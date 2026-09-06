Dünya çocuklara yapay zeka eğitiminde frene bastı

New York, Norveç, İtalya ve dünyanın en gelişmiş şehirleri ve ülkeleri küçük yaştaki çocukları yapay zekadan uzak tutarken, Türkiye’de özel okullar yapay zeka eğitimini bir pazarlama fırsatına çeviriyor. Yabancı dilde yaşanan “geride kalma” korkusu şimdi yapay zekada tekrarlanıyor

Teknoloji dünyasındaki hızlı değişim duygusu, ortaya çıkan yeni nesil teknolojiler, her yeni yazılım güncellemesi, yeni cihazlar ve elbette bunların en sık pazarlandığı sosyal ağlar bize sürekli bir şeyleri kaçırma duygusu yaşatıyor. Ailelerin "aman çocuğum bir şeyleri kaçırmasın" duygusu yabancı dilde olduğu gibi yapay zekada da kendisini gösteriyor. Özel okullar pazarlama tutkusuyla yapay zekaya sarıldığını görüyoruz. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı da hızlı harekete geçmeye çalışıyor. Oysa özellikle ilk, orta ve lise eğitiminde yapay zekada gecikme duygusu tamamen köpürtme. Yani yapay zeka pek çok endüstriyi dönüştürürken seferberlik hareketi şart ancak öncelikleri şaşırmak şartıyla. Türkiye acilen üniversitelerin eğitim konusunda araştırmalara başlaması kaçınılmaz bir ihtiyaç. Bunun altında yatan sosyolojik dürtüyü görmek zor değil: Türkiye'de pek çok aile ve özel okul, çocuğun kendi yaşamış olmadığı bir avantajı erken yaşta sunma refleksiyle hareket ediyor. Yabancı dil kursundan robotik kulübüne, kodlama derslerinden şimdi yapay zeka okuryazarlığına kadar uzanan bir liste bu. Sorun, bu dürtünün kendisinde değil; sorun, aracın niteliği sorgulanmadan, sırf "geride kalmama" kaygısıyla sınıfa sokulmasında. Dünyadaki gelişmeler de bu yönde.

NEW YORK MORATORYUM İLAN ETTİ

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 3 Eylül 2026'da şehrin kamu okullarında 2-K'dan 8. sınıfa kadar (yaklaşık 600 bin öğrenciyi, sistemin üçte ikisini) kapsayan bir yıllık üretken yapay zeka moratoryumu ilan etti. Karar, ülkenin en büyük kamu okul sisteminde bugüne kadar getirilen en kapsamlı öğrenci yönelimli yapay zeka kısıtlaması olarak tanımlanıyor. Mamdani'nin gerekçesi net. Çocukların öğrenmesi ve gelişmesi için öğretmenlere ve insani bağlantıya ihtiyacı var. Akranlarıyla birlikte beceri geliştirmeleri, eğitimcilerle ilişki kurmaları ve zor problemlerle kendi başlarına boğuşmaları gerekiyor. Şehir yönetimi, şirket sponsorluğundaki araştırmalar dışında küçük ve orta yaş grubu öğrenciler için ikna edici bir fayda kanıtı görmediğini de açıkça belirtti. Oysa New York'un durduğu nokta tam olarak burası: Mamdani, kanıt olmadan teknolojiyi çocuklara dayatmanın "inovasyon" ile karıştırılmaması gerektiğini söylerken, esasen ebeveynlerin ve okulların bu FOMO (kaçırma korkusu) dürtüsüne karşı bir uyarı yapıyor.

BÜYÜK RİSK TAŞIYOR

New York'un kararı yalnız değil. Aslında Avrupa'nın çizdiği çizgiyi takip ediyor. Norveç, üretici yapay zekayı ilkokullarda Haziran 2026'da tamamen yasaklayan ilk ülke oldu. Başbakan Jonas Gahr Store, gerekçesini açık koydu: Teknoloji, çocukların okuma, yazma ve temel matematikte atlamaması gereken kritik gelişim basamaklarını atlamasına yol açma riski taşıyor. İtalya ise daha yumuşak ama yine de bağlayıcı bir model seçti; Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan 132/2025 sayılı kanunla, 14 yaş altındaki çocukların yapay zeka araçlarını kullanabilmesi için ebeveyn onayını zorunlu kıldı. Avrupa Birliği'nin kendi Yapay Zeka Yasası (AI Act) ise doğrudan okulların öğrenciler üzerinde kullandığı sistemleri hedef alıyor. Yasa, öğrenci kabulüne, yerleştirmeye, öğrenme çıktılarının değerlendirilmesine veya sınav sırasında davranış izlemeye yönelik yapay zeka uygulamalarını "yüksek riskli" kategorisine sokuyor ve bunlara sıkı şeffaflık ile hesap verebilirlik yükümlülüğü getiriyor.



