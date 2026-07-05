Teknolojinin suyunu içen babadan ‘süper kahraman’ beklemeyın

Çocuklarla teknoloji arasında doğru dengeyi kurmak her anne babanın gündeminde. Bu yaz dijital kamp deneyimleri, ekranı ortak üretim alanına dönüştürüyor. Çocuklar kendi süper kahramanını tasarlarken anne babalar da onların hayal dünyasına eşlik ediyor. Dijital dünyanın yeni araçları ise güvenliği ve geçirilen zamanı öne çıkarıyor

Çocuğumla geçirdiğim en unutulmaz anlardan biri, onun okulunda düzenlenen kamp gecesiydi. Eğimli bir arazide, ince bir mat üzerinde sabaha kadar uyumaya çalışmak hiç de kolay olmamıştı. Sırtım ağrımış, gözüme uyku girmemişti ama yine de o gece çocuğumun gözlerindeki heyecanı hiç unutmadım. Bu sefer "kamp" kelimesini yeniden duyduğumda işler biraz farklıydı. Ne mat vardı ne eğimli arazi ne de uykusuz bir gece. Bu kez kamp, benim de en az çocuğum kadar keyif aldığım bir alanda, teknolojiyle buluşuyordu. Teknoloji dediğin yıllardır suyunu içtiğim çeşme. Ancak insanın kendi evladına rehber olması sözle değil, davranışla oluyor... Kendi kendime "Süper Baba olamayabilirim ama çocuğum süper kahraman çizerken eşlik edebilirim" dedim. Öyle de oldu. İşte okullar kapandığı gün yaşadığımız deneyim. YouTube'da içerik kontrolü, Türk Telekom'un üretken akademi ve eğitim fırsatları teknolojiyi doğru kullanmak için rehber hale geliyor.

SÜPER KAHRAMAN 90 DAKİKADA HAZIR

Her sene tekrarlanan Apple Camp, her yaştan insanın yeni yaratma yolları keşfetmesine, bağlantı kurmasına ve teknolojiden daha fazla yararlanmasına yardımcı olan Apple'ın ücretsiz öğrenme deneyimleri serisi içinde yer alıyor. Bu yaz sezonunun teması ise oldukça keyifli: "iPad'de Başkalarına Yardım Eden Bir Süper Kahraman Yarat." 6-10 yaş arası çocuklara ve ailelerine yönelik bu 90 dakikalık oturumda çocuklar, Freeform ve Apple Pencil Pro kullanarak iPad'de çizim, fotoğrafçılık ve hikâye anlatımını keşfediyor. Fotoğraflar, çizimler, emojiler ve daha fazlasını bir araya getirerek kendi süper kahraman ekiplerini tasarlıyor ve onları başkalarına yardım etmek üzere bir göreve gönderiyorlar. Apple Creative Pro'ların rehberliğinde çocuklar fikirlerini hayata geçirirken yaratıcılık, özgüven ve iş birliği becerilerini de geliştiriyor. Bu yaratıcı sürecin kalbinde yer alan Freeform, düşünceleri hayata geçiren ücretsiz bir uygulama. Esnek ve son derece iş birliğine dayalı tuvali sayesinde çizim yapmak, yazmak ve çok çeşitli dosyaları içeren dijital pano tasarımları oluşturmak mümkün.

OĞLUMDAN İKİ UYARI ALDIM

Ada Zafer bana başlayana kadar sürekli "yarış arabalı oyun oynamaz mıyım" diye sordu. Sonra ona kitabını okuyarak bekleyebilirsin diyince, bu kez de etkinlik başlayana kadar Köpek Adam okumaya başladı. Oğlumla birlikte kendi süper kahramanımızı tasarlamaya başlamak isterdim ama "biraz uzaklaş" bakışlarını görünce mesafe uzattım. Asıl keyifli kısmın "doğru çizmek" değil, birlikte hayal kurmak olduğunu fark ettim. Apple Pencil Pro'nun akıcılığı sayesinde oğlum çizdiği kahramana bir pelerin ekledi, ben fotoğraflarla bir arka plan oluşturdum, ikimiz de emojilerle küçük detaylar serpiştirdik. Paylaşımlı tuval, ikimizin aynı anda aynı eser üzerinde çalışmasına izin veriyordu; bu da kampı bir "ders" olmaktan çıkarıp gerçek bir ortak yaratım deneyimine dönüştürüyordu. Oğlum "Eğitim istesem okulda olurdum. Artık okulda değilim, kendi istediğim gibi çizebilirim." diyince ikinci uyarıyı aldığımı hissettim. Sonra süper kahraman Kaka Adam'ın şekillendirmesini seyrettim!



