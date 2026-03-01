Kameralar süpürgeler robotlar ajana dönebilir mi?

Evdeki temizlik robotu, güvenlik kamerası, klimalar, akıllı hoparlörler, televizyonlar kısacası kamera, mikrofon, konum bildiren ve uzaktan erişilebilen verileri buluta toplayan her cihaz bir casusa ve güvenliği tehdit eden araca dönüşme riski taşıyor

Akıllı ev teknolojileri hayatı kolaylaştırıyor. Ancak kapımızı açan kameralar, evi süpüren robotlar, bizi dinleyen sesli asistanlar ve izleme alışkanlıklarımızı analiz eden televizyonlar aynı zamanda görünmeyen bir veri ekosisteminin parçası. Son dönemde yaşanan güvenlik açıkları ve "bulut bağlantılı" cihaz tartışmaları, kişisel veri farkındalığını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Bu tartışmanın temelini ise sıkça Abraham Lincoln'e atfedilen şu söz oluşturuyor:

"Güvenliği için özgürlüğünden ödün verenler, sonunda ne güvenliği ne de özgürlüğü hak eder." 11 Eylül'de New York'ta ikiz kulelere yapılan saldırıdan sonra çıkarılan yasalar sırasında gündeme gelmişti. Her ne kadar tarihçiler bu sözün tam olarak Lincoln'e ait olup olmadığını tartışsa da dijital çağda anlamı daha da güçlenmiş durumda. Evlerimizdeki teknolojiler bize güvenlik vaat ederken, karşılığında ne kadar veri verdiğimizi yeterince sorguluyor muyuz?

PANDORANIN KUTUSU AÇILDI

İsrail'in Hizbullah'a yönelik 17 ve 18 Eylül'de düzenlediği mesaj telsiz ve çağrı cihazlarına yerleştirilen patlayıcılar büyük bir korku dalgası yarattı. Saldırılar hem yöntemi hem de yarattığı psikolojik etkiyle yeni bir savaş boyutunu ortaya koydu.

Bu saldırı, tedarik zinciri güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösterirken, savaşın sadece cephede değil, günlük hayatın en sıradan nesneleri aracılığıyla da yürütülebileceği gerçeğini tüm dünyaya ilan etti. Lübnan'da insanlar evlerine klima almaktan bile kaçınmaya başladı. En basit teknolojik ihtiyaçlar bile tehdit olarak algılandı. Kısacası pandoranın kutusu açıldı. Her iletişim cihazı, üzerinde kamera veya mikrofon bulundurduğunda ortaya çıkacak sonuçlar inanılmaz.

EV GÜVENLİĞİ Mİ VERİ GÜVENLİĞİ Mİ

Akıllı kapı kameraları ve ev içi güvenlik sistemleri yaygınlaştı. Bu cihazlar hırsızlığa karşı caydırıcılık sağlıyor; ancak görüntü ve ses kayıtlarının üretici şirketin bulut altyapısına gönderilmesi, "verinin gerçek sahibi kim?" sorusunu gündeme getiriyor.

Bulut tabanlı mimari sayesinde kullanıcı mobil uygulama üzerinden anlık erişim elde ediyor. Fakat bu model, verinin şirket sunucularında saklanması ve potansiyel olarak analiz edilmesi anlamına geliyor. Güvenlik için satın alınan bir cihaz, farkında olmadan sürekli veri üreten bir sensöre dönüşebiliyor.

EVİN HARİTASINI ÇIKARIYOR

Yakın zamanda gündeme gelen güvenlik açığı tartışmaları, kameralı robot süpürgeleri de mercek altına aldı. Ortaya çıktığı iddia edilen erişim sorunu, ev içi haritaların, kamera görüntülerinin ve mikrofon kayıtlarının potansiyel olarak üçüncü kişilere açılabileceğini gösterdi. Robot süpürgeler yalnızca temizlik yapmıyor; ev planını çıkarıyor, odaların konumunu belirliyor ve bazı modellerde görsel analiz gerçekleştiriyor. Bu da evin dijital krokisinin şirket sunucularında tutulması anlamına geliyor. Bir başka deyişle, artık evimizin mimari planı bile veri setinin bir parçası.



