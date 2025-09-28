Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar yapay zeka sıçramasına hazır

Pil ömründe, güvenlikte, çoklu işlem yapma yeteneğinde, video ve fotoğraf düzenleme performansını sıçrama yaparken daha az enerji tüketecek bilgisayar ve akıllı telefonlar, yapay zeka ajanlarıyla sıçrama yapmaya hazır. Geleceğin yapay zeka bilgisayar ve telefonlarına yakından bakalım

Sabah uyanan bir kullanıcı telefonunu eline aldığında cihaz, kendi içindeki yapay zeka çipi sayesinde gece boyunca neredeyse hiç enerji kaybetmediğini fark ettiriyor. Telefon açılır açılmaz kişisel yapay zeka asistanı, günün ajandasını özetliyor, yoğunluk haritalarını analiz ederek işe en hızlı ve en güvenli rotayı öneriyor. Öğle vakti iş bilgisayarı açıldığında, cihazın entegre yapay zeka işlemcisi büyük verileri saniyeler içinde görselleştiriyor. Daha önce saatler süren rapor hazırlıkları artık dakikalar içinde tamamlanıyor. İşlemciler yükü dengeli paylaştığı için fan neredeyse hiç devreye girmiyor, pil ömrü iki katına çıkıyor. Gün sonunda kullanıcı eve dönerken telefon ve bilgisayar kendi aralarında güvenli bir şekilde eşleşiyor. Yapay zeka çipi, kişisel verileri cihazların içindeki özel güvenlik alanında şifreli tutuyor. Kullanıcı, şifre hatırlamadan veya ek güvenlik adımı gerekmeden sadece yüz veya ses doğrulamasıyla oturum açabiliyor. Türk Telekom fiber müşterisi olduğunuzu düşünelim. Hızlı internet bağlantısıyla rahatlıkla uygulama ya da internet tarayıcısı üzerinden bağlanabilirsiniz. Yine Türk Telekom fiber altyapı üzerinden desteklenen mobil altyapıdan da kullanabilirsiniz. Bu sıçrama, cihazları yalnızca daha hızlı değil aynı zamanda daha kişisel, daha güvenli ve daha uzun ömürlü hale getiriyor. Akıllı telefonlar birer kişisel asistan, bilgisayarlar ise birer üretkenlik ortağına dönüşüyor. Kullanıcılar artık enerjiyi düşünmeden, verilerini riske atmadan ve daha sezgisel bir deneyimle günlerini yönetebiliyor.

HAYATIN MERKEZİNE TAŞINIYOR

Her iş kolu yapay zeka ile baştan sona değişiyor. Daha verimli, daha güvenli, daha hızlı iş yapmanın yolu doğru yapay zeka performansını cihazdan ya da buluttan kullanmak önemli hale geldi. Bireysel ya da kurumsal olarak yapay zeka teknolojilerinden güvenli şekilde faydalanmak için hibrit yöntemler öne çıkıyor. İnternete bağlanarak Chat GPT, X Grok, Google Gemini gibi genel yapay zeka uygulamalarını tarayıcı ya da uygulama üzerinden kullanabilirsiniz. Ancak güvenli bir şekilde cihaz üzerinden kullanmak isterseniz, kurumların seçenekleri pek fazla yok. Türk Telekom mağazalarında veya internet sitesinde satışa sunulacak ürünler karşımıza çıkacak. Samsung, Apple, Xiaomi, Honor, Huawei telefonları veya Apple, HP, Asus, Acer bilgisayarların güvenli yapay zeka sıçraması yeni nesil yapay zeka işlemcileriyle başlıyor yapay zeka ajanlarıyla tamamlanıyor.

