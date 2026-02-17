Cemil Meriç bir defasında Osmanlı gibi civanmert bir medeniyetin Batı karşısında yenilmesinin mukadder olduğunu söylemişti.

Zira Osmanlı öyle Toynbee'nin tarih felsefesine uygun şekilde rolünü oynayıp tarih sahnesinden çekilmedi.

Ya?

Dünyada civanmertliğe oynayabilecek rol (alan) kalmamıştı.

İkinci Savaş'tan sonra da aynı küresel baronlar haklının değil, güçlü olanın haklı olduğu bir dünya sistemi kurdular.

Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atarak çoluk çocuk yakıp kavuran bu "uygarlığın" karşısında mertlik ve merhametle malul bir civanmertliğin kazanma şansı olabilir miydi?

Bütün insanlığın gözünü boyadılar.

Bütün insanlığı "yüce insanlık değerleri" üzerinden dolandırdılar.

İsmet Özel haklıydı. İnsan hakları bütün insanları ifade etmiyormuş, sadece Yahudiler için varmış.

Gazze ve Epstein örnekliğinde gördük, siyonist baronlar söz konusu olduğunda hiç kimsenin hayatının zerre miskali önemi yok. Başta da çocukların...

En trajikomik olanı da mahut uygarlığa toz kondurmamak için bin dereden su getirmeye çalışan yazarçizerlerin hâl-i pürmelalidir.

***

dosyası patladığı, Batılı küresel elitlerin pisliğinin etrafa saçıldığı bu dönemde, sömürge aydınlarından birinin "Bütünerkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var..." demesi ne kadar manidar değil mi?Eh yani,soykırımını seyreden, çokluk da destekleyen Batı dünyasına "pislik" atacak değil ya! Sonra "efendilerden" nasıl takdir görecek!Dünyanın en yüksek çözünürlüklü, en naklen, en "prime-time" soykırımı Gazze'de insanlar buharlaşırken, "uygar" dünyanın vicdanlı insanları sabah kahvesini yudumlayıp "Ay şekerim çok korkunç" dedikten sonra bir sonraki kedi videosuna kaydırıyor ekranı. (Vicdansız olanlarını da varın siz hesap edin.)Epstein meselesini konuşa konuşa yalama yapıp etkisiz hâle getirdiler. Gazze'yi ise saklaya saklaya yok ediyorlar.Sizin anlayacağınız, biri gürültüyle boğuluyor, diğeri sansürle.Yani birini "aşırı doz" enformasyonla kusma noktasına getiriyorlar, diğerini ise hiç göstermiyorlar.

***

Aslında insanlık öyle "duyarsız mutantlara" falan dönüşmedi, sadece bu devasa simülasyonun sadık ve biraz da uyuşturulmuş seyircileri hâline getirildi.Algı operasyonlarıyla öyle bir iğdiş edildiler ki, artık dehşet bile ancak estetik bir filtreyle sunulursa ilgi çekiyor.Kaldı ki bir katliamın arkasında o malum network varsa, vicdanlar anında "servis dışı" kalıyor.Gerçekler mi?'ın Penguenler Adası'ndan mülhem söyleyecek olursak: "Merak etmeyin canım, gerçekler de bu illüzyon gösterisinin masrafına dâhil."