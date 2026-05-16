CENK BEYAZ

Türkiye'de toplam doğurganlık hızı, 2003 ile 2010'lu yılların ortalarına kadar yenilenme eşiği olan 2,1 seviyelerinde dalgalı bir seyir izlese de 2014 yılından itibaren kesintisiz bir düşüş dönemine girmiştir. 2014'te 2,19 olan bu oran, 2024 yılı itibarıyla 1,48'e kadar gerilemiş, bu durum yıllık canlı doğum sayılarının 2023'ten itibaren 1 milyon eşiğinin altına düşmesine yol açmıştır. Küresel ölçekte pek çok ülkenin deneyimlediği bu demografik daralma, Türkiye'de de güncel ekonomik ve toplumsal koşulların etkisiyle bireysel tercihlerde köklü bir zihniyet değişimini beraberinde getirmektedir. Bu tablo karşısında nüfus dinamizmini korumak ve aile yapısını tahkim etmek amacıyla 2025 yılı "Aile Yılı" ilan edilmiştir. Ancak doğum oranlarının artırılması, aile yapısının güçlendirilmesi ve yaşlı nüfus dengesinin korunması gibi uzun vadeli hedeflerin tek bir yıla sığdırılamayacağı gerçeğinden hareketle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle 2026-2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak belirlenmiştir. Bu süreç, bir vizyon belgesi çerçevesinde somutlaşan stratejik bir yol haritasına dayanmaktadır. Planlanan politikalarla aile ve nüfus eksenli konuların ötesinde; genç nesillerin nitelikli yetişmesi, kırsalın yerinde kalkındırılması ve nüfusun ülke genelinde dengeli dağıtılarak nesiller boyu sürdürülebilir bir toplumsal yapının inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Bu yazıda da "Aile ve Nüfus 10 Yılı" mottosu ile belirginleşen hedeflerin toplumun bütün katmanlarına yayılması amacıyla nasıl anaakımlaştırabileceği üzerinde durulmaktadır.

İstatistiklerle Aile, 2025

2 Mayıs 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılan "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyon belgesi kapsamında her yılın mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak kutlanmasına ve bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarınca bu haftanın anlam ve önemine uygun şekilde etkinliklerin düzenlenmesine karar verildi. Aile ve nüfusun merkeze alındığı uzun soluklu bu politika yapım sürecinde ise ailenin değişen yapısına dair güncel verilerin varlığı bir hayli önemli olmaktadır.

TÜİK'in 2013 yılından itibaren her yıl düzenli olarak veri tabloları ile birlikte yayınladığı İstatistiklerle Aile haber bülteni aile ve hanehalkı yapıları ile alakalı değişimi görmek için çok önemli bir kaynağı teşkil etmektedir. Bu yıl da 12 Mayıs 2026 tarihinde İstatistiklerle Aile, 2025 haber bültenini yayınlayan TÜİK tarafından hanehalkı büyüklüğü ve sayısı, aile tipleri, akraba evlilikleri, boşanmadan etkilenen çocuklar, koruyucu aileler, ailelerin gelir ve yaşam koşulları gibi unsurlara veri setleri ile dikkat çekilmektedir.

İstatistikler Aile, 2025 verilerine göre Türkiye'nin aile yapısı dönüşmeye devam etmektedir. Hanehalkı büyüklükleri küçülürken hane sayıları artmaktadır. Bunun yanı sıra her geçen yıl tek başına yaşayan bireylerin ve yaşlı nüfusun oranı artış göstermektedir. Öyle ki, 2008 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğü 4 iken mütemadiyen düşüşlerle birlikte bu sayı 2025 yılı sonu itibarıyla 3,08'e kadar gerilemiştir. Bununla birlikte ADNKS'ye göre tek başına ikamet eden kişiyi ifade eden tek kişilik hanehalkı oranı 2014 yılında yüzde 13,9 iken bu oran 2025 yılı sonu itibarıyla yüzde 20,5'e kadar yükselmiştir. Aynı zamanda çekirdek aile oranı da yüzde 67,4'ten (2014) yüzde 62,7'ye (2025) kadar gerilemiştir. Çekirdek aile örüntüsünde azalma görülürken benzer biçimde geniş ailelerde de oransal gerileme devam etmektedir. Bu bağlamda 2014 yılında yüzde 16,7 olan geniş aile (en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı) oranı 2025 yılında yüzde 13,5'e geriledi. Diğer yandan geleneksel aile bağları (eş veya ebeveyn-çocuk) dışındaki kişilerden oluşan çok kişili hanehalklarının payı artış gösterdi. 2014 yılında yüzde 2,1 olan bu oran, 2025 yılı itibarıyla yüzde 3,3 olarak kaydedildi. Evliliklerin azalma, boşanmaların artış eğiliminde olduğu bir zeminde tek ebeveyn ve çocuklardan meydana gelen hanelerin oranı da yüzde 7,6'dan (2014) yüzde 11,3'e (2025) kadar yükselmiştir.

