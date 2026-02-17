Cemil Meriç bir defasında Osmanlı gibi civanmert bir medeniyetin Batı karşısında yenilmesinin mukadder olduğunu söylemişti.
Zira Osmanlı öyle Toynbee'nin tarih felsefesine uygun şekilde rolünü oynayıp tarih sahnesinden çekilmedi.
Ya?
Dünyada civanmertliğe oynayabilecek rol (alan) kalmamıştı.
İkinci Savaş'tan sonra da aynı küresel baronlar haklının değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya sistemi kurdular.
Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atarak çoluk çocuk yakıp kavuran bu "uygarlığın" karşısında mertlik ve merhametle malul bir civanmertliğin kazanma şansı olabilir miydi?
Bütün insanlığın gözünü boyadılar.
Bütün insanlığı "yüce insanlık değerleri" üzerinden dolandırdılar.
İsmet Özel haklıydı. İnsan hakları bütün insanları ifade etmiyormuş, sadece Yahudiler için varmış.
Gazze ve Epstein örnekliğinde gördük, siyonist baronlar söz konusu olduğunda hiç kimsenin hayatının zerre miskali önemi yok. Başta da çocukların...
En trajikomik olanı da mahut uygarlığa toz kondurmamak için bin dereden su getirmeye çalışan yazarçizerlerin hâl-i pürmelalidir.
***Epstein dosyası patladığı, Batılı küresel elitlerin pisliğinin etrafa saçıldığı bu dönemde, sömürge aydınlarından birinin "Bütün Ortadoğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var..." demesi ne kadar manidar değil mi?
***Aslında insanlık öyle "duyarsız mutantlara" falan dönüşmedi, sadece bu devasa simülasyonun sadık ve biraz da uyuşturulmuş seyircileri hâline getirildi.