Uluslararası hukuk, insan hakları, demokrasi zaten ABD'nin kirli yüzünü örten muşamba dekordan ibaretti.

Lakin o dekor da tastamam yıkıldı. Haliyle, emperyalizm dımdızlak kaldı.

Ekonomik ambargolarla dize getiremedikleri, darbe tezgahlarıyla deviremedikleri Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun mafyöz bir operasyonla hedef alınması, bunun göstergesidir.

Venezuela'nın kaynaklarını gasp etme şekli, devlet başkanı ve eşinin, ABD Özel Kuvvetleri tarafından evinden zorla alınarak kaçırılması sadece bir işgal değil, uluslararası siyasetin yerini "mafya" kültürüne bıraktığının resmidir.

Artık küresel sistem çöktü.

Mafyöz ağızla söyleyecek olursak "Kopartma dönemi" başlamıştır. Artık hangi devlet hangi devleti kopartabilirse!

***

Karşımızda sadece bölgesel bir operasyon yok.İsrail'insoykırımı,'deki işgali ve İran'daki iç kışkırtmalarla eş zamanlı yürüyen çok cepheli bir kuşatma var. Netanyahu 'nun Tahran-Venezuela hattını hedef alan sözlerinden hemen sonra bu saldırının gelmesi de son derece manidardır.Takdir edersiniz ki, bir ülkenin devlet başkanının başka bir devlet tarafından "kaçırılması", diplomasinin yerini tamamen devlet mafyalığına bıraktığını gösteriyor.Sosyal medya hesabı üzerinden "Maduro'yu yakalayıp ülkeden çıkardık" şeklindeki açıklamasıyla Latin Amerika 'yı ateşe atacak fitili ateşleyenbir kez daha'nü hak ettiğini kanıtlamıştır.Hayır yani, ülkesi Venezuela'ya askeri müdahale etmesi için Trump'a çağrı yapan'ya "Nobel Barış Ödülü" veriliyor da mahut çağrıya riayet edene neden verilmesin!da Netanyahu ile ortak mücadele ettiğini dermeyan edecek kadar insanlık düşmanı olan işbu Maria Corina Machado'yu "özgürlük ve demokrasi kahramanı" ilan etmişti iyi mi?

***

Çin ile yapılan kritik bir zirvenin hemen ardından gelen bu saldırı,'ın artık hiçbir kural tanımayacağını, silahın ve şiddetin diliyle konuşacağını dermeyan etmiştir.Dünya bu tek kutuplu zorbalığa daha ne kadar dayanır bilemiyorum.Benim bildiğim şudur:Venezuela'ya yapılan bu mafyatik müdahale, "Pax Americana" düzenini bir daha dirilmesi mümkün olamayacak çapta sona erdirmiştir.