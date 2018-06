Davulcu Manolo’nun dramı

Adı Manuel Cacares Artesero ama onu dünya “Davulcu Manolo” olarak tanıyor. İspanyol Milli Takımı’nın peşinde 40 yıldır koşturan Manolo’nun davulunu Rusya’da tribüne sokmadılar ve bakın neler oldu...

Yedi yıl önce tanıştım Manolo ile. Valencia'da Barcelona ile Real Madrid'in Kral Kupası finali öncesinde Mestella Stadyumu'nun karşısında tıklım tıklım kafesinde taraftarların sürekli hatıra fotoğrafı çektirdiği adamdı. "Manolo el del bombo" Davulcu Manolo, İspanya'nın en ünlü taraftarı. Ne Real Madrid'i ne de Barcelona'yı tutuyor, onun en büyük tutkusu İspanyol Milli Takımı. 40 yıldır davuluyla yollara düşüyor ve İspanya'nın oynadığı her maçta tribünde davuluyla mutlaka ekrana geliyor. Manuel Cacares Artesero, İspanya'nın kuzey batısında Aragon bölgesinde Huesca'da doğmuş. "Kasabada davul çalan çok insan vardı, çocukken onlardan etkilendim" diyen Manolo, kasaba takımlarının maçlarında davul çaldıktan sonra İspanyol Milli Takımı'nın peşine düşmüş. 1979'da Kıbrıs ilk deplasmanı. Asıl hikaye ise ülkesinde düzenlenen 1982 Dünya Kupası. Otostopla maça giden, 16 bin kilometre yapan Manolo cebinde beş kuruş yokken bile bu tutkusundan vazgeçmemiş. Bir gün milli takımla gittiği deplasmandan döndüğünde eşinin çocuklarını alıp onu terk ettiğini öğrendiğinde bile vazgeçmemiş bu sevdasından. Valencia'daki kafesi futbol müzesi gibi.



BAZEN TEK BAŞINAYDI

Davulcu Manolo'nun Kral Carlos ile hatıra fotoğrafından, İspanya'nın son 30 yılında milli formayı giymiş futbolcularla karelere, imzalı formalara ve eskiyip duvarlara asılmış davullara bakınıp bekliyor taraftarlar Mestella'daki maçları. Malum İspanya, 2008'e kadar bir başarısı olan milli takım değil. Çileli yılların adamı aslında Davulcu Manolo. "İspanya tribününde 20 kişi olurduk en fazla, bazen tek başıma davul çalardım. Şimdi başarılar geldikten sonra taraftar da milli takımın peşine düştü" diye anlatıyor o günleri. 2010 Dünya Kupası'na Güney Afrika'ya giden ve hastalanınca ülkesine dönmek zorunda olan Davulcu Manolo'yu tedavi ettiren de İspanyol Futbol Federasyonu. 40 yıllık serüvenin son döneminde zaten federasyon bütün masraflarını karşılar olmuş Manolo'nun. Milli takımın kamp tesislerine girişi serbest, takımla aynı uçakta yolculuk yapabiliyor ve resmi delegasyon listesinde adı yazılı. 2010'da tedavinin ardından Madrid'den bir kez daha Güney Afrika'ya uçan ve final maçına yetişen Davulcu Manolo her İspanyol gibi 2014'te Brezilya'daki Dünya Kupası'nda büyük üzüntü yaşamıştı. Gruptan çıkamayan ve erken eve dönen milli takımın 2018'de Rusya'da yine şampiyon olacağına inanan Manolo, 15 gün önce yine düştü yollara. Gruptaki ilk maçta, Portekizİspanya karşılaşmasında davuluyla birlikte tribündeydi Manolo. Ne olduysa o maçtan sonra oldu. 69 yaşındaki Manuel Cacares Artesero'ya Rus yetkililer davulunu tribüne sokamayacağını söyledi. Davulcu Manolo, davulu olmadan tribüne çıkamazdı. İki İspanya maçında da Rus yetkililer geri adım atmadı. Manolo gözyaşları içinde televizyon kameraları karşısına geçti ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i arayıp davulu için izin almasını istedi. Davulcu Manolo'nun İspanya'da seveni de çok, sevmeyeni de. Birçok İspanyol onun profesyonel bir taraftar olduğunA inanıyor, masrafları futbol federasyonu tarafından ödendiği için Davulcu Manolo onlara göre "profesyonel taraftar". Sevenleri için ise, milli takımın peşinden sekiz Dünya Kupası'nda koşturan ve bu uğurda ailesinin dağılmasına bile göz yuman tutkularından vazgeçmeyen, ülkenin en ünlü animatörü...