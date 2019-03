Şimdi karar verme zamanı!

Bir yanda 2 bin 500 dolarlık katlanabilir ekranlı telefon, diğer yanda ise sadece internet ve arama yapmak için kullanılan 35 dolarlık nostaljik Nokia 210 var. Gelin bakalım, nasıl telefon seçiyoruz, önceliklerimiz neler?

Çok merak edilen katlanan ekranlı telefonlar için vergiler dahil yaklaşık 18 bin ile 25 bin TL toplam bedel karşımıza çıkabilir. Katlanabilir ekranları merak eden insan sayısı milyonları bulsa da satın alacak kişi sayısı on binleri geçmeyecek. Peki, sizce; dağ fare mi doğurdu? Bir tarafta binlerce liralık katlanabilir ekranlı telefonlar, diğer tarafta 35 dolarlık temel internet hizmetleri ve arama yapmak için kullanılan, dokunmatik ekranı bile olmayan 35 dolarlık nostaljik telefonlar. Karar verme zamanı! Sonuçta açıklanan fiyatlarıyla sağ elimdeki 35 dolarlık Nokia 3210 da telefon, sol elimdeki katlanabilir ekranlı yaklaşık 2 bin 500 dolarlık Huawei Mate X de telefon. Teknolojiyi yakından takip eden ya da etmeyen herkes katlanan ekranlı telefonları çok merak etti. Sosyal medyada, gazetelerde, internet sitelerinde, televizyonlarda bile katlanan ekranlı telefon haberleri büyük ilgi gördü, en çok katlanabilir ekranlı telefonlar tartışıldı.



KATLANAN BİLGİSAYAR MI?

Açıkça söylemek gerekirse teknoloji editörlerinin ve muhabirlerinin, teknoloji odaklı sitelerin işine gelen bir konu oldu. Yani çıkardığı gürültü kadar pazar payı olmayacak bir üründen söz ediyoruz. Eğer tabletler piyasaya çıkmamış olsaydı ekranların ikiye katlanması daha etkileyici olabilirdi. Kabaca 30 milyon kişinin katlanan ekranlı telefonlarla ilgilendiğini varsayarsak, satın almak isteyecek teknoloji tutkununun sayısı 30 bini bulmayabilir. Mobil Dünya Kongresi'nde bile insanların camın arkasında gördüğü katlanabilir ekranlar için kuyruklar oluştu. Peki, insanlar gerçekten telefonunu nasıl seçiyor ve bunun için ne kadar bedel ödemeyi göze alıyor? Sonuçta inovatif bir tasarımın kullanıcıya verimlilik açısından üstünlük getirmeyebilir. Biz buna daha çok üretici firmaların kendinden söz ettirme çabası diyebiliriz.



YANLIŞ BEKLENTİ

O zaman, katlanabilir ekranlı telefonların bu kadar yoğun ilgi görmesinin sebebi ne? Her inovatif yenilik hemen tabletler gibi yoğun ilgi görmeyebilir. Acaba telefon üreticileri, teknoloji yarışı yaparken klasik bir hataya mı sebep oluyor? Düşünün sadece 2 inç büyüsün diye akıllı ekrana 2 bin 300 euro ödeyecek kişiyi değil Türkiye'de tüm dünyada bile bulmak çok zor. Aslında temel bir iletişim hatası yapılmış olabilir mi? İşe tersten bakalım. Katlanabilir ekranlı cihazlara telefon değil de "katlanabilir bilgisayar" veya "katlanabilir tablet" deseler daha mı iyi olurdu? Hatta sonuna telefon demeden başka bir isim bulunsa algı değişir miydi? Sonuç pek değişmese bile beklentiler farklı olabilirdi.



DİKKAT ÇEKMEK İSTEYENLER

Teknoloji ilgisi ile dikkat çekme merakı son dönemlerde birbirine karışıyor. "En son teknoloji çıkınca hemen alırım" diyenler gerçekten teknoloji için mi yoksa dikkat çekmek için mi o ürüne sahip olmak istiyor, tartışılır. Katlanan ekranlı telefonu ilk kez kullandığınızda herkesin gözünün sizin üstünüzde olacağı kesin. Ancak etiket fiyatlarına bakınca teknoloji merakından biraz daha fazlası olması gerekir. İşte bu dikkat çekme tutkusu telefonun verimli kullanımı ya da yeteneklerinden önce geliyor. Yani insanlar bu tür cihazlar için gerçekçi davranmak yerine 'duygusal' davranmayı tercih ediyor. Bu yüzden markanın ne vaat ettiğinden çok nasıl bir algı yarattığı ile ilgileniyoruz.



