Artık bundan daha nev-i şahsına münhasırı olamaz dediğiniz an bile yeni bir "Özel" versiyonu şak diye bulup sergiliyor.
Gerçekten de çok "Özel" bir vakayla karşı karşıyayız.
Enver Aysever yalanı kanıtlanınca yaptığı pişkinliği aşacağını, doğrusu ben hiç sanmıyordum.
Aştı ki ne kadar!
Hatta kendini de aştı.
O kadar ki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Keçiören Belediye Başkanı'na savurduğu galiz küfürleri tevil etmek belasına, ettiği küfürleri gündüz gözüyle "kişilik tespiti" laboratuvarında bilimsel bir veri gibi pazarlamaya kalkıştı.
Siyaset tarihimiz çok fecaat gördü ama küfretmeyi bir "analiz yöntemi" olarak sunan böylesi "Özel" vakayla ilk kez karşılaşıyor!
***CHP Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, kendisine hakaret eden CHP Genel Başkanı'nın WhatsApp mesajlarını silmesi üzerine, "Neden sildin? Bunu devlet görmüyor mu, teknoloji görmüyor mu? Benim hacı anama kötü kadın ve rahmetli hacı babama yokmuş gibi yapan o 'p.ç' lafının hesabını soracağım senden..." deyince, Özel öyle bir cevap vermiş ki olursa o kadar olur.
***Suç biraz da Mesut Özarslan'da. Özgür Özel'in makam odasında gidip gözlerini çakmak çakmak parlatacağına, İmamoğlu gibi kravatını çıkartıp verseydi ya.