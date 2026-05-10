Yapay zeka değil, yapay zekayı yöneten kazanacak

Yapay zeka ve veri bilimi sayesinde 2016 sonrasında ortaya çıkan, günümüzün en çok aranan beş yeni mesleği; algoritmalar ve veri bilimi temeline dayanıyor. Yeni nesil meslekler, çevrim içi bilgi kaynakları ve dijital kütüphaneler aracılığıyla gelişiyor

2026 yılına geldiğimizde, iş dünyasındaki en büyük tartışma "Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?" sorusundan, "Yapay zekayı kim daha verimli yönetebiliyor?" noktasına evrildi. Bugünün iş piyasasında en yüksek maaş primleri, ileri düzey AI becerilerine sahip profesyonellere (yaklaşık yüzde 56 daha fazla kazanç) veriliyor.

Geleneksel yazılım mühendisliği yerini "Agentic AI Ecosystem" yöneticiliğine bırakıyor. Artık sadece kod yazmak değil; bir görevi başından sonuna yürütebilen otonom yapay zeka ajanlarını orkestre etmek birincil beceri haline geldi. Bununla birlikte, AI Etik Uzmanları ve Veri Egemenliği Stratejistleri, kurumların dijital güvenliğini ve şeffaflığını sağlamada kilit rol oynuyor. Veri girişinden temel kod yazımına kadar birçok rutin görev otomatize edildiği için, orta kademe yönetim rollerinde bir daralma gözlemleniyor. Ancak bu durum, eleştirel düşünme, duygusal zeka ve bağlamsal yargılama gibi "insani" becerilerin değerini dört katına çıkardı. Gartner'ın 2026 öngörülerine göre, kurumların yarısı artık işe alımlarda "AIfree" (AI yardımı olmadan) yetenek testleri talep etmeye başladı. Dijital kütüphanelerde (GitHub, online kurslar) vakit geçirmek artık bir hobi değil, mesleki bir hayatta kalma stratejisidir.

2026'nın başarılı profesyonelleri, yapay zekadan kaçanlar değil; onu bir "iş ortağı" olarak kabul edip, kendi yaratıcılıklarıyla birleştirebilen "hibrid" bireylerdir.

Online kütüphaneler ve dijital platformlar, geleneksel diplomaların yerini hızla "beceri odaklı" sertifikalara bıraktığı günümüzde en güçlü müttefiklerinizdir.

Özellikle 2026 itibarıyla Agentic AI (Ajan Yapay Zeka) ve veri ekonomisi gibi alanların yükselişiyle, Git- Hub ve YouTube artık sadece birer araç değil, yaşayan birer müfredat haline geldi.

ONLINE KÜTÜPHANENİZİ SEÇİN

Aşağıda, öğrenme sürecinizi yapılandıracak kaynaklar ve sektördeki dönüşümü özetleyen bir makale bulabilirsiniz.

GitHub artık sadece kod depolanan bir yer değil; yol haritaları ve "build-yourown" (kendi sistemini kur) rehberleriyle dolu devasa bir kütüphane.

Developer Roadmaps: Sadece yazılım değil; AI, Veri Bilimi ve DevOps gibi yeni nesil roller için adım adım görselleştirilmiş öğrenme patikaları sunar.

Project-Based Learning: "Okuyarak değil, yaparak öğren" ilkesini benimseyenler için. Gerçek dünya projeleri üzerinden veri analitiğinden blokzincirine kadar her şeyi öğretir.

2026 New Grad & Jobs Repo: Özellikle yeni mezunlar ve kariyer değiştirenler için 2026'nın en güncel iş fırsatlarını ve mülakat hazırlık süreçlerini takip edebileceğiniz topluluk odaklı listeler.

System Design Primer: Karmaşık sistemlerin (büyük veri, ölçeklenebilir yapılar) nasıl kurulduğunu anlamak isteyenler için altın değerinde.

KAPALI ÇARŞI PRATİĞİ

Gerçek yol muhtemelen şu, önce sınırına git. Kuyumcuysan gece o siparişi yetiştiremediğin ana kadar çalış. Antropologsan o mahalleye girip anlamadığın şeyle yüz yüze kal. Mühendissen modelin tamamen çöktüğü o production krizini yaşa. Sonra araçlara bak.

O noktada GitHub bir kütüphane değil, cankurtaran halatı gibi görünür.

Çünkü GitHub'da duran kütüphanenin ne işe yarayacağını anlamak için önce o işin gerçekte nasıl döndüğünü bilmek lazım. Kapalı çarşıda yetişmiş biri bunu biliyor ve bedeniyle, elleriyle, onlarca yıllık sürtüşmeyle öğrenmiş.

7.5 metrekare dükkanında üç boyutlu yazıcı kullanmaya başlayan Mir Diaomond kurucusu Can Koçhisarlı güzel bir örnek. 7 nesildir bu işi yapan kuşağın yeni nesil temsilcisi.

7 yılda 300 metrekare ofise 3 devasa üç boyutlu yazıcı ve ihracatçı kurum haline geldi.

Kapalı çarşıda kuyumculuk yapmış biri altın fiyatlarının nasıl dalgalandığını, müşterinin pazarlık dilini, güven ilişkisinin nasıl kurulduğunu, sahteciliğin hangi kılıklara büründüğünü içgüdüsel olarak biliyor. Bu bilgi hiçbir veri setinde yok.

Çünkü kimse onu yazmadı, yaşandı. Şimdi o kişi elini açık kaynak bir fiyat tahmin modeline, bir doğal dil işleme kütüphanesine, bir anomali tespit sistemine atsa o araçların gerçekte neyi çözeceğini, neyi çözemeyeceğini, hangi köşe vakalarını atlayacağını sezgisel olarak görür. Mühendis göremez. Çünkü mühendis çarşıya sadece veri toplamaya gelmiştir. Üretimdeki dirsek çürütme aslında çok özel bir şey veriyor: Problemin görünmeyen katmanlarını.



