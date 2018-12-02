CEM SANCAR

Geçende Khalkedon'da -Kadıköy'ü öyle anmak hoşuma gidiyor- birtakım işlerim vardı, bitirdim, küçük çayhanelerden birine oturdum. Havada dişli bir soğuk vardı.

Yan masadaki liseli kızlardan biri yanındakine, "Bak burada kozmik enerji var, onun için hava böyle abicim ya! Evrensel bişi" dedi...

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