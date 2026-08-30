Meta’ya Türkiye’de caydırıcı ceza yok

Çocukların sosyal medyada geçirdiği süre her geçen gün artıyor. ABD ve Avrupa, çocukları dijital bağımlılıktan korumak için platformlara ağır cezalar ve sıkı kurallar getirirken, Türkiye de 15 yaş sınırını yasalaştırdı. Ancak ülkemizde bugüne kadar kesilen cezalar, bu şirketler için caydırıcı olacak seviyeye ulaşmadı

Çocuklarımızın dijital platformlarda tamamen yalnız bıraktık. Anneler babalar, medya, kamu kurumları tutarlı bir mücadele yürütemediği için çocuklar dijital medyaya sadece bağımlı hale geldi. Peki dünyada durum nasıl? Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, çocukları ve gençleri bağımlı hale getirecek şekilde platform tasarladığı iddiasıyla ABD'de 29 eyaletin açtığı davada 16.68 milyar dolara varan bir uzlaşmaya vardı. Üç yıllık hukuki sürecin sonunda Meta; günlük kullanım sınırı, gece erişim kısıtlaması ve güçlendirilmiş yaş doğrulaması gibi taahhütler altına girdi. Sürecin gölgesi Avrupa'da da büyüyor; AB, Meta ve TikTok'u Dijital Hizmetler Yasası kapsamında soruşturuyor. Türkiye ise Mayıs 2026'da yürürlüğe giren düzenlemeyle sosyal medyada 15 yaş sınırını yasalaştırdı.

AVRUPA'DA BASKI ÇIĞ GİBİ...

Atlantik'in öte yakasında Avrupa Birliği, Meta'yı mahkeme salonundan çok düzenleyici mercek altında tutuyor. Avrupa Komisyonu, Mayıs 2024'te başlattığı resmi soruşturma kapsamında 29 Nisan 2026'da, Meta'nın Instagram ve Facebook'ta 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini engellemekte yetersiz kaldığına dair ön bulgularını açıkladı.

Komisyonun değerlendirmesine göre platformların kullanım şartlarında yer alan asgari 13 yaş sınırı pratikte etkili şekilde uygulanamıyor; kullanıcıların hesap açarken yaşını yanlış beyan etmesi kolay, 13 yaş altı bir kullanıcının varlığını platforma bildirme süreci ise karmaşık. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Kopenhag'da düzenlenen Avrupa Yapay Zeka ve Çocuklar Zirvesi'nde, TikTok'un bağımlılık yaratan arayüz unsurları ile Meta'nın yaş doğrulamasındaki zayıflıklara karşı Birliğin daha agresif adımlar atacağını duyurdu. Süreç henüz 'ön bulgu' aşamasında olsa da, ihlal resmen tespit edilirse Meta, Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında küresel yıllık cirosunun yüzde 6'sına kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek. Benzer soruşturmalar TikTok ve X'i de kapsıyor. Nitekim AB'nin TikTok'a kullanıcı verilerini Çin'e aktardığı gerekçesiyle 530 milyon Euro, X'e ise DSA ihlali gerekçesiyle 120 milyon Euro ceza kesmişti. Komisyon ayrıca yıl sonuna kadar birlik genelinde 13 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı öngören yeni kurallar ile gizlilik odaklı bir AB çapında yaş doğrulama sistemi üzerinde çalışıyor.

GEREKÇE ÇOCUKLARI KORUYAMAMAK!

Türkiye'de Meta çocuk güvenliği konusunda cezaya çarptırıldı, fakat ölçek ABD ve Avrupa'yla kıyaslanamayacak kadar küçük. O yüzden daha pervasız. Elde ettiği ciro reklam geliri açısından neredeyse Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Aralık 2024'te Meta'ya doğrudan çocukları koruyamadığı gerekçesiyle ceza kesti. Soruşturma, 18 yaş altı kullanıcıların gizli modda açtığı Instagram hesaplarının işletme hesabına çevrilerek herkese açık hâle gelmesini ve bu yolla çocukların verilerinin ifşa olmasını konu alıyordu. KVKK, Meta'nın veri korumada yetersiz kaldığını tespit ederek 2,5 milyon TL, hesapların kolayca herkese açık hâle getirilebilmesine karşı önlem alınmaması nedeniyle de ayrıca 9 milyon TL olmak üzere toplam 11,5 milyon TL idari para cezası uyguladı. Bu son derece etkisiz bir ceza. Türkiye, mahkeme sürecini beklemeden düzenleyici adımı Meta'nın ABD'deki uzlaşmasından önce attı. 1 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7578 sayılı kanunla 5651 sayılı İnternet Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Düzenlemeye göre sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu kuralın uygulanabilmesi için yaş doğrulama sistemleri dahil gerekli teknolojik tedbirleri almakla yükümlü olacak. Kanun, platformlara açık ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sunma, satın alma ve üyelik gibi işlemleri ebeveyn onayına bağlama, kullanım süresini izleme ve sınırlandırma yükümlülüğü de getiriyor.