DENGELİ BİR İLİŞKİ GEREKLİ

Bir ebeveyn olarak çocuğuma teknolojiyi kullandırırken en büyük önceliğim her zaman denge oldu. Ekran başında geçirilen zamanın üretken, yaratıcı ve birlikte geçirilen bir zaman olması. Burada iPad bir "oyalanma aracı" değil, hayal gücünü somutlaştıran bir fırça, bir kalem, bir hikâye anlatma aracı haline geliyor. Üstelik bunu yalnız değil, ebeveyniyle, kardeşiyle ya da yeni tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte yapıyor. O eski kamp gecesinde öğrendiğim bir şey varsa, o da çocuğumla paylaştığım her deneyimin, koşullar ne kadar zor olursa olsun, değerli olduğuydu. Eğer siz de çocuğunuzla teknolojiyi kullanırken dengeli, üretken ve eğlenceli bir ilişki kurmayı önceliklendiriyorsanız, bu yaz Apple Camp'e katılmanızı şiddetle öneririm.



Dijital dünyanın süper kahramanı anne babalara

ÇOCUKLAR İÇİN DİJİTAL CAN YELEKLERİ HAZIR

Neyse ki YouTube, ebeveynlerin dijital dünyadaki kontrolünü bir üst seviyeye taşıyarak onları tam donanımlı birer süper kahramana dönüştüren yeni "Gözetimli Çocuk Hesapları"nı Türkiye'de kullanıma sundu.

Anne baba olmak zaten başlı başına bir süper kahramanlık gerektiriyor, değil mi? İş dijital dünyaya, özellikle de çocukların favori üssü YouTube'a gelince bazen pelerinimiz bir yerlere takılabiliyor. Artık çocuğunuzu internetten tamamen izole etmenize gerek yok. Bunun yerine onlara güvenli bir dijital keşif alanı sunarken, ipleri (ya da süper güçleri) elinizde tutabilirsiniz. Aslında istatistikler her şeyi açıklıyor. Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynlerin yüzde 77'si, You- Tube'u ücretsiz eğitim içeriklerine ulaşmak için önemli bir kaynak olarak görüyor. YouTube Türkiye Direktörü Esin İmer Haşlaman'ın da belirttiği gibi, platform 14 yılı aşkın süredir ödev yardımından ailecek bir şeyler izlemeye kadar evlerimizin ayrılmaz bir parçası. YouTube Sağlık Direktörü Garth Graham ise olayın felsefesini şu sözlerle özetliyor: "Amacımız gençleri dijital dünyadan uzak tutmak değil, dijital dünyada korumak için yaşa uygun deneyimler geliştirmek." Yani mesele çocukları fanusa koymak değil, onlara dijital okyanusta güvenle yüzebilecekleri doğru can yeleklerini giydirmek.

YENİ SÜPER GÜÇLERİNİZ HAZIR

Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak bu yeni özellikler, adeta bir kahramanın teknolojik alet çantası gibi donatılmış. İçerik Kalkanı üç kademeli filtre ile çalışıyor. Çocuğunuzun yaşına ve olgunluğuna göre uluslararası derecelendirmelerle uyumlu üç farklı kalkan seviyesinden birini seçebilirsiniz.

Eğitim içerikleri, el sanatları, öğretici videolar ve dans videolarını kapsayan güvenli başlangıç seviyesi oldu."Keşfet" dünyasına oyun videolarının ve canlı yayınların da eklendiği bir üst seviye.18+ olarak derecelendirilen içerikler hariç, platformun devasa dünyasına erişim sağlayan en geniş kalkan da kullanılıyor.

