Immanuel Wallerstein kapitalist sistemin de her sistem gibi bir ömrünün olduğunu, en geç 2040, bilemedin 2050'de nalları dikeceğini dile getirir.

Kendiliğinden değil elbette; Dünya Solu ile Dünya Sağı kıyasıya çatışacak da öyle.

Küreselciler ile ulus devletler kapışmasının konuşulduğu günümüzde filozofumuzun "sağ-sol çatışması" öngörüsü biraz anakronik kaçabilir.

Aslında Samir Amin'in dediği gibi "muhalif akımlar" egemen güçlerin kontrolüne girmiş, kültürel muhalefet türleri de kapitalizmle uzlaşmıştır.

Türkiye özelinde muhaliflerin hali pürmelali tastamam böyledir.

CHP solunun veya CHP himayesindeki solun zaten "Dünya Solu" ile uzaktan yakından alakası yok.

Türkiye'de sol sağdır, sağ da sol. Merhum İdris Küçükömer'in günahı, bunu erken teşhis etmesiydi.

***

Piyasadakisolunun "emperyalist kapitalist dünya sisteminin" yanında yer aldığını artık tartışamayız.ABD'nin "Türk intifadası" diyerek desteklediğiGladyo kalkışmasına karşı bu aziz milletin şanlı direnişinidiyerek nasıl itibarsızlaştırmaya çalıştıklarını biliyoruz.Hülasa...Hava Savunma Sistemi'nden MİT TIR'ları kumpasına,'dan ABD'nin binlerce TIR silah yardımı yaptığıittifak kurmaya kadar halleri meydanda."Ekonomik bağımsızlık savaşından" dem vurulduğunda "orantısız zekâlarıyla" nasıl dalga geçtikleri herkesin malumu.Bir de doğum yıldönümünde falangüzellemeleri yapıyorlar ya, ben ona yanıyorum.Oysa Nâzım Hikmet'lerin dünya görüşüyle alakaları olsaydı, ABD'nin boyunduruk altına almaya çalıştığı ülkelerde aynı yöntemleri devreye soktuğunu bilirlerdi.

***

Dünya soluyla alakaları olmadığı gibi yurtsever Türk soluyla da alakaları yok!Şayetdiyen dünün "devrimci soluyla" zerre miskali alakaları kalsaydı...'yi devirmek için'ındiskuruna uygun şekilde'de neler yaptıklarını, CIA'nın "İktisat biliminin kuralını" Şili piyasasına nasıl soktuğunu, Allende'ye muhalif olanlara ve fondaş medyalarına (El Mercurio) kaç milyon dolar aktardıklarını, ekonomik krizin ardından yıllarca sürencuntası marifetiyle Şili'ye nasıl el koyarak kan kusturduklarını bilirlerdi.Gerçi bunlar bilseler de pek bir şey değişmez. Zira, algı operatörlerinin işlemlerine maruz kala kalakıvamına geldiler.İşin garibi, kurduklarıbenzeri "muhalif dünyalarında" acayip mutlular.Asla uyandırılmak istemiyorlar!..O kadar ki,bunlara günlük doz olarak damardanverip, ayaklarının altından vatan toprağınıçekip alsalar ruhları duymaz.ABD Dış İlişkiler Konseyi'nin yayın organı'de yayımlanan makalede, Türkiye'deki ekonomik krizin ardından sinsi bir darbeye taş döşeme ameliyesinde bunlara tevekkelirolü biçilmemiş.