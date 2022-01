Yeni doğan bir bebeği neler bekliyor?

Covid-19 salgını ve mutasyonlarıyla uğraşırken teknolojiyle ilgili avucumuzun içinden kayıp giden konulara bir bakın: Kripto paralar, NFT’ler, yapay zeka, bulut teknolojisi, mikro mobilite... Peki 2022 senesinde doğan bir çocuğu nasıl bir teknoloji dünyası bekliyor? Yılın ilk günlerinde teknoloji dünyasındaki gelişmelere bir bakalım

Yeni doğmuş bir çocuğu nasıl karşıladığımızı hiç düşündünüz mü? Sizinle karşılaşmadan önce karşılaşacağı şeyleri bir hayal edin. Daha doğmadan önce neler yaptığınızı düşünün. Anne karnındayken onu nasıl takip ettiğinizi hayal edin. Akıp duran zamanın karşısında kendini çaresiz hisseden çoğunluktan biri olmak yerine kendi gündeminizle yaşamayı beceren azınlıktan biri olmayı başardınız mı? Covid-19 salgını ve 2021'in sonuna doğru artan mutasyonları, hemen hemen hiç kimseye kendi gündemiyle yaşamaya izin vermedi. Üstelik yeni teknolojiler avucumuzun içinden akıp gitti.

2021 yılının başında aşılama konusunda yüzlerce hurafe karşımıza dikildi. Hepimize çip takılacak söylentileri, kaç insanın canına mal oldu bilemiyorum. Ancak teknolojiyle tek bağı "Bize çip takacaklarmış" olan kaygılıinsanların dışında gerçekten pek çok konu başlığı hayatımıza girdi. Kripto paralar çoğunluk için geleceğe piyango bileti gibiydi. Kimi için geleceğe yönelik kurtuluş senaryosuydu, kimisi için de hayal kırıklığı. Ardından NFT diyerek dijital her anın kafese konduğunu, yeni nesil ve farklı bir sahip olma tutkusunu tanıdık. Büyük veri içinde kaybolan kişisel verimizle yapay zekanın bizi daha çok keşfettiğini iddia eden servisler tanıdık. Bulut teknolojisini HES koduyla hayatımızda hissettik. Kısacası her yere girerken anahtar gibi oldu HES kodumuz. Peki 2022'de bizi neler bekliyor? Şimdi gelin biraz da buna bakalım.

Veri artık çağın petrolü demek sığ bir yorum oldu. Sadece günümüzde işleyebilirseniz müthiş bir değere dönüşecek veri artık yeni savaşların da sebebi.







VERİ SAVAŞININ EN BÜYÜĞÜ

Aslında küçük çaplı veri savaşları geride kaldı. Şimdi küresel saldırılar ekonomiye değil günlük hayata zarar verecek boyuta ulaşıyor. Bu yüzden veri savaşlarını sadece siber saldırılarla eş tutmak gerek. Yeni nesil savaşın içerisinde kişisel veriler, sosyal medya, toplum için hayati veriler yer alıyor. Önümüzdeki dönemde veri toplayan, veri işleyen ve veri analitiği yapan kurumların ayrışmaya başladığı regülasyonları görmeye başlayacağız. HES koduyla hayatımızın bir parçası haline gelen verilerle ilgili sahip olduğumuz verilerin değerini öğrenmeye yeni başlıyoruz.

İnternet hızı yapabildiğimiz pek çok olayı kapsıyor. Aslında ilk nesilden bugüne akıllı telefonun nasıl değiştiğini gördük. 5G ile telefonlardan çok makinelerin akıllandığı bir hayata hazırlanacağız. Sorun yumağı haline gelen erişim konusunda yeni çözümleri keşfedeceğiz. Düşünce hızında internet henüz kota problemiyle uğraşan öğrenciler için çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak daha yüksek hız, daha fazla bant genişliği anlamına gelen yatırımlarla 5G ihalesinin yapılmasıyla daha çok kurum 5G odaklı yatırım planlarını açıklayacak.

Bu dönüşüme ayak uyduran üretim, lojistik, dağıtım şirketleri ayakta kalmayı sürdürecek. 5G'de zaman damgasını vuran senkronizasyon çözümünde Türk Telekom Ar-Ge'sinde çalışan bir mühendisin imzası var. Ayrıca Türk Telekom Girişimi Argela'nın geleceğin dilimlenmiş ağ teknolojisi ve işletim sisteminde imzası var. Yani geleceği inşa eden şirketlerin bir çoğunun adını dahi bilmiyoruz.







METAVERSE GELECEĞİN TANIŞMA ORTAMI

Market Research Future (MRFR) tarafından yapılan araştırmaya göre, giderek büyüyen küresel dijital kartvizit pazarının 2017'ye kadar yıllık ortalama yüzde 11.2'lik bileşik büyüme oranıyla 242.3 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklikten uzak bir geleceğimiz yok diye düşünürken bize sürekli bir şeyleri kaçırdığımız algısını yaratan şirketlerden biri olmayı başaran Meta (Facebook) kişisel veri zengini olarak geleceği inşa ediyor. Voila Card girişimi dijital kartvizit geleceğine inanıp yatırım yapan girişimlerden biri. İşte bu yüzden geleceği şekillendiren girişimler yatırımcının da ilgisini çekiyor. Geleceğin tanışma ortamlarını şekillendiren teknolojiler geleceğin itibar alanlarını da oluşturacak.







EĞLENCEYE SUYUN ALTINDA BİLE İHTİYAÇ VAR!