İŞLEMCİ VE UYGULAMA OLARAK HAZIR

Pek çok akıllı telefon markası yapay zeka kullandığını iddia eden reklamlar yayınlıyor. Peki yapay zeka sıçramasını yakalaması için cihaz, işlemci ve uygulama olarak hazır mı? Apple kendi Apple Silicon işlemcileri ve Open AI iş birliği ile en son iPhone 17 serisinde adımlar attı. Android tarafında özellikle Qualcomm başını çektiği işlemci üreticileri de müthiş rekabete girdi. Snapdragon Summit etkinliğinde Qualcomm akıllı telefonlarda dünyanın en hızlı mobil sistem-çip (SoC) çözümü olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobil Platformunu duyurdu. İlk etapta bu işlemciyi taşıyacak modeller arasında Xiaomi 17 serisi, OnePlus 15, Samsung Galaxy S26 serisi ve Asus, RedMagic, Vivo gibi markaların amiral gemileri yer alacak. Snapdragon 8 Elite Gen 5, kullanıcıların mobil cihazlarından beklediği temel deneyimleri olağanüstü bir üst seviyeye taşıyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5, ışık hızında çoklu görev ve kesintisiz uygulama geçişleriyle, uzun süreli oyun deneyimini, olağanüstü performans ve enerji verimliliğiyle birleşiyor. Daha hızlı yüz tanımayla güvenli kullanımın yolu açılıyor.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

Kişisel bilgisayar (Personal Computer) adı verilmesi boşuna değil. Akıllı telefonlardan önce onlar hayatımızın merkezindeydi. Şimdi yeni nesil yapay zeka sıçramasıyla daha kişisel asistanana dönüşecek bilgisayarlar da geliyor. Snapdragon X2 Elite Extreme ve X2 Elite serisi kullanacak bilgisayarlar oyun, video düzenleme, enerji tüketimi ve pil ömründe yapay zeka sıçraması yaratacak. Asus, Lenovo, Acer, HP gibi markaların yeni işlemcilerle ve yapay zeka ajanlarıyla bireysel ve kurumsal kullanıcılar için farklı seçenekler suncak. Bilgisayarların bizi daha iyi tanıyan daha güvenli ve performanslı asistana dönüşme süreci hızlanacak.



SABAH İŞE SİZİ GÖNDEREN ASİSTAN HAYATI KOLAYLAŞTIRACAK

Yeni platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri, yapay zekâ gücü. Artık cihazlar sadece komutlara yanıt veren değil, kullanıcının davranışlarını önceden tahmin eden bir asistan gibi çalışacak. Örneğin, sabah işe giderken açtığınız uygulamalar, günlük rutinleriniz veya sık kullandığınız içerikler cihaz tarafından daha akıllı bir şekilde öne çıkarılacak. Kullanıcı, telefonu yönetmek yerine, telefonun kendisini yönlendirdiğini hissedecek.İşte bu kişisel veriler kurum ve bireyler için öne çıkıyor. Bu yüzden uçta yapay zeka yetenekleri NPU adı verilen yapay zeka işlemci gücüyle birleşince kamera yüzünüzü daha hızlı tanıyarak dizüstü bilgisayarı güvenli kullanma hızı ve yeteneği artacak. Sizi tanıyan kişisel asistan güvenlik zaafınız haline gelmeyecek.



ÇİP REKABETİ SIÇRAMAYI KOLAYLAŞTIRACAK

Yapay zeka çiplerinin performansını karşılaştırırken kullanıcı tarafında kişisel asistan deneyimi + uzun pil ömrü + güvenlik en kritik kriter olacak.

Üretici tarafında ise rekabet, kimin daha optimize ve güvenli AI hızlandırıcıyı daha geniş ekosisteme entegre edebildiği üzerinden şekillenecek. Bakalım çip tarafında odak noktaları farklı 3 ABD'li markanın stratejileri başarıya ulaşacak mı?

❚ QUALCOMM: Mobil tarafta düşük enerji tüketimli yapay zeka hızlandırıcılarla akıllı telefonlarda öne çıkacak. Kişisel asistan deneyimini derinleştirmek için telekom ve operatör ekosistemine de oynayacak.

❚ NVIDIA: Dizüstü bilgisayarlarda ve bulut bağlantılı hibrit çözümlerde büyük dil modelleri ve grafik işlem gücüyle farklılaşacak. Özellikle "AI PC" kavramının itici gücü olacak.

❚ AMD: Hem CPU hem GPU entegre çözümleriyle orta segment dizüstü bilgisayarlarda "daha uzun pil + daha fazla güvenlik" dengesi sunacak. Oyun ve iş bilgisayarında daha uygun fiyat/performans kartı olarak öne çıkacak.



