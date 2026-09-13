Dokunmatik ekrandan sesli komutlara Katlanabilir ekranların yeniden doğuşu

Katlanabilir ekranlar açıldıkça tablete, katladıkça akıllı telefona dönüşen ekranlarıyla yeni bir kullanıcı deneyimi senaryosu yazıyor. Tek başına dokunmatik ekran değil, ses yeni bir arayüze dönüşürken tüm cihazlar yapay zeka ile yeniden deneyimini şekillendiriyor

Apple iPhone Duo ile katlanabilir ekranlı telefonlara giriş yapması çok konuşuldu. Katlanabilir ekran fikri aslında akıllı telefonlardan çok önce doğdu. 2008 yılında Nokia, Cambridge Üniversitesi ile birlikte "Morph" adını verdiği bir konsept sergiledi. Bu, nanoteknoloji tabanlı esnek malzemelerle geleceği hayal eden bir tasarım çalışmasıydı, gerçek bir ürün değildi. Beş yıl sonra, 2013'te Samsung, CES fuarında "Youm" adını verdiği esnek OLED panelleri tanıttı. Bu, ticari olarak üretilebilir ilk esnek OLED konseptiydi ve Samsung'un sonraki altı yıl boyunca bu teknolojiye yapacağı büyük yatırımın ilk kamuya açık işaretiydi. Herkesin beklediği isim Samsung ya da Huawei olsa da, katlanabilir telefonu piyasaya ilk süren firma o zamana kadar pek bilinmeyen Çinli bir şirket olan Royole oldu. Kasım 2018'de duyurulan ve CES 2019'da geniş kitlelere gösterilen FlexPai, 7.8 inçlik tek parça bir AMOLED ekrana sahipti ve bu ekran dışa doğru katlanıyordu. Royal bir ürünü ilk çıkaranın her zaman mutlu olmadığının kanıtı oldu. Burada kritik soru en iyi deneyimi yani ölçeklemeyi başaracak ürün oldu.

ÖNCE PANEL SONRA ÜRÜN VE ÖLÇEK

Samsung Galaxy Fold teknik olarak "ilk" değildi, ama kitlesel üretimi mümkün kılan cihaz oldu ve bu ayrım oldukça önemli. Samsung, kendi Samsung Display birimi üzerinden esnek OLED panel üretiminde bir ölçek ekonomisi kurdu. Bugün dünyadaki katlanabilir OLED panellerin büyük çoğunluğu hala bu fabrikalardan çıkıyor. İlk Fold, plastik kaplamalı ekranı yüzünden ciddi bir dayanıklılık skandalı yaşadı. gazeteciler cihazı daha birkaç gün içinde bozdu ve lansman aylarca ertelendi. Samsung bu dersten yola çıkarak "Ultra Thin Glass" yani ultra ince cam teknolojisini geliştirdi. Samsung'un panel üretimindeki bu ölçek avantajı, zamanla diğer markaların da kendi katlanabilir telefonlarını çıkarmasını mümkün kıldı: aynı yıl gelen Huawei Mate X, yine 2019'da klasik flip telefonu katlanabilir ekranla yeniden yorumlayan Motorola Razr, ve ardından Oppo, Xiaomi ile 2023'te sahneye çıkan Google Pixel Fold gibi üreticiler kendi modellerini piyasaya sürdü. Çoğu doğrudan ya da dolaylı olarak Samsung Display'in panel teknolojisine dayanıyordu.

SEMBOLİK BİR EŞİK

2023-2025 arasında panel üretim verimliliği arttıkça fiyatlar nispeten geriledi, cihazlar incelip hafifledi. Ve nihayet 2026'da Apple'ın iPhone Duo ile bu pazara girmesi, sektörün en büyük oyuncusunun katılımıyla katlanabilir formu nişten çıkarıp gerçek anlamda ana akıma taşıyan sembolik bir eşik olarak görülüyor. Katlanabilir ekranın fikri Nokia'dan, öncüsü çinli Royole, kitleselleştiren Samsung ve ana akıma taşıyanın ise Apple olması bekleniyor. Ancak asıl ana akım yapay zeka teknolojisiyle gelecek. Apple Siri AI ile en iyi deneyimi oluşturmaya çalışacak.

TEK ELLE KULLANIMDAN SİRİ AI ARAYÜZÜNE

Katlanabilir ekranlar gündem Apple, 9 Eylül 2026'da tanıttığı ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo ile şirketin on beş yıldır savunduğu "tek elle kullanım" ilkesinden en uzak noktaya ulaştı. Ama bu kez elindeki koz farklı: dokunmatik ekran değil, yapay zekâ destekli ses arayüzü Siri AI. Türkiye'de yeni iPhone Duo'yu tüketiciler Türk Telekom mağazalarında 23 Ekim'den itibaren deneyimleme şansı bulacaklar. Türk Telekom kampanyalarıyla ekim ayında satışa sunulacak cihazlara mağazalarda deneyimleme şansı da sunulacak.

