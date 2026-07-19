Yapay zeka iş hayatının kurallarını değiştiriyor

Bir zamanlar güvenli görülen meslekler bile yapay zekanın etkisiyle dönüşüyor. Çalışma hayatında artık tek bir mesleğe ömür boyu bağlı kalmak yerine, sürekli öğrenmek ve yeni beceriler kazanmak yapay zeka sayesinde öne çıkıyor

Yapay zekanın yükselişiyle birlikte en çok sorulan klişeleşmiş soruların başında şu geliyor: "Makineler işimizi elimizden mi alacak?" Ancak teknoloji, veri ekonomisi ve iş dünyasının geleceğine dair yapılan en güncel araştırmalar, çok farklı ve umut verici bir tablo çiziyor. Yapay zeka bizi işsiz bırakmaya değil; angaryadan kurtararak daha verimli, daha sağlıklı ve insan doğasına çok daha uygun, özgür bir yaşam sunmaya hazırlanıyor. Yapay zeka, bizi insanlıktan çıkaran veya işlevsizleştiren bir tehdit değil; aksine bizi "makine gibi" çalışmaktan kurtaran tarihi bir devrimİşini kaybetme korkusuyla yapay zekaya bakan milyonlarca çalışan var. Masaya yatırılan büyük ölçekli araştırmalar, tablonun göründüğünden daha katmanlı olduğunu gösteriyor: Teknoloji bazı işleri ortadan kaldırırken, en az o kadarını da yeniden şekillendiriyor ve yeni alanlar açıyor. İşte konuyu üç başlıkta -istihdam, verimlilik ve sağlık- ele alan güncel verilerin özeti.

VERİ EKONOMİSİNE VERİ UZMANLARI

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 55 ülkeden bini aşkın işvereni kapsayan Future of Jobs Report 2025 araştırması, 2030'a kadar küresel ölçekte 92 milyon işin yapay zeka ve otomasyon kaynaklı olarak ortadan kalkacağını öngörüyor. Ancak aynı rapora göre bu süreçte 170 milyon yeni iş yaratılacak; net tabloda 78 milyon kişilik bir istihdam artışı bekleniyor. Rapor, bunun bugünkü toplam istihdamın yaklaşık yüzde 7'sine denk geldiğini belirtiyor. Yeni açılacak pozisyonların başında büyük veri uzmanları, yapay zeka ve makine öğrenmesi mühendisleri, siber güvenlik uzmanları ile finans teknolojisi mühendisleri geliyor. Ancak rakamlar yalnızca yüksek teknoloji mesleklerinden ibaret değil; mutlak sayı bazında en büyük artış çiftçilik, kargo/ teslimat, inşaat, bakım hizmetleri ve eğitim gibi "temel ekonomi" rollerinde görülecek. WEF, işverenlerin yüzde 85'inin 2030'a kadar yeniden beceri kazandırmayı (upskilling) öncelikli strateji olarak belirlediğini, ancak beceri açığının işverenlerin yüzde 63'ü tarafından en büyük dönüşüm engeli olarak görüldüğünü de aktarıyor. Türkiye'de de benzer bir tablo çiziliyor. PwC'nin 2026 tarihli araştırması, altı kıtadan bir milyardan fazla iş ilanını incelediğinde yapay zekanın istihdamda tek yönlü bir yok oluş değil, iki uçlu bir dönüşüm yarattığını ortaya koyuyor:

Bazı sektörlerde roller köklü şekilde değişirken, bazılarında yapay zeka becerisine sahip yeni pozisyonlar hızla açılıyor. Danışmanlık, hukuk ve finansal hizmetler gibi geleneksel olarak insan emeğine dayalı alanlarda dahi yapay zeka yetkinliği olan çalışanlara talep artıyor.

Deloitte'un Tech Trends 2026 raporu ise şirket içi "insan-yapay zeka iş birliği tasarımcısı", "prompt mühendisi" ve "model eğitmeni" gibi mesleklerin artık standartlaşmaya başladığını belirtiyor. Yani ortadan kalkan her rolün karşılığında, önceden var olmayan yeni bir uzmanlık alanı doğuyor. İşlerimizi elimizden alan bir rakip değil; ofiste yaratıcılığımızı ateşleyen bir çalışma arkadaşı, hastanede yaşam kalitemizi artıran bir danışman ve evde bize zaman kazandıran bir asistandır. Gelecek, yapay zekadan korkanların değil, onunla aynı dilde konuşarak kendi potansiyelini genişletenlerin olacak.



