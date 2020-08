Beş yıl önce Berlin Olimpiyat Stadı'nda, santra noktasına doğru yürürken o zeminde kazandığı Dünya Kupası'nı hatırladı. O tarihi zaferden bir yıl önce 26 yaşında futbolu bırakmaya karar verdiğini yıllar sonra otobiyografisinde anlatacaktı. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali, penaltı atışlarına kalmış, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3'e getiren Liverpool, onun da kaçırdığı penaltı sayesinde kupayı müzesine götürmüştü. Elbette bırakmadı futbolu, bıraktırmazlardı da, çünkü İtalyan futbolunun gözbebeğiydi Andrea Pirlo... İstanbul kabusundan bir İstanbullu'nun, Cüneyt Çakır'ın düdüğüyle uyandı, Juventus forması giyiyordu ve Şampiyonlar Ligi finalinde karşılarında Barcelona vardı. Barcelona çok dik yokuş bir yoldan gelmişti finale, önce Manchester City ardından PSG ve Bayern Münih, daha ne olsun... Juventus da az değildi, finalde beklenen El Clasico ihtimalini ortadan kaldırmış Real Madrid'i devirmişti yarı finalde... O akşam Berlin'de Pirlo kaybetti ve bu kez gerçekten de futbolu bıraktı. 36 yaşına gelmişti ve dönüp arkasına baktığında Milan'dan ayrıldığı gün geldi aklına...

KEYİF ALDIĞI SÜRECE OYNADI



Milan, İbrahimovic'li kadrosuyla ezeli rakibi Inter'in önünü kesmiş, şampiyon olmuş ve hocası Allegri, 30 yaşın üstündeki futbolculara sadece bir yıl kontrat verilmesini istemişti. Bu, Pirlo gitsin demekti, gitti de... Juventus'ta göreve gelen Conte'nin maestrosuydu, şampiyonluklar arka arkaya geliyordu ama Pirlo, Allegri ile bir kez daha çalışacaktı. O akşam sahada üzelen Pirlo, kulübede kaybeden teknik adam Allegri idi.. Pirlo, New York'un yolunu tutarken iki yıl sonra Juventus yine Şampiyonlar Ligi finalindeydi, bu kez rakip İspanya'nın diğer büyüğü Real Madrid... Pirlo'nun arkasında oynayan isimler o akşam Cardiff'de yine sahadaydı. Kalede Buffon, defans üçlüsü Chiellini-Bonucci-Barzagli. Barcelona'dan 'şampiyon' Dani Alves'i, Napoli'de 36 gol atan Higuain'i almışladı. O finalde Higuain, eski takım arkadaşı Ronaldo'nun Juventus'u paramparça etmesine engel olamadı. Real Madrid dört golle İtalyanları ezerken, Juventus'un patronu Agnelli'nin en büyük kupa hayali bir kez daha ertelenmişti. Andrea Pirlo hedonisti, futbolu keyif aldığı sürece oynamıştı, onun çocukluk hikayesinde, yoksul ailenin futbolcu olup anne-babasını refaha kavuşturan, ev alan satırları yoktu. Pirlo'nun futboldan en çok para kazandığı dönemde babası ve kardeşinin yönettiği çelik fabrikası iflas etmiş, ikili sıfırı tüketmişti. 38 yaşında New York'tan döndüğünde Pirlo'nun futbolun içinde kalacağının garantisi yoktu. Sahadaki futbol zekası kadar parlak emlak yatırımları, şarap bağları... Andrea bir moda ikonuydu ve emekliliğin tadını çıkartıyordu. Roberto Baggio gibi kramponlarını astıktan sonra bir daha hiç dönmeyebilirdi futbol sahnesine... Juventus yönetimi ligde her yıl şampiyon olan takımın kaybettiği iki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu kupayı kazanabilmesi için o kupayı beş kez kazanan adamı transfer ettiler. Cristiano Ronaldo da kupayı getiremezse, son 10 yıldaki futbol projesi çökecekti. Portekizli, Cardiff'deki finalin ardından bir sezon sonra yine Juventus'un kabusu olmuş ve Allegri'nin çalıştırdığı takım çeyrek finalde Real Madrid'e elenmişti. Ronaldo ile de olmadı... İki yıl önce bir gençlik fırtınasının ikinci kurbanı oldular... Ajax önce Real Madrid ardından Juventus'u süpürdü sahadan... Patron Agnelli ve Nedved-Paratici ikilisi sezon başında son kartlarını oynadılar. Takım sekiz yıldır arka arkaya şampiyon oluyordu ve takımın başına ligde hiç şampiyonluğu olmayan Sarri'yi getirdiler... Koronavirüs İtalya'nın kuzeyini vurduğunda Avrupa, Juventus'u değil Atalanta'yı konuşuyordu. Henüz pandemi ilan edilmediği günlerde San Siro'da 50 bin taraftar önünde Valencia'yı yıkan sezonun flaş ekibi adını çeyrek finale yazdırmıştı. Juventus'un ise derdi büyüktü, kötü sezon geçiren Fransız ekibi O. Lyon'a ilk maçı 1-0 kaybetmişler ve futbol tatile girmişti...

JUVENTUS'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ



Haziranda oyuna geri döndüklerinde 45 günde oynamaları gereken 12 lig maçı vardı, düşe kalka da şampiyon bitirdiler ve korktukları başlarına geldi. Ronaldo'lu kadro, O. Lyon'a elenip Ronaldo'nun memleketindeki Final8 turnuvasını evinden izlemek zorunda kaldı... O günlerde Juventus'un 23 yaş altı takımının başına getirilen Andrea Pirlo için futbolda ikinci perde başlamıştı... Zor kararı çok kolay aldı Juventus yönetimi. Kaybedilen turun ardından 24 saat bile beklemediler... 18 saat sonra Sarri'nin görevine son verdiler. Onlara yeni bir teknik direktör lazımdı. Real Madrid ile kupayı üç kez kazanan eski yıldızları Zidane, son 10 yılın en parlak adamların Poccethino ve hatta Inter'den kopup gelmesi beklenen eski hocaları Conte... İtalyan medyasını ters köşeye yatıran kararı verdiklerinde Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'ydu... 2015'de bir Berlin akşamında Şampiyonlar Ligi müziğini beraber dinlediği Tevez, Evra, Marchisio, Lichtsteiner, Barzagli futbolu bıraktı. Vidal, Barça'da, Morata, Atletico Madrid'de, Pogba, Manchester United'da... Pirlo şimdi yola Bonucci ve Chiellini ile devam edecek... Ronaldo'lu ya da Ronaldo'suz bir yol ama yokuş ama taşlı...