GERÇEK TEKNOLOJİ MERAKLISINA NİMET

Sizi izleyen, sürekli reklamlar sunmaya çalışan, zamanınızı kontrol etmenizin önüne geçen ve kontrolünüzden çıkan cihazlardan sıkılmadınız mı? İşte WiPhone size bu soruyu sorarak sunduğu cihazı tanıtmaya başlıyor. Kontrolümüze geri dönen, rahatlığımız için optimize edilmiş bir telefon istiyorsanız, WiPhone gerçekten tam teknoloji tutkunlarına göre. Servis sağlayıcılarının, sosyal ağların, web sitelerinin ve tüm takip edenlerin denetiminden sıkıldıysanız, WiPhone kontrolü yeniden size veren bir telefon. Üstelik donanımı kendinizin oluşturma şansı var. Kolayca sökme ve takma işlemini yapmanızı sağlıyor. Telefonu statü göstergesi olarak değil, yaratıcılığınızı destekleyen bir araç olarak görüyorsanız, fiyatıyla değil, yüzde 100 sizin kontrolünüze geçmesini sağlayan esneklikle dikkat çekiyor.Teknoloji tutkunlarının İsviçre çakısı WiPhone sadece WiFi üzerinden arama yapılan bir telefon değil, size sınırsız bir özgürlük kazandırıyor. Cihaza sürekli yeni işlevsel yetenekler kazandırabiliyorsunuz. Arduino geliştirme kullanarak kendi dijital hayatınızı özgürleştirmenize katkı sağlıyor. Aynı zamanda cihaz değiştirilebilir bir arka plaka ve donanım genişletme olanağına sahip. sahip.



EN ÇOK VERGİ EN BASİT TELEFONA GELİYOR

Operatörler 4.5 için lisans ve şebeke yatırımı yapmaya başlayınca akıllı telefonlara geçişi hızlandırmak için basit telefonlara ödenen vergiler yukarıya çekildi. Yani maktu vergiyle sadece konuşturan ve basit internet işleri için kullanılan dokunmatik ekranı olmayan telefonların başlangıç fiyatı bugün bile 400-500 TL'yi buldu. Örnek vermek gerekirse Nokia'nın basit internet işleri için Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı ve 35 dolara satılması beklenen Nokia 210 için Türkiye'de bir tüketici yaklaşık 80 ile 100 dolar ödeyecek. Yani iki veya üç misli bir bedel. Oysa Avrupa'da pek çok insanın çocukları için aldığı telefonların Türkiye'de bu kadar pahalı olmaması gerekir. Nokia 210 gerçekten çok dikkat çekici bir telefon. "Konuştursun ve internette temel ihtiyaçlarımı karşılasın" diyenler için eksiksiz bir cihaz diye düşünebilirsiniz. Yoksa milyarlarca dolar lisans ödemesi yapan telekomünikasyon şirketlerinin isteği üzerine alınan kararın gözden geçirilmesi gerekmez mi? Temel ihtiyaçlar için kullanılan basit telefonların vergileri üzerinde yeni bir düzenleme ihtiyacı yok mu? Akıllı telefon kullanım oranı operatörlerin istediği gibi arttı. Bu tür telefonların pazar payı yüzde 2 - 3 civarında. O yüzden korkuya gerek yok. Pek çok insanın kırık ve çatlak dokunmatik ekranla dolaşmasının önüne geçilebilir



EVLAT 52141, DİJİTAL BABA'YA "HOŞ GELDİN" DİYOR

Gebelik testinin sonucuna internetten kullanıcı adı ve şifre ile ulaşıyorsunuz: Ekranda '52141' yazan şifre gibi mesaj beliriyor. Heyecanla yapılan telefon konuşması sonucunda testin pozitif olduğunu öğreniyorsunuz. Sanki Evlat 52141, Dijital Baba'ya hoş geldin mesajı gönderiyor



