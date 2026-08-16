Dijital dünyada Çanakkale Savaşı oyun tutkunları için yeniden canlanıyor

Dünya tarihinin en büyük ve en dramatik dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları, tarihî gerçekliğe sadık bir yaklaşımla geliştirilen “Gallipoli” oyunuyla dijital dünyaya taşınıyor. Oyun 20 Ağustos’ta tüm dünyada meraklılarıyla buluşacak

10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin yıl dönümünde, savaşın bizzat yaşandığı Seddülbahir Kalesi'nde gerçekleştirilen lansmanla tanıtılan bu proje, yalnızca bir eğlence aracı olmanın ötesinde tarihî mirasın korunması, küresel pazar dinamikleri ve bölgesel turizmin dijital kanallar aracılığıyla canlandırılması noktasında yepyeni bir dönemi başlatmaktadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ile dünyanın önde gelen tarihî oyun üreticilerinden BlackMill Games arasındaki bu stratejik iş birliği, tarih alanındaki uzman kurumların bilgi birikimiyle dijital oyun sektörünün küresel erişim gücünü bir araya getirerek çok boyutlu bir etki yaratmayı hedefleniyor. 20 Ağustos'ta küresel oyuncularla buluşacak olan bu macera, hem Çanakkale'nin dünya barışının sembolü olarak tanınmasını pekiştirecek hem de bölge turizmine modern çağın en yenilikçi katkısını sağlaması bekleniyor. Türk Telekom Playstore ve online satış noktalarında kullanıcıların beğenisine sunulacak.

TARİHİ OYUNLAR TURİZMİ TETİKLİYOR

Dijital oyunlar, modern dünyada kültür turizmini tetikleyen en yenilikçi ve etkili araçlardan biri haline geliyor. Tarihî oyun tutkunları, dijital ekranda saatlerce mücadele ettikleri, siperlerinde çarpıştıkları coğrafyaları fiziksel olarak ziyaret etme konusunda son derece yüksek bir eğilime sahip. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, tanıtımın 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nde yapılmasına vurgu yaparak, "Çanakkale zaferin mimarlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün o büyük kahramanları saygı ve rahmetle anıyorum. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı olarak bir hayalimizi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çanakkale'yi daha bilinir, daha tanınır yapmak adına eksik olduğumuz dijital mecrada bundan sonra var olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz" diye konuştu. Kaşdemir'e göre, dijital mecralar sayesinde Çanakkale hem Türkiye'de hem de dünya genelinde çok daha fazla merak edilen bir destinasyon haline geleceğini tahmin ediyor. Lansmanın bizzat Seddülbahir Kalesi'nde yapılması ve oyuncuların dijital kale haritasını gerçek kalenin surları altında deneyimlemesi, fiziksel miras ile dijital teknolojinin mükemmel uyumunu ortaya koyduğunu ifade eden Kaşdemir, Türk çocuklarının artık yabancı kahramanlar yerine kendi tarihî figürlerini ve millî kahramanlarını seçerek oynayabileceklerini, bunun da genç nesillerin tarihî bilincini artırarak bölgeye yönelik yerli turizm ilgisini de katlayarak artıracağını belirtiyor.

TÜRKİYE'DE İLGİ ÇOK BÜYÜK

BlackMill Games CEO'su Jos Hoebe'nin gözlemlerine göre, Çanakkale Cephesi'nin oyun dünyasındaki yansıması, diğer cephelerle kıyaslanamayacak derecede benzersiz bir toplumsal coşku ve pazar ilgisi yaratıyor. İtalya Cephesi'ni konu alan önceki oyunların lansman süreçlerinde İtalya'da ya da Fransa'da benzer bir heyecanın yaşanmadığını belirten Hoebe, Türkiye'deki bu olağanüstü ilgiyi Çanakkale'nin ülkenin adeta bir "kuruluş hikayesi" (origin story) olmasına bağlıyor. Avustralya ve Yeni Zelanda (Anzak) gibi diğer katılımcı ülkelerde dahi bu derece yoğun ve kolektif bir heyecan dalgasının bulunmadığını ifade eden Hoebe, Türkiye pazarındaki bu derin tarihî bağın, oyunun küresel başarısı ve yayılımı için muazzam bir itici güç sunduğunu vurguluyor. "Türkiye'deki insanların gösterdiği ilgi ve coşku gerçekten inanılmaz seviyede; İtalya'da veya başka bir ülkede böyle bir durumla karşılaşmadık. Bunun sebebi Gelibolu'nun bu ülke için adeta bir kuruluş hikayesi niteliği taşıması ve insanların kalbine çok yakın olmasıdır. 20 yıldır Birinci Dünya Savaşı tarihini oyunlara aktaran bir ekip olarak, bu toprakların taşıdığı derin anlamı küresel oyuncu topluluğuna aslına uygun şekilde ulaştırmaktan gurur duyuyoruz."