Müzik ve video hayatın her yerinde var. Issız bir sahil kasabasında video ve müzik servislerini taşıyan sadece internet bağlantısı olması yeter. Yağmur da yağsa, suya da düşse çalışacak cihazlar var. Artık eskinin narin cihazları ortadan kalkıyor. En son trendlerden ve teknolojiden yararlanarak genişlettiği ürün gamıyla kullanıcıların beğenisini kazanan Anker, pek çok ürününde olduğu gibi hoparlörlerde de ezberleri bozmaya devam ediyor. Eğlenceyi cep boyutuna sığdırmayı başaran yeni hoparlör Soundcore Mini 3 Pro, 15 saate kadar çalma süresi, IPX7 su geçirmezlik özelliği ve üstün ses kalitesiyle kullanıcılarıyla buluşuyor.

Anker, ses kalitesine yeni bir boyut kazandıran Soundcore kategorisine yeni bir ürün ekledi. Soundcore kategorisiyle kulak üstü kulaklıklardan hoparlörlere, ses sistemlerinden kulak içi Bluetooth kulaklıklara kadar her bütçeye ve her kitleye hitap eden ürünler sunan Anker, şimdi de kompakt tasarımıyla her ortamın vazgeçilmezi olmaya aday Soundcore Mini 3 Pro hoparlörünü piyasaya sundu.

Eğlencenin ve partilerin vazgeçilmez üyesi olacak Soundcore Mini 3 Pro, cebe sığacak boyutta kompakt tasarımıyla dilediğiniz her yere sizinle birlikte geliyor. 15 saate kadar çalma süresine sahip Soundcore Mini 3 Pro, kompakt ve su geçirmez tasarımı, 6 Watt'lık ses çıkışı ve Soundcore uygulaması üzerinden kişiselleştirilebilen ses ayarlarıyla kullanıcılarının yeni gözdesi olmaya aday. Bass Up teknolojisine sahip hoparlör, IPX7 su geçirmez özelliği ile de dikkat çekiyor. Soundcore Mini 3 Pro, müziğin ritmini kullanarak şarkı boyunca tamamen senkronize dans eden LED ışık gösterisi ile aynı zamanda bir görsel şölen sunuyor. 100'den fazla hoparlöre de bağlanabilen Mini 3 Pro, PartyCast teknolojisinin yardımıyla eğlencenin seviyesini yükseltiyor.







KİŞİSEL VERİNİN EN MAHREM HALİ

Sağlık, stres, kalori ve hayatın hızını, artık giyilebilir cihazların her türüyle bileğimizde taşıyoruz. Uzmanlaşan şirketler yeni nesil saatlerle aklımızı çeliyor. Üstelik en mahrem verilerimizi teslim ettiğimiz saatler her platformla uyumlu hale de geldi. Amazfit, geliştirdiği tescilli işletim sistemi Zepp OS tarafından desteklenen bir diz üstü sağlık ve fitness özelliğine sahip Amazfit GTR 3 Pro, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 akıllı saat serisini bir süre önce dünyayla eş zamanlı olarak Türkiye pazarına sunmuştu.

Akıllı sağlık takibini kolaylaştırmak için tasarlanan Amazfit'in yeni akıllı saat serisi, kullanıcıların kişisel tarzlarından ödün vermeden egzersiz takibi yapmalarına, sağlıklarını iyileştirmelerine ve yaşam tarzlarını geliştirmelerine yardımcı oluyor. GT 3 Serisi akıllı saatler, farklı ortamlar ve ruh halleri için özelleştirilebilen, 24 saat kolay ve kesintisiz sağlık yönetimi sunan ve anlaşılması kolay işletim sistemi ile tüketicilerin dikkatini ve ilgisini kısa sürede üzerine çekmeyi başardı.

Amazfit'in yeni akıllı saat serisinin amiral gemisi Amazfit GTR 3 Pro, çığır açan Zepp Health teknolojileriyle donatıldı. Amazfit GTR 3 Pro, 1,45 inçlik, 331 ppi AMOLED Ultra HD ekran ile göz kamaştırıcı görseller ve kullanımı kolay bir ara yüz sunuyor. Geniş dairesel ekranıyla kesintisiz, sorunsuz etkileşim için yüksek yenileme hızı sunan GTR 3 Pro, yüzde 70,6'lık etkileyici bir ekran-gövde oranına sahip. GTR 3 Pro bu sayede piyasadaki en büyük yuvarlak saat ekranlarından birine sahip. Lakin bunu boyutuna yansıtmıyor.



KALP ATIŞLARI TAKİPTE

GTR 3 Pro, tek şarjla 12 güne kadar kesintisiz pil ömrü sağlayan 450 mAh'lik bir bataryadan güç alıyor. Amazfit GTR 3 Pro, yüzerken bile kullanıcının tüm gün kalp atış hızını izliyor.

Anormal derecede yüksek veya düşük kalp atış hızları için uyarıların yanı sıra egzersizlerin optimize edebilmesi için kalp atış hızı bölgelerini takip ediyor. Amazfit GTR 3 Pro ile mevcut sağlık verileri bir anda değerlendirilerek son yedi günlük etkinliğe dayalı verilerden derlenen tek bir Kişisel Aktivite Yapay Zekası Puanına (PAI) dönüştürülüyor. Amazfit GTR 3 Pro, kullanıcının hafif, derin ve REM uyku aşamalarını, ayrıca gece uyanma saatlerini, gündüzleri 20 dakikadan uzun süren şekerlemelerini, hatta uyku sırasındaki nefes alma kalitesini bile izliyor.