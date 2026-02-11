Artık bundan daha nev-i şahsına münhasırı olamaz dediğiniz an bile yeni bir "Özel" versiyonu şak diye bulup sergiliyor.

Gerçekten de çok "Özel" bir vakayla karşı karşıyayız.

Enver Aysever yalanı kanıtlanınca yaptığı pişkinliği aşacağını, doğrusu ben hiç sanmıyordum.

Aştı ki ne kadar!

Hatta kendini de aştı.

O kadar ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Keçiören Belediye Başkanı'na savurduğu galiz küfürleri tevil etmek belasına, ettiği küfürleri gündüz gözüyle "kişilik tespiti" laboratuvarında bilimsel bir veri gibi pazarlamaya kalkıştı.

Siyaset tarihimiz çok fecaat gördü ama küfretmeyi bir "analiz yöntemi" olarak sunan böylesi "Özel" vakayla ilk kez karşılaşıyor!

***

CHP Keçiören Belediye Başkanıkendisine hakaret eden CHP Genel Başkanı'nın WhatsApp mesajlarını silmesi üzerine, "Neden sildin? Bunu devlet görmüyor mu, teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o 'p.ç' lafının hesabını soracağım senden..." deyince, Özel öyle bir cevap vermiş ki olursa o kadar olur.Zaten kendini de aştı dediğim tastamam bu!Meğer "p.ç" falan küfür değilmiş, Özgür Bey'in "derin" karakter analizleriymiş!Bir genel başkan, kendi partisinin belediye başkanı görevi gereği bir bakanla görüştü diye,diye hakaret eder mi?Gelgelelim...Daha dün dürüstlüğüne kefil olduğu Mesut Özarslan 'ı bugün "bozuk tohum" ilan eden bir karakter analizcisinden söz ediyoruz.O değil de, "koyuna girmek" nedir ey erenler!Bir bakanla görüşmek o bakanın koynuna girmekse, medyayı atlatarak balıkçılarda, müstevli elçileriyle gizli gizli görüşmek, Özgür Özel 'in lügatinde "yatağa girmektir" herhalde.Lakin, söz konusuolunca lügatler hepten iptal.Tıpkı hakkındaki yolsuzluk itiraflarını yan yana dizsen burdan Eyfel Kulesi'ne yol olan İmamoğlu 'na sıra gelince "hırsız" kelimesinin lügatlerden silindiği gibi.

***

Suç biraz da'da. Özgür Özel'in makam odasında gidip gözlerini çakmak çakmak parlatacağına, İmamoğlu gibi kravatını çıkartıp verseydi ya.Makbul olanı yapmazsan işte böyle "Onlar seni aldatıyor oğlum" hakaretine maruz kalırsın.Dua etsin, "aldatıyor" demekle yetinmiş. "İçkine ilaç katarlar" da diyebilirmiş.Zira onda bu cevher var.Nihayetinde bir bakanla görüşmeyi "koynuna girmek" şeklinde tesmiye eden "lümpen" bir üsluptan söz ediyoruz.