ARTİSTİK SÜREÇTE YAPAY ZEKASIZ SANAT

Yapay zekaya teslim edilmeyen el emeği sanatsal süreçler, aslına uygun LiDAR coğrafi verileri ve çok uluslu tarafsız anlatım, bu projeyi sadece bir bilgisayar oyunu olmaktan çıkarıp, tarihî hafızayı gelecek nesillere aktaran kalıcı bir dijital anıta dönüştürüyor. Tarihî oyun pazarının en hassas olduğu konuların başında, gerçekçiliğin yapay zeka tarafından dejenere edilmeden yansıtılması geliyor. Geliştirici ekibin artistik yaklaşımında, yapay zekanın (AI) sanatsal ve görsel süreçlerde kullanılmaması bilinçli bir tercih olarak öne çıkıyor. CEO Jos Hoebe, kod yazımı ve yazılımsal destek gibi teknik alanlarda yapay zekadan faydalanılsa da, oyunun görsel tasarımında ve artistik dünyasında yapay zekaya kesinlikle yer verilmediğini vurguluyor. Bunun temel nedeni, üretici yapay zekanın tarihî formlarda, üniformalarda ve mekân detaylarında ciddi biçimsel hatalar yapmasını örnek gösteriyor. Ekipteki Türk çalışanlar arasında yaralan Sinematik Sanatçısı Yavuz Selim Coşkun Çanakkale gibi her detayı belgelerle sabit olan bir tarihî mirasta hata lüksü olmadığını belirtirek sürece ilişkin şöyle konuştu: "Savaşın gerçek atmosferini kurabilmek için arşivlerden toplanan yaklaşık 10 bin tarihî fotoğrafı tek tek manuel olarak analiz ediliyor. Bu muazzam arşiv çalışması sayesinde, askeri üniformaların dikişlerinden silahların mekanizmalarına, siperlerin yapısından dönemin arazi dokusuna kadar her unsur aslına uygun olarak modelleniyor. Bu yüksek doğruluk düzeyine ulaşılmasında, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın sağladığı teknik destek hayati bir rol oynuyor. Alan Başkanlığı, bölgenin aslına birebir uygun modellenmesi için LiDAR taramaları, üç boyutlu mekânsal veriler, detaylı haritalar ve teknik dökümanları geliştiricilerle paylaşılıyor."

YENİLİKLERİN ÇIKIŞ ADRESİ PLAYSTORE

Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı cephelerinden biri olan Çanakkale Muharebeleri'ni konu alan yeni oyun Gallipoli, 20 Ağustos 2026'da dünya genelinde oyuncularla buluşuyor. Oyun; PC (Steam ve Epic Games Store), PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında satışa sunulacak. Türk Telekom'un dijital oyun mağazası Playstore (playstore.com), PC ve konsol oyunlarını internet faturasına 12 aya varan taksitle sunan bir platform olarak, çıkış günü bu tarz yeni yapımları da kataloğuna ekleyerek oyunculara sunuyor.

Verdun, Tannenberg ve Isonzo gibi Birinci Dünya Savaşı temalı gerçekçi yapımlarıyla tanınan Hollandalı stüdyo BlackMill Games tarafından geliştirilen Gallipoli, serinin yeni halkası olarak Osmanlı cephesine özel bir odaklanma sunuyor. Yapım, Çanakkale ve Mezopotamya cephelerindeki Osmanlı ile İngiliz İmparatorluğu kuvvetleri arasındaki çatışmaları, 25'e 25 kişilik büyük ölçekli muharebelerle canlandırıyor.

Geliştirici ekip, Türk oyuncular için özel bir jest yaparak oyuna atmosfere uygun bir Türkçe hücum marşı besteletti. Ayrıca oyun, tamamen Türkçe arayüz, altyazı ve seslendirme desteğiyle piyasaya sürülecek; bu da özellikle yerli oyuncular için dikkat çeken detaylardan biri.