Petrol, sanayi çağının yakıtıydı veri merkezlerinin finans kaynağı oldu

Elektrik, 5G, fiber altyapılar ve veri merkezleri içerisinde yüzen veri, yapay zeka çağının yakıtı oldu. Petrol gelirleri ise bu yeni çağın finansman kaynağına dönüşüyor. Trump yapay zeka fabrikalarına yatırım için yeni dostlar arıyor

Yapay zeka veri merkezlerinin yakıtı petrol değil ama petrol zenginleri geleceğin en büyük iş alanı yapay zeka şirketlerine servetlerini yatırıyor. Bugün İran'da yapılan savaş sadece Çin'e giden petrolü kesmiyor, petrol zenginlerinin yapay zeka girişimlerini fonlayan dev bütçelerin de sonunu getirebilir. Trump daha yeni döneminin başında körfez ülkelerine artık sadece silah değil, yapay zeka veri merkezleri için de yatırım anlaşması yapmıştı. Özellikle petrol gelirleriyle büyüyen Orta Doğu fonlarının yapay zekâ şirketlerine ve veri merkezi altyapılarına yaptığı yatırımlar, "petrol parası yapay zekânın yakıtı oluyor mu?" sorusunu küresel teknoloji tartışmalarının merkezine taşıdı.

Dijital ekonominin yeni motoru olarak görülen yapay zekâ, devasa veri merkezleri, yüksek kapasiteli çipler ve sürekli artan enerji tüketimi nedeniyle büyük sermaye gerektiriyor. Bu nedenle dünyanın en büyük teknoloji şirketleri yalnızca Silikon Vadisi yatırımcılarına değil, aynı zamanda trilyon dolarlık egemen varlık fonlarına yönelmiş durumda. Bu fonların önemli bölümü ise petrol ve doğalgaz gelirleri sayesinde oluşmuş durumda.



DEV YATIRIMLAR KESİLİRSE KORKUSU

Bugün özellikle Körfez ülkeleri, petrol zenginliğini yapay zekâ çağının altyapısına dönüştürme stratejisi izliyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın yalnızca yapay zekâ yatırımları için on milyarlarca dolarlık bütçeler ayırdığı biliniyor. Suudi Arabistan'ın yapay zekâ yatırımları için 40 milyar doların üzerinde kaynak ayırdığı belirtilirken, Abu Dabi yönetimi de 2024'te kurduğu yatırım aracıyla küresel yapay zekâ girişimlerine yüz milyar dolara ulaşabilecek büyüklükte fon aktarmayı hedefliyor.







Fonların amacı yalnızca yatırım yapmak değil; aynı zamanda veri merkezleri, çip altyapısı ve yapay zekâ modelleri üzerinde stratejik ortaklıklar kurmak. Abu Dabi merkezli şirketler bu stratejinin merkezinde yer alıyor ve hükümet destekli yatırımlar sayesinde sağlık, enerji ve finans gibi birçok sektörde yapay zekâ çözümleri geliştiriyor.

Körfez sermayesinin yapay zekâya yönelmesi yalnızca bölgesel bir girişim değil, aynı zamanda küresel teknoloji şirketleri için önemli bir finansman kaynağına dönüşmüş durumda. Son yıllarda egemen varlık fonlarının yapay zekâ girişimlerine yaptığı yatırımlar hızla arttı.

Yapılan analizlere göre yalnızca 2025'in ilk dokuz ayında bu fonlar 46 milyar dolar değerinde yapay zekâ yatırımına katıldı ve bu rakam yıl içindeki toplam yatırımın neredeyse yarısını oluşturdu.



AI FABRİKALARININ İZLERİ VAR

Bu süreçte dünyanın önde gelen yapay zekâ şirketleri de Körfez sermayesiyle daha yakın ilişkiler kurmaya başladı. Örneğin Abu Dabi merkezli MGX fonunun OpenAI yatırımlarına katıldığı ve şirketle veri merkezi projelerinde ortaklık yaptığı biliniyor.

Benzer şekilde Orta Doğu kaynaklı yatırımlar yalnızca ABD merkezli yapay zekâ şirketlerine değil, yeni girişimlere de yöneliyor. Suudi Arabistan'ın yapay zekâ şirketi, 2026 yılında xAI'nin yatırım turuna 3 milyar dolar koyarak önemli bir azınlık hissesi aldı. Bu yatırım, ülkenin petrol ekonomisinden teknoloji ekonomisine geçiş stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Kısacası körfezdeki savaş geleceğin dünyasını inşa etmek isteyenler açısından da büyük riskler taşıyor. Bunun yanında Körfez ülkeleri yalnızca şirketlere yatırım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zekâ altyapısını kendi topraklarında kurmaya çalışıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yüz binlerce GPU içeren veri merkezleri kurmayı planlarken, bazı projelerin kapasitesinin 500 megawatt enerji tüketen "AI fabrikaları" seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.