16.68 MİLYAR DOLARLIK TARİHİ UZLAŞMA FATURASI ÇIKTI

Türkiye'de komik sayılabilecek cezalar ödeyen META, ABD'de uzlaşmanın ağır faturasını ödeyecek. Sigara bağımlılığı gibi yeni bağımlılıklara ABD ilk faturayı kesiyor. AB cezaları kapıda bekliyor. Türkiye bu süreçte henüz kayda değer cezalar kesemedi. O yüzden dijital kurtlar cezayı küçük maliyet kalemi gibi görebiliyor. İşte tarihi uzlaşmanın kronolojisi.

❙ EKİM 2023: Aralarında California, New York ve Colorado'nun da bulunduğu çok sayıda ABD eyaleti, Meta'ya karşı federal dava açtı. Eyaletler, şirketin sırf reklam geliri artırmak amacıyla gençleri ve çocukları platformlarına bağımlı hale getirecek tasarımlar kullandığını, bunun gençlerin ruh ve beden sağlığına verdiği zararı bilmesine rağmen kamuoyunu yanılttığını öne sürdü.

❙ 2024-2025 ARASI: ABD genelinde eyaletler, okul bölgeleri ve bireysel kullanıcılar tarafından Meta, TikTok, YouTube ve Snap'e karşı binlerce ayrı dava açıldı; bu davalar kısmen tek bir çoklu-bölge davasında (MDL) birleştirildi.

❙ MART 2026: Bu kapsamda görülen ilk bireysel tazminat davasında Meta ve YouTube, bir davacıya 6 milyon dolar ödemeye mahkûm edildi — sürecin ilk somut mahkûmiyet kararıydı.

❙ AĞUSTOS 2026 BAŞI: New Mexico eyalet mahkemesi, çocuk kullanıcıların ruh sağlığına zarar verildiği gerekçesiyle Meta'yı ayrı bir davada yüksek miktarda tazminata mahkûm etti; bu karar şirketin toplam sorumluluk riskinin boyutunu gözler önüne serdi.

❙ AĞUSTOS 2026 ORTASI: Oakland'daki federal davanın esas duruşmaları başladı. Yargılamanın ikinci haftasında savcılar, Meta avukatları, şirketin eski çalışanı Arturo Bejar ve Instagram Başkanı Adam Mosseri ifade verdi. Bu sırada Meta'nın iç değerlendirmelerine göre, davanın kaybedilmesi hâlinde şirkete kesilebilecek toplam cezanın 1.4 trilyon dolara kadar çıkabileceği, bu tutarın şirketin piyasa değerine yakınlığının Meta'yı uzlaşmaya yönelttiği bildirildi.

❙ 26 AĞUSTOS 2026: Meta ile eyalet başsavcıları arasındaki uzlaşma dilekçesi, davayı yürüten Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers'ın onayına sunuldu.

Meta; genç kullanıcılar için günlük kullanım sınırları, gece erişim kısıtlamaları, güçlendirilmiş yaş doğrulama sistemleri ve ebeveyn denetim araçlarını devreye almayı taahhüt etti.

❙ 27 AĞUSTOS 2026: Uzlaşmanın nihai çerçevesi netleşti. Buna göre platformlarda varsayılan olarak günlük kullanım süresi sınırı devreye girecek, okul saatlerinde bildirimler durdurulacak, gece saatlerinde uygulama kullanımı otomatik olarak engellenecek ve bu kısıtlamayı yalnızca ebeveynler kaldırabilecek.