SONSUZ AKIŞA ZAMANI BÜKME GÜCÜ

Çocuğunuz kısa videolar arasında kayboluyorsa, sektörde bir ilk olan Shorts zamanlayıcısı imdadınıza yetişiyor. İster kaydırma için günlük bir süre sınırı belirleyin, isterseniz zamanlayıcıyı sıfıra ayarlayarak Shorts akışını tamamen ortadan kaldırın. Yani büyükleri de tuzağa düşüren bu sonsuz akıştan kurtulun. Bu aslında büyükler dahil hepimize lazım. Ayrıca görünmez korulamar olduğunu da unutmamak gerek. 18 yaş altındaki tüm kullanıcılar için bazı korumalar otomatik olarak (varsayılan) devrede. Bilinçli izlemeyi teşvik eden "Ara Ver" ve "Uyku Vakti" hatırlatıcıları yorgunluğu önlerken, otomatik oynatma kapalı tutuluyor ve kişiselleştirilmiş reklamlar devre dışı bırakılıyor. Üstelik bu hesaplarda yorum yazma veya içerik oluşturma gibi standart özellikler de kapalı. Sadece küçük çocuklar değil, ergenlik çağındaki gençler için de "Gözetimli Genç Hesapları" görev başında. 2 Temmuz itibarıyla Türkiye'deki aileler için kademeli olarak açılan bu özellikleri aktif etmek son derece pratik. İster mobil ister masaüstü olsun, Aile Merkezi'ne giriş yaparak veya Google Family Link uygulamasını kullanarak kontrolü hemen elinize alabilirsiniz. Mobil cihazlarda (Android/iOS) YouTube uygulamasını açın ve oturum açtığınızdan emin olun. Sağ alt köşedeki "Siz" sekmesine, ardından "Ayarlar"a ve "Aile Merkezi"ne dokunun. Masaüstü bilgisayarınızdan YouTube'a girip oturum açın. Profil resminize, sonrasında "Ayarlar"a tıklayın. Aşağı kaydırarak "Aile Merkezi"ne gidin ve "Çocuk profillerini ve gençlere yönelik özellikleri yönetin" seçeneğine tıklayın.



Tatilde Türk Telekom eğitim teknolojileriyle

HEM EĞLENCE HEM ÖĞRENME

Türk Telekom'un dijital eğitim ekosistemi, sıkıcı ezber yöntemleri yerine oyunlaştırma ve etkileşimli içeriklerle bu süreci keyifli bir deneyime dönüştürüyor.

Tatiller, öğrencilerin dinlenmesi kadar kendilerini yeni alanlarda keşfetmeleri ve okulda öğrendiklerini pekiştirmeleri için de oldukça değerli bir zamanı. Türk Telekom sunduğu teknolojilerle öğrencilerin tatilde zamanı verimli geçirmesi için öne çıkan platformlar ve sunuluyor. Özellikle 7 yaş civarı ilkokul çağındaki çocukların dikkat, hafıza ve problem çözme gibi yeteneklerini oyun oynayarak geliştirmeleri, kalıcı öğrenmeyi çok daha kolaylaştırıyor.

Oyunlaştırılmış öğrenme yeni dönemin en önemli aracı. Öğrenciler gönüllü katılımını sağlamış oluyorsunuz. 150'den fazla eğitici zekâ oyunu ile çocuklar tablet veya telefonda sadece oyun oynadıklarını düşünürken aslında bilişsel becerilerini geliştiriyor.

Fiziksel egzersizler tatilde hareketsiz kalmayı önlemek adına platformda yer alan 200'den fazla fiziksel egzersiz, çocukların enerjilerini doğru şekilde atmalarına yardımcı olur.

Reklamsız ve pedagojik olarak onaylanmış yapısıyla ekran başında güvenli zaman geçirilmesini sağlıyor. Veri ve yapay zekâ çağında, çocukların sadece teknolojiyi tüketen değil, üreten bireyler olmaları büyük önem taşıyor. Vitamin eğitim ile etkileşimli konu tekrarı sağlıyor. Klasik test çözme veya kitap okuma rutinlerinden sıkılan öğrenciler için görsel ve işitsel öğrenme araçları tatilde çok daha etkili. Konular, gerçek hayattan hikayeler ve yaşanmış olaylar üzerinden, öğrencinin yaş grubuna uygun ilgi çekici animasyonlarla anlatılıyor.