BÖLGESEL MERKEZLER KURULUYOR

Teknoloji şirketleri de bu sermayeyi bölgesel teknoloji merkezleri kurmak için kullanıyor. Örneğin dünyanın en büyük çok uluslu teknoloji şirketleri Körfez ülkelerinde veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısı için milyarlarca dolarlık projeler yürütüyor. Gelişmeler birçok ekonomistin dikkatini çeken yeni bir döngü oluşturuyor. 20. yüzyılda petrol gelirleri küresel enerji ekonomisini şekillendirirken, 21. yüzyılda bu gelirlerin bir kısmı yapay zekâ altyapısının finansmanına akıyor. Başka bir ifadeyle petrol çağının sermayesi, yapay zekâ çağının veri merkezlerini ve çip fabrikalarını finanse etmeye başlıyor.



YAPAY ZEKANIN JEOPOLİTİK ORTAKLARI

Analistler yeni dönemi şu şekilde özetliyor: Körfez ülkelerinin yapay zekâ yatırımlarındaki agresif stratejisi yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir boyut da taşıyor. Yapay zekâ altyapısının enerji, veri ve çip üretimi gibi stratejik alanlara bağlı olması, teknoloji yarışını giderek daha fazla enerji ve sermaye rekabetine dönüştürüyor.

Teknoloji dünyasında giderek daha sık dile getirilen bir görüş var: Yapay zekâ yarışını yalnızca algoritmalar değil, enerji kaynakları ve onları finanse eden sermaye blokları belirleyecek. Ve bugün bu yarışta petrol zengini ülkeler, geçmişte olduğu gibi sadece enerji piyasasının değil, yapay zekâ ekonomisinin de önemli yatırımcıları haline gelmiş durumda.

KÜRESEL DİJİTAL TV REKABETİNDE YENİ İÇERİKLERLE ÖNE ÇIKIYOR

Dijital TV platformlarında rekabet içerik odaklı devam ediyor. Yeni ve orjinal içerikler izleyici sadakatini artıran en önemli konu olarak ortaya çıkıyor







Dijital televizyon platformları dünya genelinde hızla büyürken, içerik rekabeti de her geçen gün artıyor. Küresel pazarda milyarlarca dolarlık yatırımların yapıldığı bu alanda, Türkiye'de faaliyet gösteren platformlar da içerik çeşitliliğini genişleterek izleyicilere yeni seçenekler sunuyor. Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu, mart ayında içerik yelpazesini genişleterek izleyicileri dopdolu bir seçkiyle buluşturuyor. Yeniden keşfedilmeyi bekleyen kült yapımlardan merakla beklenen yeni dizilere, gişe başarısı yakalayan filmlerden ödüllü prodüksiyonlara kadar uzanan geniş arşiviyle Tivibu, farklı türlerde içeriklerle ekran başındaki izleyicilere zengin bir alternatif sunuyor.

Dijital televizyon ve streaming pazarı son yıllarda hızlı büyüme kaydediyor. Uluslararası araştırmalara göre küresel video streaming pazarının büyüklüğü 2025 itibarıyla 120 milyar doların üzerine çıkarken, 2030'a kadar bu rakamın 300 milyar doları aşması bekleniyor. Bu büyüme; içerik üretimi, dağıtım teknolojileri ve platform rekabetini de hızlandırıyor. Netflix, Disney ve Amazon gibi küresel platformlar milyarlarca dolarlık içerik yatırımlarıyla öne çıkarken, yerel platformlar da özgün içerikler ve geniş arşivlerle kullanıcı deneyimini güçlendirmeye odaklanıyor.



EKRAN BAŞINDA KEYİFLİ MARATON

Bu rekabet ortamında Tivibu'nun mart programı aksiyondan dramaya, komediden gerilime farklı türlerde çok sayıda film ve diziyi izleyicilerle buluşturuyor. Güçlü hikâyeler, dikkat çeken oyunculuklar ve sürükleyici anlatımlarla hazırlanan seçki, ekran başında keyifli bir maraton vadediyor.

Mart ayında Tivibu'nun "Kirala Satın Al" seçeneğine eklenen yapımlar arasında dikkat çeken filmlerden biri, yönetmenliğini Paul Thomas Anderson'ın üstlendiği 2025 yapımı "Savaş Üstüne Savaş" oluyor. Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Sean Penn ve Benicio Del Toro'nun yer aldığı film, geçmişiyle ve travmalarıyla yüzleşmek zorunda kalan bir karakterin içsel mücadelesine odaklanıyor. Aksiyon ve dramı dengeli bir şekilde harmanlayan yapım, güçlü atmosferi ve derinlikli karakterleriyle dikkat çekiyor. 2026 Oscar adayları arasında gösterilen film, temposu yüksek sahneleri ve duygusal yoğunluğuyla izleyicileri etkileyici bir hikâyenin içine davet ediyor.