13 yaş altı kullanıcıların tespiti için yaş doğrulama sistemi güçlendirilecek ve taahhütlerin denetimi için bağımsız bir denetçi atanacak. Anlaşmanın mali büyüklüğünün 16.68 milyar dolara kadar ulaşabileceği, bu tutarın büyük bölümünün eyaletlere gençlerin çevrim içi güvenliğini finanse etmek üzere on yıllık bir süreye yayılarak aktarılacağı bildirildi. Meta, süreç boyunca kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmeye devam etti ve davacılara karşı herhangi bir sorumluluğu kabul etmedi. Şirket, bireysel yaralanma iddialarıyla devam eden diğer davalarda mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.



EKRAN BAĞIMLILIĞI GİTGİDE BÜYÜYOR

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 91,3'ü internet, yüzde 66,1'i sosyal medya kullanıyor;

11-15 yaş grubunda sosyal medya kullanım oranı yüzde 82'ye, düzenli kullanım oranı ise yüzde 96,9'a çıkıyor. Türkiye'de 21,8 milyon çocuğun yaşadığı bu tabloya karşılık Türk Telekom, McAfee iş birliğiyle geliştirdiği Güvenli Aile paketiyle ebeveynlere ekran süresi sınırlama ve içerik denetim aracı sunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması'na göre 6-15 yaş grubundaki çocukların internet kullanım oranı 2021'de yüzde 82,7 iken 2024'te yüzde 91,3'e yükseldi. Aynı yaş grubunda sosyal medya kullanan çocukların oranı yüzde 66,1'e ulaşırken, 11-15 yaş grubuna bakıldığında bu oran yüzde 82'ye çıkıyor. Sosyal medya kullanan çocukların yüzde 96.9'u bu kullanımı düzenli olarak sürdürüyor.

TÜİK'in 2024 sonu itibarıyla açıkladığı verilere göre Türkiye'de 0-17 yaş grubunda toplam 21,8 milyon çocuk bulunuyor. Bu da yukarıdaki oranların karşılığı olan çocuk kitlesinin büyüklüğünü ortaya koyuyor.

TÜİK'in 2025 Zaman Kullanım Araştırması ise toplumda genel sosyal medya kullanım süresinin bir önceki döneme kıyasla yaklaşık iki katına çıktığını gösterdi.

YASAL SINIRLAMALAR DEVREYE GİRİYOR

Platforma bağlı olarak bazı özellikler Windows, Android ve iOS'ta farklılık gösterebiliyor ya da belirli işletim sistemlerinde desteklenmeyebiliyor.

Bu tür ticari çözümlerin yanı sıra artık yasal zorunluluk da devreye giriyor. 1 Mayıs 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına, ebeveynlerin çocukların sosyal medyada geçirdiği süreyi izleyip sınırlandırabilmesini, hesap ayarlarını denetleyebilmesini ve ücretli işlemleri onaylarına bağlayabilmesini sağlayacak ebeveyn kontrol araçları geliştirme yükümlülüğü getirildi; düzenlemenin fiilî uygulaması 1 Kasım 2026'da başlayacak.

Türkiye böylece, Avustralya (16 yaş, Aralık 2025) ve Fransa (15 yaş, Eylül 2026) ile birlikte, çocukların sosyal medya erişimini yasal olarak sınırlayan ülkeler arasına giren üçüncü ülke konumunda.

Bu tabloya karşılık, Türk Telekom'un dijital güvenlik şirketi McAfee ile birlikte geliştirdiği Güvenli Aile paketi, ebeveynlere çocukların dijital kullanımını yönetebilecekleri bir araç seti sunuyor. Hem mobil hem sabit internet üzerinden, PC ve mobil cihazlara kurulabilen uygulama şu işlevleri içeriyor:

Ekran süresi sınırlama: Ebeveynler, çocukların cihaz ve uygulama kullanım sürelerini belirleyip sınırlandırabiliyor.

İçerik ve uygulama engelleme: Çocuklar için uygun olmayan internet içerikleri ve uygulamalar engellenebiliyor.

Kullanım raporlama: Çocukların dijital uygulama ve platformlardaki işlemleri ebeveyn tarafından görüntülenebiliyor, cihaz kullanımına dair düzenli raporlar sunuluyor.

Konum takibi: Uygulama, çocuğun bulunduğu konuma dair bilgi de sağlıyor.