BİLGİSAYAR KULLANIMINI DEĞİŞTİRECEK İLK ADIM

OpenAI denildiğinde bugüne kadar akla yalnızca yazılım geliyordu. ChatGPT ile milyonlarca insanın yapay zekâyla tanışmasını sağlayan şirket, ilk kez fiziksel bir ürünle kullanıcıların karşısına çıktı. Şirketin tanıttığı Codex Micro, ilk bakışta sıradan bir sayısal klavyeyi andırsa da aslında yapay zekâ destekli çalışma biçiminin geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Ürün, bilgisayar kullanımını değiştirecek büyük dönüşümün ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Teknolojiyi yakından takip etmeyenler için Codex Micro'nun ne yaptığını anlamak ilk anda kolay olmayabilir. En basit anlatımla bu cihazı televizyon kumandasına benzetmek mümkün. Nasıl televizyon kumandası kanalları değiştirmeyi kolaylaştırdıysa, Codex Micro da bilgisayarda çalışan yapay zekâ yardımcılarını tek dokunuşla yönetmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar fareyle menüler arasında dolaşmak yerine belirli görevleri fiziksel tuşlarla başlatabiliyor, durdurabiliyor ya da kontrol edebiliyor. Böylece yapay zekâ ile iletişim daha doğal ve daha hızlı hale geliyor. OpenAI'nin bu ürünü geliştirmesinin arkasında ise çok daha büyük bir vizyon bulunuyor. Şirket, gelecekte insanların tek bir yapay zekâ ile değil, aynı anda birçok yapay zekâ ajanıyla çalışacağını öngörüyor. Bir yapay zekâ araştırma yaparken diğeri rapor hazırlayacak, bir başkası yazılan metni denetleyecek, bir diğeri ise yazılım kodlarını test edecek. Codex Micro üzerindeki ışıklı tuşlar da hangi yapay zekânın hangi işi yaptığını anlık olarak gösterecek şekilde tasarlandı. Böylece kullanıcılar bilgisayarda görünmeyen ancak arka planda çalışan dijital yardımcılarını fiziksel bir kontrol paneli üzerinden takip edebilecek. Her ne kadar ürünün adı "Codex" olsa da hedef kitlesi bugün için genel kullanıcılar değil. OpenAI'nin yazılım geliştirme platformu Codex'i kullanan profesyonel yazılımcılar için geliştirilen cihaz, kod yazma, test etme ve yapay zekâ ile birlikte çalışma süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Yaklaşık 230 dolarlık fiyat etiketiyle sınırlı sayıda satışa sunulan ürünün ticari başarısından çok, verdiği mesaj teknoloji dünyasında daha fazla konuşuluyor. Çünkü bu küçük cihaz, OpenAI'nin artık yalnızca bir yazılım şirketi olmak istemediğini gösteriyor. Son iki yıldır şirketin CEO'su Sam Altman'ın, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile ekran kavramını tamamen değiştirecek yeni nesil yapay zekâ cihazları üzerinde çalıştığı biliniyor. Pek çok kişi OpenAI'nin ilk donanım ürünü olarak bu iddialı cihazı bekliyordu. Ancak şirket daha mütevazı bir ürünle pazara çıkmayı tercih etti.



SAĞLIKTA ERKEN TEŞHİS, DAHA ÖZGÜR BİR YAŞAM

Yapay zekanın belki de en somut faydası sağlık alanında görülüyor. Oxford Üniversitesi araştırmacılarının İngiliz Kalp Vakfı desteğiyle yürüttüğü bir çalışma, koroner bilgisayarlı tomografi görüntülerinin yapay zeka ile analiz edilmesinin, bir kişinin önümüzdeki 10 yıl içinde kalp krizi geçirme riskini önceden tahmin etmeye yardımcı olabildiğini ortaya koydu. Benzer şekilde yapay zeka destekli elektrokardiyogram (EKG) analizleri, kalp ritim bozukluklarını erken aşamada tespit ederek ani kalp durması gibi riskli tabloların önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Nature Methods'ta yayımlanan bir başka çalışmada, bilim insanları binlerce hücrenin gelişimini eş zamanlı ve yüksek doğrulukla takip edebilen bir yapay zeka modeli geliştirdi. Araştırmacılar, bu modelin ileride insan hücrelerine uyarlanabileceğini ve hastalıkların belirti ortaya çıkmadan, hücresel düzeyde erken tespit edilmesine kapı aralayabileceğini belirtiyor.