İŞTE YENİ NESİL BEŞ MESLEK

Yapay zeka ile ilgili roller, 2016'dan 2024'e kadar neredeyse tüm sektörlerde ikiye katlandı. Bu mesleklerin tamamı 2016 öncesinde ya hiç yoktu ya da çok farklı biçimlerde adlandırılıyordu.

1 LLM Mühendisi (Large Language Model Engineer) Huawei'nin kamuoyuyla paylaştığı üç yıllık yol haritası, tek bir ürünün çok ötesine işaret ediyor. Ascend 950DT, 2026'nın son çeyreğinde çıkarım ve eğitim iş yüklerini hedefleyerek sahneye çıkacak; 144 GB bellek kapasitesi ve 4 TB/s bellek erişim bant genişliğiyle donatılmış HiZQ 2.0 hafızasıyla güçlendirilecek. 2027'de beklenen Ascend 960 ise hesap gücünü, bellek kapasitesini ve ara bağlantı bant genişliğini bir önceki nesle kıyasla ikiye katlayacak. Piyasa da bu gelişmeleri kayıtsız izlemiyor. DeepSeek V4'ün lansmanıyla birlikte, Ascend çiplerini üreten SMIC'in Hong Kong borsasındaki hisseleri yüzde on oranında sıçrarken, rekabetçi Çinli yapay zeka şirketleri MiniMax ve Knowledge Atlas yüzde dokuzu aşan değer kayıpları yaşadı.

2 Üretken yapay zeka mühendisi (Generative AI Engineer) Generative AI Mühendisi, Bilgisayarla Görme Mühendisi ve Uzaktan AI Eğitim Uzmanı gibi yeni roller, yapay zeka sistemlerinin giderek karmaşıklaşmasını yansıtıyor ve uzmanlığın ne kadar özelleştiğini gösteriyor. ChatGPT, Midjourney gibi araçların yarattığı bu alan, medya ve tasarım sektörlerini yeniden tanımlıyor ve yepyeni yaratıcı roller ortaya çıkarıyor.

3 MLOps mühendisi (Machine Learning Operations) 2016 öncesinde makine öğrenmesi modelleri genellikle laboratuvarlarda kalırdı. MLOps mühendisleri ise bu modelleri güvenilir biçimde üretime taşır; model izleme, kayma tespiti, değerlendirme tasarımı ve üretimdeki makine öğrenmesi süreçleri bu rolün temel sorumlulukları arasında yer alıyor. 2026 yılı için en çok aranan roller arasında gösteriliyor.

4 AI Güvenlik & Etik uzmanı (AI Safety / AI Ethics Specialist) Bir model kredi, sigorta, tıbbi triyaj veya işe alım gibi sonuçları etkilediğinde, kuruluşların daha güçlü yönetişime, izlemeye ve belgelendirmeye ihtiyaç duyduğu açıkça ortaya çıktı. Bu ihtiyaç, tamamen yeni bir uzmanlık alanı doğurdu. Yapay zeka becerilerine sahip çalışanlar yüzde 56 oranında daha yüksek ücret alıyor ve bu role olan talep katlanarak artıyor.

5 Veri Mühendisi / Yapay zeka altyapı uzmanı (Data / AI Infrastructure Engineer) Veri mühendisleri, büyük veri kümelerini işlemek ve veri boru hatları geliştirmek için SQL ve Python kullanıyor; ölçeklenebilir sistemler kurmak amacıyla Microsoft Azure ve AWS'e yoğun biçimde başvuruyorlar. Q1 2025 itibarıyla en fazla açık pozisyona sahip AI rolleri arasında Data Scientist, AI/ML Mühendisi ve Büyük Veri Mühendisi yer alıyor.



Sınav dönemine özel dijital eğitim çözümü JETDERS

Türk Telekom, yapay zekâ destekli dijital eğitim platformu JetDers ile sınav döneminde öğrencilerin yanında yer alıyor. "Sadece ihtiyacın olan dersi seç" yaklaşımıyla kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunuyor.

JetDers; müfredata uygun ders anlatım videoları, konu özetleri ve dijital soru bankalarının yanı sıra yapay zekâ destekli "Eksik Takibi" ve "Yazılıya Hazır mıyım?" özellikleriyle öğrencilerin sınava hazırlık süreçlerini daha bilinçli ve planlı şekilde yönetmelerine yardımcı oluyor. Platform, her öğrencinin öğrenme hızını ve ihtiyaçlarını analiz ederek kişiye özel yönlendirmeler sunuyor.

LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için özel olarak geliştirilen yeni nesil soru yapıları ve konu bazlı desteklerle öğrenciler, sınav maratonuna daha güçlü giriyor. 5-12. sınıf aralığındaki tüm öğrencilere hitap eden JetDers, esnek paket yapısı ve 99 TL/ay'dan başlayan erişilebilir fiyatlarıyla eğitime dahil olma sürecini kolaylaştırıyor. Türk Telekom faturasına ek ödeme kolaylığı da platformu aileler için cazip bir seçenek haline getiriyor.

JetDers'e Türk Telekom'un tüm satış kanalları üzerinden ulaşmak mümkün. Türk Telekom Uygulaması, Online İşlemler, Çağrı Merkezi, ofis ve bayiler ile jetders.com.tr adresi üzerinden satın alınan aktivasyon koduyla platforma hemen erişim sağlanabiliyor. iOS ve Android uyumlu mobil uygulamasıyla öğrenciler istedikleri her yerden eğitim içeriklerine ulaşabiliyor.