SÜREKLİ DİNLEYEN CİHAZLAR

Akıllı hoparlörler ve sesli asistanlar "tetik kelime" beklerken mikrofonlarını aktif tutuyor. Şirketler bu cihazların yalnızca komut algıladığında veri gönderdiğini belirtiyor. Ancak sistemlerin bulut tabanlı çalışması, ses verisinin analiz için dış sunuculara iletilmesi anlamına geliyor. Akıllı televizyonlar ise izleme alışkanlıklarını, uygulama kullanımını ve bazı durumlarda sesli komutları kaydedebiliyor. Bu veriler çoğunlukla içerik önerisi ve reklam optimizasyonu için kullanılıyor.



İYİ NİYETLİ HACKER'A 10 BİN DOLAR ÖDENECEK

Güvenlik kameralarıyla ilgili veri gizliliği endişeleri teknoloji dünyasında yeniden alevlendi. Özellikle büyük bir eticaret şirketine ait olan kapı kamerası sistemlerinin kullanıcı verilerini şirket sunucularına göndermesini durduracak bir çözüm bulana 10 bin dolara kadar ödül teklif ediliyor. Bu girişim, bir kar amacı gütmeyen kuruluş tarafından başlatıldı ve hedefi, kullanıcıların cihazları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlamak. Şirketin sahibi olduğu kameralar, kullanıcıların güvenlik videolarını ve olay tetiklemelerini doğrudan bulut tabanlı sunuculara yüklüyor. Kullanıcıların bu kayıtlar üzerinde tam yetki sahibi olmaması ve verilerin sürekli olarak bu ağ üzerinden akması uzun süredir eleştirilere yol açıyordu. Eleştirilerin artmasının ardından bazı tartışmalı iş ortaklıklarını iptal etti. Yine de kameraların veri toplama ve bulut aktarım konusu bir endişe olarak kaldı. Bir grup kullanıcı öfkeyle cihazlarını söktüğünü veya tamamen kullanımdan kaldırdığını belirtti.

Bu ödül, dijital kullanıcı hakları savunuculuğu yapan kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından veriliyor. Amacı, kullanıcı odaklı olmayan özellikleri kaldıracak veya değiştirecek çözümler üreten kişilere teşvik sağlamak. Kameralarının yazılımını ya da sistemini, verileri e-ticaret şirketine göndermeden çalışacak şekilde modifiye edebilecek teknik bir yöntem geliştiren ilk kişiye en az 10 bin dolar verilecek. Bu ödül, bağışlarla büyütülüyor ve toplamda daha fazla fon eklenebilir.

Ödüle aday çözümün: Markanın cihazlarının şirket sunucularıyla bağlantısını tamamen kesmesi, cihazı hâlâ temel işlevlerle çalışır durumda bırakması, verileri yerel ağa, PC'ye veya kullanıcıya ait sunucuya yönlendirebilmesi gerekiyor.

Bu süreç, özel araçlar veya ileri donanımlar gerektirmemeli; kolay erişilebilir araçlarla yapılabilir olmalı.

Dijital kullanıcı hakları savunuculuğu yapan ve benzeri topluluklar, kullanıcıların satın aldıkları cihazlarda gerçek sahiplik ve kontrol haklarına sahip olmaları gerektiğini savunuyor.

Bu tür kameralarda "gizlilik" genellikle pazarlama söylemi olarak kalıyor; Ring gibi sistemler ise verileri bulutta işliyor ve depoluyor. Kullanıcıların bunu bizzat değiştirebileceği bir yol üretmek, hem mahremiyeti güçlendirecek hem de teknoloji üreticilerine baskı oluşturacak bir hamle olarak görülüyor.



