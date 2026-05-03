Türk doktorun buluşu tıp dünyasında çığır açacak

Türk doktor ve yazılımcı Bedirhan Keskin, yapay zeka projesi Medkit ile 13 bin kişinin katıldığı uluslararası hackathonda birinci oldu. Proje, pilotların mesleğe başlarken kullandığı uçuş simülatörüne benzer bir çözümü tıp öğrencilerine sunmayı hedefliyor

Dünyanın en büyük yapay zeka şirketinin geliştirdiği platform, girişimci ve yazılım geliştiricilere yönelik önemli etkinlikler yapıyor. Yapay zeka alanının en prestijli bağımsız geliştirici yarışmalarından biri olarak kabul görmeye başlayan Anthropic'in "Built with Opus 4.7" Claude Code Hackathonu, bu hafta yeni kazananını duyurdu. Altın ödülün sahibi Türkiye'den bir isim oldu: Aslen doktor, son 4 yıldır yazılım mühendisi olan Bedirhan Keskin, geliştirdiği MedKit projesiyle 500 katılımcıyı geride bırakarak birinci sırayı aldı. Bu müthiş başarı onun Bedirhan Keskin'in bu zaferi, tıp ile teknoloji arasında köprü kuran birinin nasıl küresel bir rekabette öne çıkabileceğini gösteriyor. Hem doktor gözüyle problemin ne olduğunu, hem de yazılımcı eliyle çözümün nasıl inşa edileceğini bilen bu profil, yapay zeka çağında belki de en değerli insan tipi. Türkiye'den bir ismin dünyanın dört bir yanından 13 bini aşkın başvuru arasından sıyrılarak altın ödülü kazanması, yalnızca bir bireyin değil, ülkemizin teknoloji potansiyelinin de bir göstergesi. Türkiye Bedirhan Keskin gibi mesleğinin dijital kodlarını çözen onlarca insan yetiştirmeli.

KÜRESEL BAŞARIYA GİDEN ÖNEMLİ ADIM

Bu şirket, en son Opus modeliyle inşa etmeleri için topluluğu davet ettiği bu sanal hackathonu, küresel yapay zeka geliştirici topluluğu ile ortaklık kurarak düzenliyor. Seçilen 500 katılımcıdan her biri 500 dolar değerinde API kredisi alıyor ve bir haftaları boyunca yapay zeka destekli kodlama asistanı ile bir şeyler inşa ediyor. Ardından bu asistanın ekibinden jüriler altı kazananı seçerek toplamda 100 bin dolarlık bir ödül havuzunu dağıtıyor. Ödülün büyük olması değil, bir kuluçka programı gibi hayata geçecek küresel hız kazanıyor.

Söz konusu hackathon, Cerebral Valley'nin düzenleyiciliğinde gerçekleşen ve Anthropic'in en güçlü dil modeli olan Claude Code'u öne çıkaran haftalık sanal bir rekabet. Katılımcılar, sıradan işyeri otomasyonlarından tamamen özgün ve yaratıcı çözümlere uzanan geniş bir yelpazede projeler geliştiriyor. Yarışmaya başvuru bir onay sürecinden geçiyor ve maksimum 500 kişi seçiliyor; bu da mücadeleyi son derece rekabetçi kılıyor.

ÖDÜL PARASI DEĞİL AÇILAN DEV PENCERE

Bu hackathonun önemi yalnızca ödül parasıyla sınırlı değil. Claude Code'un kendisi de tam olarak bir yıl önce bir hackathon projesi olarak hayata başladı ve bugün binlerce kurucu tarafından kullanılıyor. Yani bu yarışma, hem katılımcılar için bir sıçrama tahtası hem de yapay zekanın gerçek dünya problemlerine nasıl uygulanabileceğinin bir vitrini işlevi görüyor. Anthropic'in Opus 4.6 hackathonuna 13.000'den fazla kişi başvurdu; bunlar arasından 500 kişi seçildi ve her birine bir hafta boyunca anlamlı bir şey inşa etmeleri için API kredisi verildi.

