece bizim zafiyetimiz sebep olmuyor, tasarımın zaten bizi bağımlı yapmak üzerine kurgulanmış! Peki, bizi bağımlı yapan bu kurgu nasıl işliyor? Adım adım, teknoloji şirketlerinin ağına nasıl düşüyoruz? Bizi birer dijital bağımlı haline getirip bundan nasıl faydalanıyorlar? Hepsini Marmara Üniversitesi, Akademik Gelişim Koordinatörü, Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık'tan dinledik.

"Sosyal medya platformlarının çalışma mantığı, kullanıcıyı mümkün olduğunca uzun süre uygulamada tutacak şekilde kurgulanmış bir sistem üzerine kuruludur. Los Angeles'ta görülen davada da tam olarak bu yapı tartışma konusu olmuş; Instagram ve YouTube gibi platformların yalnızca içerik sunan araçlar değil, kullanıcı davranışını yönlendiren tasarımlar olduğu iddia edilmiştir. Burada tartışılan temel nokta, bireylerin sosyal medyayı 'ne kadar kullandığı' değil, bu kullanımın hangi mekanizmalarla sürekli hale getirildiğidir."

DURAKLAMA İMKANI YOK

"Bu mekanizmanın en görünür örneklerinden biri sonsuz kaydırma sistemidir. Kullanıcı içerik tüketirken hiçbir doğal duraklama noktasıyla karşılaşmaz. Aşağı doğru kaydırdıkça yeni içerikler otomatik olarak gelir ve akış hiç bitmez. Örneğin sadece bir haber başlığına bakmak için uygulamayı açan bir kullanıcı, birkaç dakika içinde video, fotoğraf ve öneri içeriklerin ardı ardına gelmesiyle çok daha uzun süre uygulamada kalabilir. Çünkü sistem, "şimdi bırak" hissi yerine "bir sonraki içerik daha ilginç olabilir" düşüncesini sürekli canlı tutar."

İÇERİK ZİNCİRİNE DÜŞÜYORUZ

"Buna paralel olarak otomatik oynatma özelliği de bu akışı güçlendirir. Bir video biter bitmez diğeri başlar ve kullanıcı herhangi bir seçim yapmadan izlemeye devam eder. Bu durum, izleme davranışını bilinçli tercihten çıkarır ve neredeyse refleks haline getirir. Örneğin You- Tube'da bir belgesel videosu izleyen kişi, sonrasında önerilen kısa videolarla fark etmeden bambaşka bir içerik zincirine sürüklenebilir. "

KİŞİYE ÖZEL VERİ TUZAĞI

"Algoritmalar ise bu sistemin en kritik parçasıdır. Platformlar, kullanıcının hangi içeriklere ne kadar süre baktığını, hangi videoları tekrar izlediğini ve hangi içeriklerde etkileşim verdiğini detaylı şekilde analiz eder. Bu verilerle kişiye özel bir akış oluşturulur. Örneğin bir kullanıcı birkaç gün boyunca spor videoları izlerse, karşısına neredeyse tamamen spor içerikleri çıkmaya başlar. Bu durum, kullanıcıyı kendi ilgi alanına sıkışmış bir içerik döngüsüne sokar ve platformda kalma süresini artırır."

BİLDİRİMLERİ AÇ, KONTROLÜME GİR

"Bildirim sistemi de bu yapının sürekli çalışmasını sağlayan önemli bir unsurdur. Beğeni, yorum, takip veya "kaçırmış olabileceğin içerik" bildirimleri, kullanıcıyı uygulamaya geri döndürmek için tasarlanmıştır. Özellikle rastgele zamanlarda gelen bildirimler, kişinin dikkatini bölerek gün içinde defalarca telefon kontrol etmesine yol açar. Bu da uygulama ile kullanıcı arasında kesintisiz bir bağlantı kurulmasına neden olur."

PSİKOLOJİYİ ALT-ÜST EDİYOR

"Los Angeles'taki davada öne çıkan iddialardan biri de bu tasarımın psikolojik etkileridir. Genç kullanıcıların beden algısı, sosyal karşılaştırma davranışı ve sürekli onay ihtiyacı bu sistem içinde daha belirgin hale gelir. Örneğin sürekli "mükemmel hayat" veya "ideal görünüm" içeriklerine maruz kalan bir kullanıcı, kendi yaşamını yetersiz görmeye başlayabilir. Bu durum zamanla özgüven sorunlarına, kaygıya ve dijital bağımlılık hissine dönüşebilir."

