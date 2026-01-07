Washington'un Maduro'yu haydutça alıkoymasının, uluslararası hukuku "güçlülerin sözleşmesine" indirgediğini, egemenliği, büyük güçlerin rızasına bağlı kırılgan bir imtiyaza çevirdiğini söktürebiliyorsun.

Dahası...

Maduro'yu savaş ganimeti gibi paketleyip Venezuela halkının siyasi iradesini gasp eden bu haydutluğun dünyayı Hobbesçu "orman kanunu"na döndüreceğini herkes kadar sen de görüyorsun.

Hülasa, dünya sisteminin maskesinin düştüğünü, artık kuralların silahla yazıldığı bir gladyatör arenasında olduğumuzun farkındasın.

Lakin gördüğünün, anladığının, fark ettiğinin gereğini yapmıyorsun.

Tam aksine, kuralların silahla yazıldığı bu gladyatör arenasını fırsat bilip siyasi ranta çevirmeye çalışıyorsun.

Her netameli dönemde böyle kurnazlıklar yapmaya kostaklanıyorsun ama bir kusurcuğun var dostum: Kuyruğunu saklamayı beceremiyorsun!

***

Dönemin Başbakanı'ın, çocukları katleden İsrail 'in şefinin yüzüne "Siz çocukları öldürmeyi iyi bilirsiniz" deyip "One minute" çektiğinde de kuyruğun ortada kalmıştı.Zira siyonist network, Erdoğan'ın işini bitirecek beklentisi içinde sinsice elini ovuşturuyor, "Buna da 'one minute' desene, şuna da desene" yollu artistlik yapıyordun.Lakin, Erdoğan İsrail'e çaktığında, cevap'den önce senden gelmiş ve kuyruğun fena hâlde açıkta kalmıştı.soykırımında da cibilliyetinin gereğini sergiledin...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ı "terör örgütü" yerine "Kuvayı Milliye" mesabesinde görmesini kriminalize etmeye gayret ettin. Bununla da yetinmedin, Gazze direnişçilerini "terörist" ilan ettin.Umduğun randımanı alamayınca tornistan yaptın; Erdoğan'ın Gazze konusunda yeterli duyarlılığı gösteremediğini gündüz gözüyle iddia etmeye başladın.Sonra da İsrail'in soykırımını "kendini savunma hakkı" tesmiye eden müstevlilere Erdoğan'ı gammazlamayı marifet sandın.

***