Mersin'de iki-üç gün evvel emniyet, bir suç örgütünü çökertmiş. "Ne var bunda, memleket rutini" diye geçiştirmeyin. Suça konu olan meta öyle bildiğiniz "karanlık piyasa" malı değil.

Yani ne uyuşturucu ne silah ne kaçak altın...

Lavaş... Evet, bildiğiniz lavaş.

Dürümün omurgası, tantuninin zırhı, "iki tane daha sar abi"nin sessiz ortağı lavaş.

Mahut çete, lavaş ekmeği piyasasını tekelleştirmek için esnafa baskı kurmuş, kurşunlamaya kadar da işi büyütmüş.

Dünyanın her yerinde mafya bir şeyleri kontrol eder; liman, bahis, silah uyuşturucu, ila ahir.

Bunlara bir yenisini yurdum insanı ekledi: Karbonhidrat.

Buna "suçun yerelleşmesi" mi desek "suçun mayalanması" mı, bilemedim.

***

Detaylara bakınca, eski Cumhurbaşkanımız bilge insangibi "İnsan gerçekten de hayret ediyor."Zira lavaş çetesinin hesap hareketi 10 milyar TL, boru değil.Bu parayı yan yana koysanız'dan'a çift şeritli otoban olur; üstüne de her gişeye birer fırın açarsınız.Anlaşılan o ki "lavaş örgütü" yeraltı dünyasının "karbonhidrat baronları" hâline gelmiş.Dolaysıyla, Mersin Emniyeti'nde "lavaş masası" kurulsa yeridir. İstanbul 'da olsaydı muhtemelen adı "gastronomi masası" olurdu.

***