ZAMAN ALGISI DEĞİŞİYOR

"Bir diğer önemli nokta, bu platformların zaman algısını değiştirmesidir. Kullanıcılar çoğu zaman "sadece birkaç dakika bakacağım" diyerek uygulamayı açar ancak akışın etkisiyle bu süre fark edilmeden uzar. Bunun nedeni, içeriklerin kesintisiz ve hızlı bir şekilde sunulmasıdır. Zihin, sürekli yeni uyarıcılarla meşgul olduğu için zamanın nasıl geçtiğini algılamak zorlaşır."



DİKKAT EKONOMİSİ

"Dikkat ekonomisi açısından bakıldığında, kullanıcı dikkati en değerli kaynak haline gelmiştir. Platformlar içerik üretmekten çok, bu dikkati mümkün olduğunca uzun süre ellerinde tutmaya odaklanır. Bu nedenle her yeni özellik, tasarım güncellemesi veya algoritma değişikliği, aslında kullanıcıyı platformda daha uzun süre tutma hedefiyle geliştirilir. Yani teknik gelişmelerin arkasında ticari bir dikkat yönetimi stratejisi bulunur.

Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan yapı, sosyal medyanın sadece bir iletişim aracı olmadığını açıkça gösterir. Bu sistem, kullanıcı davranışını sürekli olarak şekillendiren, yönlendiren ve geri besleme ile kendini güçlendiren bir yapıya dönüşür. Los Angeles'taki davanın tartıştığı en önemli nokta da tam olarak budur: sorun sadece bireysel kullanım değil, bu kullanımın tasarlanma biçimidir."



ÖDÜL SİSTEMİ AĞA DÜŞÜRÜYOR

"Ayrıca bu sistem, kullanıcı davranışını ödül mekanizması üzerinden şekillendirir. Bir gönderi paylaşıldığında alınan beğeniler, yorumlar ve paylaşımlar, kullanıcıda bir "ödül" hissi oluşturur. Bu durum davranışın tekrar edilmesini teşvik eder. Örneğin çok etkileşim alan bir içerik paylaşan kişi, benzer içerikleri daha sık üretme eğilimine girer. Az etkileşim alan içerikler ise geri çekilme veya eksiklik hissi yaratabilir.

Sosyal karşılaştırma etkisi de bu yapının önemli bir parçasıdır. Kullanıcılar platformlarda sürekli olarak başkalarının hayatlarına, başarılarına ve görünümlerine maruz kalır. Örneğin tatil fotoğrafları, lüks yaşam paylaşımları veya "kusursuz" görünen anlar, gerçek hayatın çok küçük bir kesitini temsil eder. Ancak kullanıcı bu içerikleri bütün bir yaşam gibi algılayabilir ve kendi hayatını bununla kıyaslamaya başlayabilir. Bu da memnuniyetsizlik hissini artıran görünmez bir baskı oluşturur."



DUYGUSAL OLARAK TETİKLİYOR

"Bir diğer unsur, içeriklerin duygusal tetikleme gücüdür. Platformlar genellikle dikkat çekici, şaşırtıcı veya güçlü duygular uyandıran içerikleri öne çıkarır. Örneğin öfke, merak veya eğlence gibi duygular kullanıcıyı daha uzun süre ekranda tutar. Bu nedenle algoritmalar sadece "ilgi alanına göre" değil, aynı zamanda "duygusal tepkiye göre" de içerik seçer. Bu durum, kullanıcıyı daha yoğun ve sürekli bir uyarım döngüsüne sokar.

Ayrıca bu sistem, alışkanlık oluşturma mantığıyla çalışır. Kullanıcı her gün belirli saatlerde uygulamayı açmaya başlar. Örneğin sabah uyanınca ya da gece yatmadan önce sosyal medyaya bakmak zamanla otomatik bir davranış haline gelir. Bu noktada uygulama artık bir tercih değil, günlük rutinin bir parçası olur. Bu da kullanımın kontrol edilmesini zorlaştırır."