MİT'DEN BİLİŞSEL BORÇ ARAŞTIRMASI ÇOCUKLARA ETKİSİNİ ORTAYA KOYUYOR

Temkinli yaklaşımların arkasında somut bulgular da var. MIT Media Lab'in 2025'te yayımladığı ön çalışma, bir denemede katılımcıları üç gruba ayırdı. Yalnızca kendi bilgisiyle yazan grup, arama motoru kullanan grup ve yapay zeka sohbet botu kullanan grup. Sonuç çarpıcıydı: Beyin bağlantısallığı, dışarıdan alınan desteğin miktarıyla doğru orantılı biçimde zayıflıyordu. Yalnızca kendi bilgisiyle yazan grup en güçlü ve en geniş sinirsel ağı gösterirken, yapay zeka desteği alan grup en zayıf genel bağlantıyı sergiledi. Araştırmayı yürüten bilim insanı Nataliya Kosmyna, bu durumu "bilişsel borç" olarak adlandırdı. Kısa vadede zihinsel çabayı erteleme alışkanlığının, uzun vadede yaratıcılığı aşındırabileceği ve kişiyi manipülasyona karşı daha savunmasız hale getirebileceği bir örüntü. Araştırmacılar, bu riskin özellikle bilişsel ve sosyal kapasiteleri henüz gelişim aşamasında olan çocuklarda daha belirgin olabileceğine dikkat çekiyor.



TÜRKİYE'DE EKSİĞİ TAMAMLAMA KAYGISI VE MODA DAVRANIŞ

Aynı haftalarda Türkiye'de tablo taban tabana zıt bir yöne işaret ediyor. Özel okullar, 2026- 2027 eğitim-öğretim yılına "yapay zeka okuryazarlığı" programlarını ilk kez tanıtarak giriyor. Örneğin Ankara'daki köklü bir özel okul zinciri, 4'üncü sınıftan 8'inci sınıfa kadar öğrencilere yönelik bir yapay zeka okuryazarlığı programını bu yıl devreye almayı duyurdu. Yani tam olarak New York'un "kapıyı kapattığı" yaş aralığı. Bu tek örnek değil; eğitim teknolojisi çevrelerinde Türkiye, yapay zekanın en hızlı benimsendiği sektörlerden biri olarak anılıyor ve bu benimseme ortaokul ve lise düzeyindeki STEAM programlarına kadar iniyor. Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi tedbirleri, teknolojiye karşı çelişkili bir refleksi gösteriyor. 2026 LGS'de sınav güvenliğini artırmak için yapay zeka destekli görüntü işleme sistemleri kuruluyor. Yani bakanlık, yapay zekayı sınav hilesini önlemek için kullanırken, öğrencilerin sınıfta bu araçlara ne ölçüde ve nasıl erişeceğine dair kapsamlı, bağlayıcı bir yaş sınırı politikası ortaya koymuş değil. Cep telefonu yasağı gibi somut, uygulanabilir kurallar varken, yapay zeka konusunda esas ağırlık "dijital esenlik" ve farkındalık içerikleri gibi yumuşak tedbirlere bırakılmış durumda.Türkiye'nin kendi dilinde yeterince güçlü eğitilmemiş modellerin küçük yaşta sınıfa girmesi ayrı bir katman risk taşıyor. Bir dil modeli, baskın olarak İngilizce ve büyük ölçekli veriyle eğitildiğinde, Türkçenin deyimlerini, kültürel referanslarını ve düşünce kalıplarını tam yakalayamayabilir. Bu da erken yaşta dil ve düşünce gelişimini şekillendiren bir araçla çocuğun temas etmesi anlamına geliyor.



SİBER GÜVENLİK KAMPI ALTINCI YILINDA

Türk Telekom, siber güvenlik ve veri farkındalığı konusunda hem gençlere yönelik kariyer programları hem de kurum içi eğitimlerle kapsamlı bir

Türk Telekom'un en köklü programlarından Siber Güvenlik Kampı, bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Kamp, Türk Telekom Gelişim Üssü çatısı altında 11-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi ve stajı olmayan, aktif çalışmayan lisans üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine açık tutuldu. Katılımcılar, 10 gün boyunca çevrimiçi ve yüz yüze teknik eğitimlerin yanı sıra kişisel ve mesleki gelişimi destekleyen içeriklerle bir araya geldi. Eğitim kapsamında siber saldırı, savunma, kriptoloji, tersine mühendislik, ağ ve sistem güvenliği, sızma testleri, adli bilişim, sosyal mühendislik ve zararlı yazılım analizi gibi başlıklar yer alıyor. Kampı başarıyla tamamlayanlara "Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı Eğitim Sertifikası" veriliyor ve katılımcılar, sistemlerdeki açıkları bulmaya çalıştıkları "Capture the Flag" yarışmalarında yeteneklerini sınıyor.

BÜYÜK VERİ KAMPINDA EĞİTİM

Şirket bu yıl, veri farkındalığına yönelik yeni bir adım daha attı. Türk Telekom, ilk kez Büyük Veri Kampı'nı hayata geçirdi; veriyi analiz etme, yorumlama ve stratejik karar alma süreçlerinde uzmanlaşmak isteyen genç yetenekleri hedefleyen program, veri biliminde iz bırakmak isteyenlere yönelik tasarlandı. Programlar sadece gençlere yönelik değil. Şirket, çalışanlarına düzenli aralıklarla iç eğitimler veriyor: Bu eğitimler iç denetimlerin bir parçası olarak düzenli periyotlarla gerçekleştiriliyor ve tüm çalışanların güncel siber tehditlere karşı bilinçlenmesi sağlanıyor; ayrıca üçüncü taraf iş ortakları ve tedarikçiler de güvenlik farkındalık programlarına dahil ediliyor. Kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinliklerin geliştirilmesine yönelik ayrı eğitimler de düzenleniyor. Şirketin siber güvenlik altyapısı da giderek büyüyor: 2024 yılında siber olay müdahale ekipleri toplam 14.792 olaya yanıt verdi ve 7/24 hizmet veren Siber Güvenlik Merkezi, kurumların güvenlik mimarilerini güçlendirmeye devam ediyor.