VİDEO İÇERİK HAZIRLAYANLARIN İŞİ DAHA KOLAY

Video tarafında da büyük bir sıçrama söz konusu. "Advanced Professional Video" (APV) adı verilen yeni codec, neredeyse kayıpsız kaliteyle video çekim imkânı sunuyor. Bu özellik, özellikle içerik üreticileri ve sosyal medya kullanıcılarının alışkanlıklarını değiştirecek. Klasik kamera düzenleme süreçleri yerine, doğrudan telefon üzerinden profesyonel seviyede içerik üretmek mümkün olacak. Kısacası, herkes kendi stüdyosuna sahipmiş gibi davranabilecek. Oyun deneyiminde ise masaüstü seviyesine yaklaşan grafik gücüyle uzun soluklu, kesintisiz oyun keyfi öne çıkıyor. Daha yüksek kare hızları, daha düşük gecikmeler ve pil verimliliği, mobil oyunculuğun kitlesini genişletecek. Kullanıcıların telefonu yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda güçlü bir eğlence konsolu olarak görmeye başlaması bekleniyor.



PİL ÖMRÜ UZARKEN ENERJİ TÜKETİMİ DÜŞÜYOR

Enerji verimliliği de kullanıcı davranışlarını değiştirecek alanlardan biri. Daha uzun pil ömrü ve ısınma sorunlarının azalması, kullanıcıların yoğun grafik ya da yapay zekâ uygulamalarını çekinmeden kullanmalarını sağlayacak. Bu da telefonların, günlük iş ve eğlence dışında üretkenlik ve profesyonel kullanımda daha çok tercih edilmesine kapı aralayacak. Bağlantı tarafında Wi-Fi 7 ve 5G modem iyileştirmeleriyle birlikte, canlı yayınlar, AR/VR deneyimleri ve gerçek zamanlı uygulamalar daha akıcı bir hale gelecek. Özellikle genç kullanıcıların sosyal medya alışkanlıklarını şekillendiren "anında paylaşım" kültürü, bu sayede daha da hız kazanacak.



SANATIN KALBİNDE FESTİVAL VE TEKNOLOJİ COŞKUSU BAŞLIYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 27 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "İstanbul Kültür Yolu Festivali", bu yıl da Türk Telekom'un katkılarıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverleri ağırlıyor. Konserler, film gösterimleri ve söyleşilerden oluşan dopdolu program, İstanbul'un kültür-sanat hayatına renk katacak

Kablosuz hızlı internet bağlantısı ile sanatın heyecanını paylaşmayı sağlayacak Taksim buluşması AKM sahnelerinde başlıyor. Festival boyunca AKM'nin dış alanında kurulacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi, birbirinden özel konserler ve gişede büyük ilgi görmüş filmlerle katılımcılara keyifli anlar yaşatacak. Levent Yüksel, Ceza, Ekin Uzunlar, Berkay ve Emre Altuğ, sevilen şarkılarıyla festival coşkusunu yükseltirken; Türk sinemasının efsane ismi Hülya Koçyiğit, filminin gösteriminde hayranlarıyla buluşacak. Açık havada gerçekleştirilecek film gösterimleri ve sürpriz yarışmalarla sahne, eğlencenin adresi olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye genelinde düzenlediği ve Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere hayata geçirdiği "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"nin İstanbul ayağı 27 Eylül – 5 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. "İstanbul Kültür Yolu Festivali" bu yılda Türk Telekom'un katkılarıyla birbirinden özel sanatçıları ve renkli etkinlikleri AKM'nin dış alanında kurulacak olan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde ağırlayacak. Konserler, sahne şovları, film gösterimleri ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılar eşsiz bir festival deneyimi yaşayacak. Türk Telekom Açık Hava Sahnesi bu yıl da birçok özel ismi müzikseverlerle buluşturuyor. Levent Yüksel, Ceza, Ekin Uzunlar, Berkay ve Emre Altuğ, sevilen şarkılarıyla, Türk sinemasının usta ismi Hülya Koçyiğit ise filminin gösteriminde sevenleriyle bir araya gelecek. Müziğin ve eğlencenin adresi olacak Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde festival boyunca film gösterimleri ve sürpriz yarışmalar gerçekleştirilecek.