Önceki hackathonun kazananları arasında bir kişisel yaralanma avukatı, bir kardiyolog, bir yol ve altyapı uzmanı, bir elektronik müzisyen ve tek bir profesyonel yazılım mühendisi bulunuyordu. Konut, sağlık, altyapı, müzik ve eğitimi iyileştirmeye yönelik projeler geliştirdiler. Beş kazanandan dördü profesyonel yazılımcı değildi. Bu detay hackathonun özünü özetliyor: Burada kod yazabilmekten çok, doğru sorunu doğru bakış açısıyla çözmek kazandırıyor.

Bedirhan Keskin aslen bir doktor; ancak şu an yazılım mühendisi olarak çalışıyor. Kişisel gelişim, girişimcilik ve seyahat içerikleri üretiyor. İki alanı da derinlemesine bilen bu nadir profile sahip Keskin, tıp eğitiminin içinde nerede sıkıntı yaşandığını çok iyi biliyor. Ve bu bilgiyi, bir yazılım mühendisinin araçlarıyla birleştirince ortaya MedKit çıktı. Medkit, pilotların kullandığı uçuş simülatörü gibi tıp öğrencilerinin kullanacağı bir uçuş simülatörü olmaya aday proje. Bu yüzden etkisi oldukça büyük olacak proje olduğu için dikkat çekiyor.

HASTA OLMADAN ELDE EDİLEN KLİNİK DENEYİMİ

Tıpkı pilotların uçuş simülatörü gibi MedKit, tıp öğrencilerinin hastayı muayene etmeden önce ona sorular sorarak topladığı tıbbi geçmiş ve şikayet bilgisi, laboratuvar testleri istediği, tanı koyduğu ve klinik akıl yürütmelerini en güncel yayınlanmış kılavuzlara göre puanlandıran sesli tabanlı bir klinik simülatör olarak karşımıza çıkıyor. MedKit, tıp öğrencileri ve yeni mezun doktorlar için tasarlanmış, sesle çalışan bir yapay zeka hasta simülatörü. Kullanıcılar konuşarak anamnez alıyor, testler istiyor, tanı koyuyor ve ilaç yazıyor. Yani MedKit, geleneksel tıp eğitiminde gerçek bir hasta olmadan asla kazanılamayan o klinik muhakeme becerisini, her an erişilebilir ve gerçekçi bir yapay zeka ortamında kazandırmayı hedefliyor.

AÇIK KAYNAK SUNULAN PROJENİN TÜM HAKLARI BEDİRHAN'IN ELİNDE

Bundan sonra ne gibi destekler alacak? API kredileri, Anthropic'in standart API fiyatlandırmasıyla kazananların hackathon projelerini geliştirmeye devam etmesini sağlıyor. Bunun ötesinde, kazananlar Anthropic'in mühendisleri ve potansiyel iş birlikleri için görünürlük ve sunum fırsatları elde ediyor. Önceki hackathonun kazananları projelerini Claude Code'un 1. doğum günü partisinde San Francisco'da sundu. Yani ödülün somut değeri, milyonlarca token işlemeyi mümkün kılan bu API kredilerinin Bedirhan'ın MedKit'ini gerçek bir ürüne dönüştürmek için kullanabileceği geliştirme kapasitesi. Bir nevi Anthropic'in altyapısıyla desteklenmiş kuluçka fırsatı gibi düşünülebilir. Katılımcılar yarattıkları içerikler üzerinde tam fikri mülkiyet haklarını koruyor. Anthropic veya Cerebral Valley'e herhangi bir lisans yükümlülüğü bulunmuyor. Yani Bedirhan, MedKit üzerindeki tüm haklarını elinde tutarak projesini istediği yönde, istediği şirketle büyütebilir.