2010 yılında Steve Jobs, büyük ekranlı Android telefonları sahnede küçümserken bir cümle söylemişti: kimse cebine bir "Hummer" sığdırmak istemez. Jobs'a göre iPhone'un başarısının sırrı, ekranın başparmağın her noktaya ulaşabildiği bir sınırın içinde kalmasıydı. 3,5 inçlik ekran, ona göre bir kısıtlama değil, tasarımın kendisiydi. Dokunmatik arayüzün insan eliyle kurduğu o dolaysız ilişkiyi bozmayan tek ölçüydü. Bu felsefe, Jobs'ın 2011'deki ölümünden sonra bile birkaç yıl daha yaşadı. iPhone 5'in 2012'de sadece boyunu uzatıp genişliğini sabit tutması, bu direncin son kalesiydi. Ama pazar, felsefeden daha güçlü çıktı: Samsung'un "phablet" kategorisi ciddi satış rakamlarına ulaşınca Apple, 2014'te iPhone 6 ve 6 Plus ile o sınırı resmen terk etti. Ekran büyüdükçe, "tek elle kullanım" ilkesi yavaş yavaş bir nostaljiye dönüştü. iPhone Duo, Apple'ın on beş yıl önce Jobs'ın çizdiği "elin sınırları içinde kalan ekran" ilkesini tamamen tersine çevirirken, bu tersine çevirmeyi meşrulaştıracak yeni bir denge arıyor: dokunuşun yerini kısmen sesin aldığı bir arayüz. Bu bahsin kazanılıp kazanılmadığını, 23 Ekim'den sonra kullanıcıların günlük deneyimi belirleyecek.

SESİN ARAYÜZ OLDUĞU BİR DENEYİM

iPhone Duo'yla birlikte tanıtılan yeni Siri AI, Apple Intelligence'ın cihaz üzerinde çalışan modelleri ve Private Cloud Compute altyapısıyla destekleniyor. Ama asıl fark, Siri'nin artık ekranda görüneni "anlayabilmesi" ve farklı uygulamalardaki bağlama duyarlı bilgiyle daha isabetli yanıtlar üretebilmesi. Bunun katlanabilir ekranla kesiştiği nokta ilginç: kullanıcı, geniş iç ekranda bir tarafta Siri AI ile konuşurken diğer tarafta bir uygulamayı açık tutabiliyor. iOS'a ilk kez gelen Split View özelliği bunu mümkün kılıyor. Yani ekran büyüdükçe ortaya çıkan "bu kadar geniş yüzeyi tek elle nasıl yöneteceğim" sorusuna Apple'ın cevabı, elin işini kısmen sesle paylaştırmak. Bu, Jobs döneminin felsefesiyle taban tabana zıt bir çözüm değil, aslında onun mantığının bir devamı: Jobs, "ekran elin doğal sınırının dışına çıkmasın" diyordu. Apple bugün ise "ekran büyüsün, ama elin yapması gereken her şeyi ses üstlensin" diyor. Kısıtlama ortadan kalkmıyor, yalnızca dokunmadan sese kayıyor. iPhone Duo'nun bir ekranında Türk Telekom Tivibu platformunda film ya da tivibu spor kanalını izlerken mesajları okumak veya sosyal medya paylaşımlarını takip etmek mümkün.

İŞLEMCİ KÜÇÜLDÜ PİL BÜYÜDÜ

Bu tür bir hibrit deneyim. Aynı anda büyük ekran, çoklu pencere, cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ modelleri ve sürekli bağlamsal Siri işlemesi ciddi bir işlem gücü gerektiriyor. Apple'ın bu iş için hazırladığı A20 Pro çipi, hem geleneksel CPU/GPU performansını hem de yapay zekâ işlemleri için kritik olan Nöral Motor kapasitesini büyütüyor. Cihaza eşlik eden 12 GB RAM de, birden fazla uygulamanın ve arka planda çalışan AI modellerinin aynı anda bellekte tutulabilmesini sağlıyor. Bu, tesadüf değil: Apple'ın yapay zekâyı bulut yerine mümkün olduğunca cihaz üzerinde (on-device) çalıştırma stratejisi, gizlilik vaadinin yanı sıra gecikmesiz bir Siri deneyimi için de zorunlu. Katlanabilir bir ekranda kullanıcının sesle anlık etkileşime girmesi bekleniyorsa, bu etkileşimin sunucuya gidip gelen bir gecikmeyle değil, anında gerçekleşmesi gerekiyor ve bu yükü taşıyacak olan da A20 Pro. iPhone 18 Pro ailesi de Eylül ayında Türkiye'de vitrinlere çıkacak. Türk Telekom mağazalarında ve online satış kanalında finans modeliyle tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor.

FİYAT TEK BELİRLEYİCİ DEĞİL

Verilere bakıldığında ortada hem risk hem fırsat var. Fırsat tarafında: Apple, katlanabilir telefon pazarına Samsung'dan yedi yıl sonra giriyor ama bu kez sadece "daha büyük ekran" değil, "ekranı sesle yöneten bir işletim sistemi" vaat ediyor. Rakiplerinin henüz net biçimde sunmadığı bir fark. Risk tarafında ise: Siri AI'nın bu düzeydeki bağlamsal anlama yeteneği henüz kullanıcı tarafından test edilmedi, ve tarihsel olarak Apple'ın sesli asistan tarafındaki icraatı, donanım tarafındaki icraatı kadar güçlü olmadı.

Ayrıca fiyat da bu denklemin bir parçası: ABD'de 1.999 dolardan, Türkiye'de 229.999 liradan başlayan iPhone Duo, Apple'ın şimdiye kadar sattığı en pahalı iPhone konumunda. Bu fiyatı haklı çıkaracak olan şey, sadece katlanan bir cam parçası değil, o camın üzerinde çalışan yapay zekânın günlük kullanımda gerçekten fark yaratıp yaratmayacağı olacak.