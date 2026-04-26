Yapay zeka savaşı çiplerle başladı yetenekli ajanlarla devam ediyor

Yapay zeka her saldırının merkezinde. Körfezdeki savaşın etkisi yapay zeka sırlarını çalmaya kadar uzandı. Siber saldırıların ulaştığı boyut, her ülkeyi ve kurumu bu konuda geç kalmadan adım atmaya zorluyor

Yapay zeka rekabetinde geç kalmaktan korkan her ülke ve her kurum süper çipler ve ajanlarla adım atıyor. Çinli şirketler yapay zeka çipi ambargosuna karşı kendi yol haritalarını oluşturdu... Çip yarışında Kaliforniya merkezli yapay zeka şirketi dışında çok uluslu Amerikan teknoloji şirketi iki süper çipi TPU 8T ve TPU 8i ile yola çıktı. Ancak savaş etkisini yapay zeka sırlarını çalmaya yöneldi. 2023 yılında ticaretin kapısını aralayan yapay zeka sohbet robotu ile üretici yapay zekanın kapısını açınca fırsatı kaçırmamak için devler sıraya girdi. Artık herkese rengini seç demeye başladı. Arama motorunun elinden uçacağını gören Google, Gemini ile yola çıktı. Open AI'dan ayrılanlar Antropic ekibi Claude, Meta ise açık kaynak Meta AI ile fırsatı kaçırmak istemedi. Microsoft ise kendi modelini geliştirmek yerine Open AI'a bulut kredileri sunarak yapay zeka gemisine atladı. Dünyanın en büyük ve yaygın kullanılan bulut bilişim şirketi ise bulut kredilerini yapay zeka sohbet robotuna sınırsızca açarken tüm modelleri destekleyen federasyon modelini en başta destekledi. Bir teknoloji şirketi, her yapay zeka modelinin koştuğu en güçlü çiplere sahip olarak değerlemede ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Sonuçta herkes tarafını seçmiş gibi olsa da Çinli araştırma ve girişim şirketinin tüm planları bozan atağına karşı birleşmek zorunda kaldı. Elon Musk xAI'ın küçük ama etkili gemisinde Twitter'ı satın alıp X platformunun ilk yakıtını neden aldığını kanıtladı. Avrupa Mistral AI ile kendisine üçüncü yol buldu ve ABD şirketlerine sert regülasyonlar koydu. Bu hikayenin henüz ilk kısmıydı.

AJANLAR ÇIKTI HERKES TARAFINI SEÇİYOR

ABD Yapay zeka ajanları ve bunların kurumsal teknoloji kuruluşlarının iç yazılımlarını tasarlama ve geliştirme biçimini sonsuza dek değiştirme potansiyeli etrafındaki heyecanın neredeyse iki yılının ardından, 2026'da işler gerçekten hareketlenmeye başladı. Ancak şirket genelinde ajan kullanımını hayata geçirmek isteyen alıcılar, geri dönmesi güç büyük bir karar vermek zorunda. Bu faaliyeti yönetmek için hangi şirkete güvenecekler? Sadece kurumlar değil, devletler de temel altyapıda her koşulda kime güveneceklerini karar vermek zorunda.

YAPAY ZEKA ARTIK STANDART ARAÇ OLDU

Google, 2026 yılı itibarıyla yapay zeka destekli siber tehditleri kapsamlı biçimde belgeleyen birden fazla rapor yayımladı. Cybersecurity Forecast 2026, M-Trends 2026 ve Google Threat Intelligence Group'un Şubat 2026 özel raporu tehdidin boyutunu net ortaya koyuyor. Google Cloud araştırmacıları, saldırganların yapay zekayı artık zaman zaman başvurdukları taktik bir yardımcı olarak değil, operasyonlarının temel bileşeni olarak konumlandırdığını tespit etti. Bu gelişme, küresel siber tehdit ekosisteminde paradigma düzeyinde bir dönüşüme işaret ediyor. Google'ın Cybersecurity Forecast 2026 raporuna göre tehdit aktörleri saldırılarının hızını, kapsamını ve etkinliğini artırmak için yapay zekadan yararlanırken, savunucular da güvenlik operasyonlarını güçlendirmek amacıyla yapay zeka ajanlarına yöneliyor. Google'ın Tehdit İstihbarat Grubu (GTIG) tarafından Şubat 2026'da yayımlanan rapor, Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya'nın yapay zeka araçlarını sistematik biçimde silahlandırdığını gözler önüne serdi. Tek bir kampanyada, Google'ın Gemini modelinden özel akıl yürütme yeteneklerini çalmaya yönelik 100 binden fazla prompt girişimi tespit edildi. Kaynak: Google Cloud Cybersecurity Forecast 2026, Google GTIG Şubat 2026 Raporu, MTrends 2026, Google Cloud Threat Horizons H1 2026





TÜRK TELEKOM'DAN YAPAY ZEKALI SİBER KALKAN

Türk Telekom tehdit avcılığından kuantum kriptografiye, siber güvenlik kampından kritik altyapı korumasına kadar pek çok alanda çok katmanlı yatırımlar yapıyor. Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezlerinden birini bünyesinde barındırıyor. Bu tesis, yapay zeka destekli tehdit avcılığı (threat hunting) sistemleriyle kamu ve özel sektöre yönelik saldırıları daha gerçekleşmeden engellemeyi hedefliyor. Şirket yetkilileri, dijital egemenliğin yalnızca bir altyapı meselesi olmadığını, aynı zamanda verinin ülke sınırları içinde kalması ve yerli yazılımlarla işlenmesi sürecini kapsadığını vurguluyor. "Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" ilkesi doğrultusunda bulut bilişim ve veri merkezi yatırımları da genişletildi.