DİJİTAL BABA'NIN DENEYİMİ

İşte o zaman 'Dijital Baba'lığa ilk adım atılıyor. O zaman artık, bu köşede her hafta telefon uygulamalarından bebek arabasına, bebek kameralarından otomobillere her ürünün deneyimini Dijital Baba gözüyle izlemeye başlayalım. Bebek doğmadan önce, doğduktan sonra yaşadığımız deneyimleri hem dijital ortamda hem sayfada paylamaya başlayacağım. Her ortamdan 360 derece yayında olacağız: YouTube: Dijital Baba, Facebook Digital Baba, Instagram Digital Baba



DUYGUSAL ZEKA VE ÇANTACI BABA

Ancak Dijital Baba denilince öyle hemen havalara girmeyin. 50 yaşından sonra baba olmaya hazırlanan kaç kişi var bilmiyorum. Ben 50'inci doğum günümden önce baba olacağımı öğrendim. Babalık, annenin yaşadığı hormonal ve fiziksel değişimleri yaşamadan kahramanlık beklenen bir asker gibi. Ben baba olduktan sonra çok zeki erkeklerin basit birer çanta taşıyıcısına dönüştüğü pek çok hikaye gördüm. En sıradan görünen kadınların bile hormonların ve çocuğunu koruma içgüdüsünün etkisiyle erkeklerden 10 kat daha hızlı ve detaylı düşündüğüne tanık oldum. Bunu çok farklı kültürden onlarca arkadaşımda yaşayınca biraz da yaşın getirdiği tecrübeyle şu kararı verdim. "İyi bir çantacı olmak için kilo vermeli ve spora başlamalıyım" diyerek hemen harekete geçiyorum. Önce kendi kendime getirdiğim kurallardan başlayalım. 3 önemli karar aldım;



SEN BİR ÇANTACISIN

1- Annenin verdiği komutları yerine getiren iyi bir asker ve çantacı olduğunu göstermeye hazırlan. Anne ile asla gereksiz polemiğe girme. Sadece denileni yap. Terhis olmana anne ve çocuğun birlikte karar vereceği 'kutsal görevin' başlıyor.



DUYGUSAL ZEKANI GELİŞTİR

2- Duygusal olarak empati kurmaya çalışsan da kadının deneyimini anlamaya çalışıp kendini harap etme. Kahraman asker değil, görev adamı ol. Duygusal zekanı kullanarak iyi, anlayışlı, her koşulda destek olan bir baba adayı olduğunu anneye göster.



KAHRAMAN OLMAYA ÇALIŞMA

3- Sakın ekstradan gösteriler yapmaya kalkma. Kahraman değilsin, asla rütbe kazanmaya çalışma. Onbaşı olmayı bile bekleme. Öncelik annenin komutlarını yerine getirmek olsun. Artan zamanın ve enerjin olursa, ekstra işler yapmaya soyun. Sürprizler yaparken annenin senden 10 kat daha detaycı ve 10 kat daha hızlı düşündüğünü aklından çıkarma. Haftaya Dijital Baba Dijital bebeğin cinsiyeti neden belli değil?



TÜRK TELEKOM İNTERNETLE TANIŞTIRDI 24 BİN 500 KADINI

Artık okuryazarlık kadar internet erişimi ve internet kullanma yetkinliği de önemli bir kriter haline geldi. Özellikle kadınlar toplumun eğitim standartlarının yukarı çekilmesinde büyük önem taşıyor. Yaşı kaç olursa olsun her insanın internet kullanma becerisinin olması dijital uçurum tehlikesine karşı önlem almayı kaçınılmaz kılıyor. İnternet kullanma becerileri olmayan yetişkinlere 'İnternetle Hayat Kolay' projesi ile internet okuryazarlığı eğitimleri vererek, Türkiye'deki dijital uçurumun azaltılması, katılımcıların güvenli internet, e-devlet kullanımı, e-ticaret gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına katkıda bulunan Türk Telekom, proje ile bugüne kadar 24 bin 500 kadını internetle tanıştırdı. Türk Telekom, Habitat Derneği ve UNDP işbirliğiyle yürütülen proje ile kadınlar hastane randevusu almak, ürünlerini sosyal medyada tanıtmak, çocuklarının internet kullanımına dair endişelerini gidermek, e-devlet şifresi ile işlemlerini yapabilmek gibi kazanımlar elde ettiler. Birleşmiş Milletler'in toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerini de destekleyen proje ile Türk Telekom, girişimci kadınların internetin olanaklarını kullanarak iş hayatına atılmasına da olanak sağladı.