Görüntüleme alanında da yapay zeka algoritmaları; MR, tomografi ve röntgen verilerini analiz ederek tümör, lezyon ve anevrizma gibi anormallikleri daha hızlı ve hassas biçimde ortaya çıkarabiliyor.

OECD verilerine göre küresel sağlık harcamalarının önemli bir kısmı yanlış teşhis, gereksiz test ve yetersiz bakımdan kaynaklanan israfla kayboluyor. Erken ve isabetli teşhise katkı sunan yapay zeka sistemlerinin, bu israfı azaltarak hem bireyin hem de sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletmesi bekleniyor.

Sağlık sektöründe yapay zeka pazarının büyüklüğünün 2026 itibarıyla önceki tahminlerin kat kat üzerine çıkarak yaklaşık 291,5 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor; bu da yatırımın ve dolayısıyla teknolojinin günlük sağlık hizmetlerine ne kadar hızlı nüfuz ettiğinin bir göstergesi.



YENİ NESİL TEKNOLOJİLERLE GELECEĞİN YETENEKLERİ

Türk Telekom, dijital dönüşümü yalnızca şebeke ve altyapı yatırımlarıyla değil, Gelişim Üssü çatısı altında yürüttüğü programlarla genç yetenekleri yapay zeka başta olmak üzere yeni nesil teknolojilerle buluşturuyor. 2026 yılında Yapay Zeka Kampı'26, dijital dönüşümün hızlandığı bugünlerde nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefiyle üniversite son sınıf öğrencileri ile mezuniyetinin üzerinden bir yıl geçmemiş, 25 yaşını aşmamış adaylara kapılarını açtı. Ön değerlendirme, online sınav ve mülakat aşamalarını geçen katılımcılar, İstanbul'da yüz yüze eğitimlerle programı tamamlıyor. Kamp boyunca katılımcılar İnsan Kaynakları ve Veri Bilimi ekipleriyle bir araya gelerek gerçek hayattan bir problem üzerinde çalışma, sektör profesyonelleriyle network kurma ve staj imkânı elde etme fırsatı buluyor. Program tamamen ücretsiz olmasının yanında katılımcıların ulaşım ve konaklama giderlerini de karşılıyor. Şirket, benzer bir modeli siber güvenlik alanında da uyguluyor. Uzun yıllardır sürdürülen Siber Güvenlik Kampı, siber saldırı, savunma, kriptoloji ve tersine mühendislik gibi konularda genç yeteneklere erken dönem eğitim imkânı sunuyor. Ayrıca 14 farklı üniversiteden yılda 500'ü aşkın öğrencinin katıldığı "Ustasından Telekomünikasyon" programıyla üniversite-sanayi iş birliği güçlendiriliyor; öğrenciler mezun olmadan sektörü yakından tanıma şansı buluyor. Mevcut çalışanların gelişimi için ise Türk Telekom Akademi devreye giriyor. Kodlama ve robotikten yabancı dil sınavlarına hazırlığa, Mikro MBA sertifika programlarından kariyer paketlerine kadar yüzlerce eğitim içeriği barındıran platform, "her zaman, her yerde öğrenme" ilkesiyle çalışanların yetkinliklerini güncel tutmayı amaçlıyor. Şirketin teknolojiyi insan odaklı bir vizyonla ele alması, sosyal fayda projelerine de yansıyor. Ocak 2026'da tanıtılan EyeMo projesi, ALS ve felç gibi kas hastalıkları nedeniyle ellerini kullanamayan bireylerin göz hareketleriyle bilgisayarlarını ve çevre ekipmanlarını kontrol edebilmesini sağlayan, tamamen yerli bir yapay zekâ destekli görüntü işleme çözümü olarak öne çıkıyor. Şirket içi operasyonlarda da yapay zekâ etkisini gösteriyor: ağdaki bir arızayı veya yoğunluğu insan müdahalesi olmadan tespit edip trafiği yeniden yönlendirebilen akıllı sistemler, operasyonel verimlilikte yüzde 26'lık bir artış sağladığı belirtiliyor. Böylece Türk Telekom, hem genç yetenekleri geleceğe hazırlayan hem de mevcut çalışanının becerilerini yeni teknolojilerle güçlendiren bütünsel bir insan kaynağı stratejisi izliyor.