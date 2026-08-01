CENK BEYAZ

Dünya tarihinin belki de en sessiz ama uzun vadede çok çarpıcı etkileri görülebilecek bir dönüşüme tanıklık ediliyor. Geçmiş tarihlerde nüfusun artmasını engelleyici birçok yöntem denenmiş olsa da günümüz dünyasında gelişen teknolojik imkânlar, tıp ve hayat kalitesindeki gelişmelerle insanoğlu daha uzun bir ömre sahip oldu. Beklenen hayat sürelerinin uzaması buna karşın doğurganlık eğilimlerinin istenilen seviyelerde seyretmemesi dünya nüfusunun artış hızının yavaşlamasına ve hızlıca daha yaşlı bir nüfus yapısına dönüşmesine sebebiyet vermektedir. Geçmişte kalabalık nüfusların gıda sıkıntısı, açlık, yoksulluk gibi tartışmalar ile anılmasına rağmen günümüzde nüfusun kendini yenileyebilecek seviyelerin de altında kalmasıyla iş gücü piyasaları, ekonomik büyüme eğilimleri, aile yapıları, siyaset, güvenlik gibi birçok alanın bu dönüşümden etkileneceği söz ediliyor. Tüm dünyada nüfus artış hızları bir önceki yıla göre azalsa da ülke nüfusları her geçen yıl azalan miktarlarla dahi olsa artış eğilimini sürdürebilmektedir.

Dünya nüfusu, 11 Temmuz 1987 yılında 5 milyara ulaştı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ise bu günü "Dünya Nüfus Günü" olarak kabul etti. O günden günümüze dünya nüfusu mütemadiyen artmaya devam etmektedir. Öyle ki 1999 yılında 6 milyara, 2011 yılında 7 milyara ve 2022 yılında ise 8 milyara ulaşıldı. BM'nin yapmış olduğu tahminlere göre, 2025 yılı ortası için dünya nüfusu 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olmuştur. Toplam dünya nüfusu içerisinde en fazla sayıda nüfusa sahip olan ülke, 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan'dır. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin takip etmektedir. Hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri 347 milyon 275 bin 808 kişilik nüfusu ile sıralamada üçüncü olarak gelmektedir. Bu üç ülke dünya nüfusunun yüzde 40'a yakın oranını meydana getirmektedir. Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusu ile 194 ülke arasında 18. sırada yer alarak dünya nüfusunun yüzde 1'lik kısmını oluşturmaktadır.

Grafik 1. Nüfusun En Yüksek Olduğu Ülkeler, 2025

Kaynak: TÜİK Dünya Nüfus Günü, 2026: https://veriportali.tuik.gov.tr/tr/press/58197

İki Farklı Dünya: Yaşlananlar ve Gençliği Koruyanlar

Dünya Nüfus Günü bağlamında başta TÜİK'in yayınladığı veriler olmak üzere, BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve BM Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (UN DESA) Nüfus Bölümü verileri dikkate alındığında dünyanın en ciddi demografik kırılmalarından birine şahit olunmaktadır. Bu bağlamda dünya nüfusu tahminlere göre belli yıllara kadar nicelik olarak büyümesinden ziyade yaş ve aile yapısı, doğurganlık eğilimleri, yaş alma süreçleri ve sosyoekonomik dengeleri alt üst edebilecek mahiyette bir dönüşüm içerisindedir.

Eski yıllara mahsus tahminlere göre dünya nüfusunun 2100 yılına kadar kesintisiz bir biçimde artacağı öngörülürken bu tahminler 2080'li yıllara kadar geri çekilmiştir. BM verileri, dünya nüfusunun bu yılların ortasında yaklaşık olarak 10 milyar düzeyinde zirve yapıp ardından kademeli bir şekilde düşüşe geçeceğini öngörmektedir.[1] Bu bağlamda tüm dünya için toplam doğurganlık hızı 1963 yılında 5,3 iken 2024 yılında bu sayı 2,2'ye kadar gerileyerek nüfusun kendini yenileme seviyesi olan 2,1'e yaklaşmaya adeta ramak kalmıştır.[2]