Hanehalkı yapılarındaki değişim doğurganlık ve yaşlanma ekseninde etkilerini görünür kılmaktadır. Toplam nüfusa kıyasla yaşlı nüfusu oran bakımından fazla olan Gümüşhane, Tunceli, Giresun ve Artvin gibi illerde tek kişilik hanehalklarının oranı en yüksek iken, doğurganlık eğilimleri Türkiye geneline göre yüksek olan Gaziantep, Şırnak, Ağrı ve Mardin gibi illerde ise en düşük oranlarda seyretmektedir. 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de hanehalkı sayısı 26 milyon 977 bin 795 olmuştur. Bu hanelerin yüzde 41,9'unda 0-17 yaş grubunda en az bir çocuğun bulunduğu görülmüştür. 7 milyon 46 bin 560 hanede yaşayan 65 ve üzeri yaşa sahip yaşlılar, bu hanelerin yüzde 26,1'inde en az bir kişi olmak üzere yaşamaktadırlar. Türkiye'de tek başına yaşayan yaşlıların sayısı son 11 yılda çarpıcı bir artış göstermiştir. 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 73 bin olan bu hanelerin sayısı, 2025 yılına gelindiğinde 1 milyon 836 binin üzerine çıkmıştır.

Aile Yapısının Dönüşümü Karşısında Neler Yapılabilir?

Aile yapısının çok çarpıcı bir biçimde değişip dönüşmesi karşısında her şeyden önce nüfusun diri tutulması ile birlikte yaşlanan nüfus için arkadan gelen nüfus ile bir dengelenme meydana getirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda doğurganlığın arttırılması başta olmak üzere gerekli tedbirleri alıp politikalar gerçekleştirilmesinde Cumhurbaşkanlığı; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tek sorumlu merciler olmamalıdır. Türkiye'nin her yönüyle geleceğini ilgilendiren bu konuların devletin ve toplumun ortak önceliği haline gelerek anaakımlaştırılması elzemdir. Bu doğrultuda örneğin Sağlık Bakanlığı, biyolojik infertiliteden mustarip (kısırlık) olanlara gerekli olan maddi ve manevi desteklerin verilmesinde daha fazla oranda öncülük edebilmelidir. Tüp bebek tedavilerindeki imkân ve kolaylıklar daha da arttırılabilir. Sezaryen ile doğum süreçleri eskiye kıyasla azaltılsa da normal doğumun özendirilmesi ve bu doğrultudaki yaptırımlar yaygınlıkla uygulanabilmelidir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi birçok kurum ve kuruluşun plan, bütçe ve benzeri hedeflerini aile ve nüfus ekseninde planlamaları bu on yıl içerisinde çok daha önemli hale gelmektedir.

Türkiye için bu kadar ehemmiyet arz eden bir konunun sadece kamu otoritesi tarafından hal yoluna koyulması elbette mümkün olamayacaktır. Bu doğrultuda herhangi bir siyasi ve benzeri ideolojik angajman ayırt edilmeksizin özel sektör, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, medya ve birey düzeyinde "alacağımız bu kararlar ve işleme koyacağımız bu eylemler aileyi ve nüfusu nasıl etkiler?" sorusunun her daim sorulması ve buna uygun şekilde hareket edilmesi bir memleket meselesi olarak görülebilecek en önemli yaklaşım olacaktır.