TÜRK TELEKOM'DAN EVİNİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN YENİ NESİL ALTYAPI

Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde, bireysel yaşam alanlarının güvenliği de teknolojik altyapı ile yeniden tanımlanıyor. Türk Telekom, artan güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere ev ve dijital yaşamda kapsamlı çözümler sunmayı amaçladığını açıklıyor.

Geleneksel internet ve iletişim hizmetlerinin ötesine geçen Türk Telekom, ev güvenliğini dijital ve fiziksel boyutta ele alacak çözümlerle abone deneyimini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu strateji, kullanıcıların sadece hızlı bağlantı sağlamalarının ötesinde "güvende hissetmelerini" de sağlamaya odaklanıyor.

Ev güvenliğinin ilk ayağı dijital koruma ve ağ güvenliği olarak öne çıkıyor. Telekom, abonelerine yönelik internet bağlantılarında zararlı içeriklere ve tehditlere karşı koruma sunan Güvenli İnternet Hizmeti'ni devam ettiriyor. Bu hizmetle kullanıcılar, BTK tarafından belirlenen çocuk ve aile profilleri üzerinden internet içeriklerini filtreleyerek daha güvenli bir online ortam oluşturabiliyor. Böylece evdeki çocukların ve aile bireylerinin internet deneyimi bilinçli şekilde kontrol altına alınabiliyor.

Bunun yanında ev güvenliğinde fiziksel riskler de göz ardı edilmiyor. Türk Telekom'un iş çözümleri kapsamında sunduğu elektronik güvenlik altyapısı, alarm izleme sistemleri, kamera çözümleri ve acil durum yönetim servisi gibi modülleri içeriyor. Bu sistemler sayesinde hırsızlık, yangın, gaz kaçağı veya su baskını gibi olaylarda anlık bildirimler alınabiliyor ve gerekli yönlendirmeler yapılıyor. İş yeri odaklı bu çözümler zamanla bireysel hane ihtiyaçlarına göre uyarlanabilir hale gelmesi bekleniyor.

KAPSAMLI YAKLAŞIMLA ÇÖZÜLÜYOR

Türk Telekom ayrıca güvenliğe dijitalleştirilmiş IoT (Nesnelerin İnterneti) cihazlarını da katıyor. İç mekan güvenlik sensörleri, konum takipli akıllı bileklikler gibi çözümler, evde yaşayanların güvenliğini kapsayan geniş bir ürün gamı oluşturuyor. Bu akıllı cihazlar, internet üzerinden kontrol edilebildiği gibi kullanıcıya uzaktan bildirim de gönderebiliyor.

Öte yandan yalnızca fiziksel güvenlik değil, siber tehditlere karşı da kapsamlı bir yaklaşım benimseniyor. Türk Telekom'un siber güvenlik birimi, altyapıdan uç kullanıcılara kadar geniş bir güvenlik portföyü sunuyor. Kurumsal uygulamalarda ağ güvenliği, sanal güvenlik duvarları ve DDOS koruması gibi hizmetlerle dijital saldırılara karşı önlemler sağlanırken, ev kullanıcıları için sunulan antivirüs ve internet filtreleme çözümleri de bireysel güvenliği artırmaya odaklanıyor.

Uzmanlar, bu tip entegre güvenlik yaklaşımlarının, özellikle akıllı ev sistemleri ve IoT cihazlarının yaygınlaşmasıyla birlikte daha kritik hale geldiğini vurguluyor. Hırsızlık ve acil durumlara karşı fiziki önlemlerin yanı sıra, ağ üzerinden gelebilecek risklere karşı proaktif dijital tedbirler almak da ev güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak öne çıkıyor.

Türk Telekom'un sunduğu bu altyapı ve çözümler, bireysel kullanıcılardan büyük ölçekli kurumsal yapılara kadar geniş bir güvenlik ihtiyaç spektrumunu kapsama hedefi taşıyor. Şirketin bu stratejik yatırımları, ev güvenliğini sadece bir alarm sisteminden ibaret görmeyip, internet bağlantısından IoT'a kadar dijital yaşamın tüm alanlarını güvenlik odaklı bir çerçevede birleştirmeyi vaat ediyor.