GENÇLERE SİBER GÜVENLİK EĞİTİMİ

Türk Telekom, siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik konularında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla yıllardır Siber Güvenlik Kampı düzenliyor. Kampı başarıyla tamamlayan katılımcılara "Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Eğitim Sertifikası" veriliyor. 2026 iş ilanlarında da bu strateji görünür oluyor: Büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik ve bulut teknolojileri alanlarında uzman alımları dikkat çekiyor. İstanbul Sanayi Odası ile imzalanan iş birliği protokolü yalnızca altyapıyla sınırlı kalmayıp; yapay zeka, nesnelerin interneti, bulut bilişim ve siber güvenlik alanlarında ortak projeler geliştirilmesini de kapsıyor.

SEKTÖRDE TEHDİT BÜYÜYOR

Türk Telekom'un bu adımları, telekom sektörüne yönelik artan tehditlerin arka planında anlam kazanıyor. Kaspersky verilerine göre Kasım 2024-Ekim 2025 döneminde telekom sektöründeki kullanıcıların yüzde 79'u web tabanlı, yüzde 76'sı ise cihaz içi tehditlerle karşılaştı. Dünya genelindeki telekom kuruluşlarının yüzde 9,86'sı fidye yazılımı saldırılarına maruz kaldı. Kaspersky uzmanları, APT kampanyaları, tedarik zinciri saldırıları ve DDoS dalgalarının ortadan kalkmadığını; ancak bunların artık yapay zeka otomasyonu, kuantum sonrası kriptografi ve uydu entegrasyonu gibi yeni teknolojilerin getirdiği operasyonel risklerle iç içe geçtiğini vurguluyor.



KÖTÜ NİYETLİ AKTÖRLERE KARŞI AJANLAR DEVREDE

Google Cloud CEO'su Thomas Kurian, Google Cloud Next 26 etkinliğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak şirketin yapay zeka ajanları (AI agents), siber güvenlik vizyonu, donanım yenilikleri ve küresel yatırımları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurian, yapay zekanın basit bir "soru-cevap" formatından çıkarak çok daha gelişmiş bir aşamaya geçtiğini belirtti. Modellerin artık bilgisayarları kullanabilen ve karmaşık görevleri yürütebilen "ajanlara" dönüştüğünü ifade eden Kurian, Google Enterprise ve Workspace genelinde üç temel yetenek geliştirdiklerini aktardı. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar bir görevi delege edebiliyor. Ajan arka planda karmaşık hesaplamaları veya araştırmaları tamamlarken kullanıcı Google Chat üzerinden kesintisiz çalışmaya devam edebiliyor ve bildirimleri buradan alabiliyor. Ayrıca, yeni analiz yetenekleriyle sadece dosya adlarına değil, kullanılan belgenin bağlamına göre de kurum içi akıllı aramalar yapılabiliyor.

YÜZDE 98 ORANINDA İSABET

Yapay Zeka ile Siber Savunma ve "Wiz" Platformu Kötü niyetli aktörlerin sistem zafiyetlerini bulmak için yapay zekayı aktif olarak kullandığını vurgulayan Kurian, "Yapay zekanın kodları ve virüsleri anlayabildiği bir ortamda, buna karşı ancak yapay zeka kullanan siber güvenlik araçlarıyla savunma yapılabilir" dedi. Google'ın güvenlik portföyünün üç temel bacağı bulunuyor. İlk aşamada kod tabanını analiz ederek şirketleri hazırlayan modeller sunuluyor. Kurian, duyurulan yeni tehdit istihbaratı aracının dış tehditleri önceliklendirmede yüzde 98 oranında isabet sağladığını ve piyasadaki diğer çözümlerden çok daha üstün olduğunu iddia etti..

KIRMIZI, MAVİ, YEŞİL AJAN

Wiz Entegrasyonu: Güvenlik testleri ve onarım süreçlerini otomatikleştiren bir bulut güvenliği platformu ile sisteme üç farklı ajan entegre ediliyor: Sisteminize Gemini kullanarak sızmaya çalışan ve açıkları sizden önce bulan "Kırmızı Ajan" (Red Team), onarım yollarını belirleyen "Mavi Ajan" ve gerekli düzeltmeleri otomatik olarak uygulayan "Yeşil Ajan". Bununla birlikte Vertex platformunda, kötü niyetli aktörlerin veri hırsızlığı yapmasını tespit edecek ve fikri mülkiyeti koruyacak altyapı kontrollerinin de bulunduğu vurgulandı. Yazılım Geliştiriciler İçin Artan Üretkenlik Kurian, müşterilerin yapay zeka araçlarını giderek daha hızlı benimsediğini ve şu anda yazılım kodlarının yüzde 75'inin yapay zeka tarafından üretildiğini açıkladı. Ancak asıl hedefin kod hacmi değil; kalite, güvenlik ve test edilebilirlik olduğunun altını çizdi.