ABD Başkanı Trump "Savaşlardan çekileceğim" vaadiyle geldi ama çok geçmeden Siyonist networkün kucağına düştü.

Zaten FBI'ın "CHS" koduyla sızdırdığı raporlar, koca bir devletin iradesinin nasıl ipotek altına alındığının belgesi niteliğindeydi.

Mezkûr rapordaki ifade de gayet netti: "Trump ele geçirildi (compromised)."

Kudüs kararından "Yüzyılın Anlaşması" diye pazarlanan Filistin'i İsrail'e peşkeş çekmeye, İran nükleer anlaşmasından çekilmekten hâlihazırdaki İran kuşatmasına kadar her şey özünde Amerikan stratejisi değil, ödenmesi zorunlu şantaj taksitleriydi.

Şantajı kim mi yapıyor?

Olan bitene bakarsanız şak diye bulursunuz.

***

meselesini hâlâ magazinsel bir sapkınlıktan ibaret zanneden varsa FBI tutanaklarını aklına düşürsün.Artık şuncağızı tartışamayız: Epstein sadece milyarder bir sapık değiladına çalışan istihbarat aparatıydı.Görevi de küresel elitleri devşirmek ve kasetle rehin almaktan ibaretti.Prof.gibi devşirilen isimler, nüfuzlu ailelerin çocuklarını Siyonist yapının insan kaynağı olarak bizzat Harvard koridorlarında yetiştirdi.Tezgâhın finansal ayağı ise daha da vahim.Siyonistlerin finans ayağıvearasındaki o karanlık koridorlarda inşa edilmiş. Doların'in rakiplerini boğmak için kullanılan bir kırbaçtan farkı kalmadı.SWIFT sistemi üzerinden İran'a uygulanan mali abluka, Amerikan halkının değil, İsrail'in İran'ı yıkıma uğratma arzusunun bir sonucu., İsrail'in (en çok da ABD'deki İsrail'in) elinde sadece bir koçbaşı.Amerika'nın İran'ı hedef alan "maksimum baskı" stratejisi, aslında Amerikan finans sisteminin Tel Aviv'in bölgesel ajandasına hizmet eden bir lobi aracına dönüştüğünün resmidir.

***

bir defasında (galiba Sabetaycılık bahsindeydi) Türkiye'nin modernleşme tarihinin Yahudiler ile Hıristiyanların savaşı olduğunu,bu savaşta sadece piyade vazifesi gördüğünü dile getirmişti.Bundan mülhem, Amerika'daki mücadelenin Hıristiyanlar ile Yahudiler arasında değil, Yahudiler ile Yahudiler arasında geçtiğini söylemek mümkün.İsrail'in eski başbakanı'ın Epstein'ın New York'takidairelerinde yatıp kalkması ve istihbarattrafiğini yönetmesi dahil Epsteindosyalarıyla ortalığa saçılan bilumumpislikler bunun ifadesidir.Hülasa edecek olursak...ABD tüm dünyayı rehin almaya çalışıyor; lakin kendisi de Netanyahularla malul soykırımcı Siyonistlerin elinde rehin.